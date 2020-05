Facebook

Aktuell gibt es in Österreich 16.133 positive Testergebnisse (Stand: Samstag, 7 Uhr, Quelle: Gesundheitsministerium). Hierzulande sind 628 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben. 14.405 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 212 Personen aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 47 auf Intensivstationen .



: Das Coronavirus in Österreich und der ganzen Welt. Psychotherapie Helpline 0720 12 00 12 bietet täglich von 8 bis 22 Uhr kostenfreie Hilfe.

Der Freitag zum Nachlesen

Samstag, 16. Mai 2020

Italien will nach 3. Juni freie Einreise für EU-Bürger Ab dem 3. Juni sollen EU-Bürger frei nach Italien einreisen können, ohne sich einer zweiwöchigen Anti-Covid-19-Quarantäne unterziehen zu müssen. Damit will Italien wieder zum Neustart des Tourismus aus dem Ausland beitragen. Die Italiener sollen ab dem 3. Juni wieder im Rahmen ihrer nationalen Grenzen frei reisen dürfen, geht aus Plänen der Regierung in Rom hervor.

7.54 Uhr: ABC-Experten beim Bundesheer bereiten derzeit nur NMS-Masken auf

Das österreichische Bundesheer hat im Zuge der Corona-Pandemie vor rund einem Monat den Start der Maskenaufbereitung durch Experten des ABC-Abwehrzentrums in Niederösterreich bekannt gegeben. "Ab sofort gehen die Spezialisten in der Dabsch-Kaserne in Korneuburg damit in Produktion", hieß es Mitte April auf der Online-Präsenz. Bisher blieb es bei einer geringen Anzahl von Nase-Mund-Schutzmasken.

7.46 Uhr: Digitaler Live-Unterricht nur Minderheitenprogramm

Eine große Studie für Österreich, Deutschland und die Schweiz zeigt: Laut zwei Drittel der Schüler und über drei Viertel der Eltern haben Lehrer keine Live-Webinare zur Kommunikation genutzt.

Die Sonderauswertung für Österreich zeigt, dass 47 Prozent der Lehrer mit ihren Schülern keinerlei digitalen Live-Unterricht vereinbart haben, jeweils rund ein Zehntel haben eine bzw. zwei Stunden ausgemacht.

7.13 Uhr: US-Regierung will WHO zum Teil wieder Beitrag zahlen

Die US-Regierung will einem Medienbericht zufolge der Weltgesundheitsorganisation WHO zumindest teilweise wieder einen Beitrag zahlen. Die Regierung sei bereit, maximal so viel zu geben wie China, berichtete der Fernsehsender Fox News am Freitagabend.

Der Sender berief sich auf einen Entwurf für einen entsprechenden Brief der Regierung an WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. US-Präsident Donald Trump hatte der WHO schwere Fehler im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie vorgeworfen.

Am 14. April stoppte Trump die Beitragszahlungen an die WHO. Die USA waren bis dahin der größter Financier der Organisation und haben ihr 2019 mehr als 400 Millionen Dollar gezahlt. Das sind rund 15 Prozent des WHO-Budgets. Würden die USA nun so viel zahlen wie China, wäre das rund ein Zehntel ihrer früheren Leistungen.

In der Zwischenzeit hat Präsident Trump eine neue Idee:

6.58 Uhr: Mateschitz-Bier "Thalheim" soll nach Corona-Lockerungen durchstarten

Als vor vier Jahren der Einstieg von Dietrich Mateschitz in das Brauereigeschäft kolportiert wurde, herrschte große Aufregung in der Branche. Manche rechneten gar mit einem regelrechten Coup von Red Bull auf dem Biermarkt. Doch das im obersteirischen Thalheim produzierte Bier entpuppte sich als etwas ganz anderes. Nun soll es durchstarten.

Geschäftsführer Dietmar Kert betonte gleich zu Beginn, dass die Thalheimer Heilwasser GmbH zwar im Eigentum von Mateschitz stehe, nicht aber Teil des Red-Bull-Konzerns sei: "Wir sind zwei komplett verschiedene Firmen."

6:30 Uhr: Grenzkontrollen werden gelockert

Die wegen der Corona-Pandemie verhängten Grenzkontrollen zwischen Österreich und Deutschland werden ab Samstag gelockert. Ab Mitternacht dürfen Österreicher neben Ehe- und eingetragenen Partnern auch Lebensgefährten und Verwandte in Deutschland besuchen. Gründe für die Einreise sind außerdem wichtige familiäre Anlässe wie Hochzeiten, Begräbnisse oder religiöse Feiern.

6 Uhr: Paket von drei Billionen Dollar in den USA beschlossen

Das von den Demokraten kontrollierte US-Repräsentantenhaus hat ein neues Corona-Hilfspaket in Höhe von drei Billionen Dollar (2,8 Billionen Euro) beschlossen. Für die Gesetzesvorlage der Demokraten stimmten am Freitag in Washington 208 Abgeordnete, dagegen 199.

Es gilt allerdings als unwahrscheinlich, dass auch der von den Republikanern kontrollierte Senat dem gigantischen Hilfspaket zustimmt. Selbst im Fall einer Zustimmung im Senat dürfte US-Präsident Donald Trump sein Veto einlegen. Daher dürfte der Beschluss ins Leere laufen.

5.30 Uhr: Brasilien: 15.305 neue Infektionen in 24 Stunden

Die Zahl der Coronafälle steigt in Brasilien dramatisch an. 15.305 neue Infektionen innerhalb von 24 Stunden meldete das Gesundheitsministeriums in Brasília am Freitagabend (Ortszeit). Das ist ein weiterer Negativrekord in dem südamerikanischen Land für einen 24-stündigen Zeitraum. Nach den Daten vom Mittwochabend waren 11.385 neue Infektionen innerhalb von 24 Stunden registriert worden.

Zwischen Montag und Dienstag waren erstmals mehr als 800 Todesopfer in dem Zeitraum erfasst worden. Insgesamt sind in Brasilien nach offiziellen Angaben bisher 14.817 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. 218.223 Infizierte wurden inzwischen registriert. Nach den Daten der in den USA beheimateten Johns-Hopkins-Universität liegt das mit mehr als 200 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichste Land Lateinamerikas damit weiter sowohl bei der Zahl der Todesopfer als auch der Zahl der Infizierten nun auf Platz sechs der am schwersten betroffenen Länder.

Die wichtigsten Meldungen vom gestrigen Abend

21.36 Uhr: Corona-Rückholaktion in der EU so gut wie abgeschlossen



Die größte Rückholaktion in der Geschichte der Europäischen Union ist nach Angaben von EU-Ratspräsident Charles Michel fast abgeschlossen. In den vergangenen zwei Monaten sei mehr als 580.000 wegen der Corona-Krise im Ausland gestrandeten EU-Bürgern eine sichere Rückkehr in ihre Heimat ermöglicht worden, teilte er am Freitagabend mit.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte, damit warteten nur noch rund 10.000 Menschen auf eine Rückkehrmöglichkeit. Nach Österreich wurden laut Bundesregierung mehr als 7.500 Österreicher zurückgeholt.

21.04 Uhr: Slowenen demonstrieren für die Aufhebung der Maßnahmen

Bereits letzten Freitag gingen die Menschen auf die Straße, um wegen der Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Der Regierung werden korrupte Handlungen im Kontext der Ankäufe von Schutzmasken und Beatmungsmaschinen vorgeworfen. Bei den Protesten vernahm man immer wieder die Parole "Diebe, Diebe", die sich auf die Vorwürfe beziehen.