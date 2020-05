UNO warnt vor mentalen Störungen +++ Bedrohung immer weniger stark wahrgenommen +++ China kritisiert Litauens Unterstützung für Taiwan +++ In Frankreich öffneten einige Strände wieder +++ Alle aktuellen Entwicklungen im Live-Ticker!

Aktuell gibt es in Österreich 16.029 positive Testergebnisse (Stand: Freitag, 7 Uhr, Quelle: Gesundheitsministerium). Hierzulande sind 626 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben. 14.405 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 234 Personen aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 54 auf Intensivstationen .



in den Bundesländern: (Stand: Freitag, 7 Uhr, Gesundheitsministerium). Stand nach Bundesländern: Burgenland (25), Kärnten (8), Niederösterreich (137), Oberösterreich (33), Salzburg (23), Steiermark (171), Tirol (61), Vorarlberg (10), Wien (559).

Infografiken : Das Coronavirus in Österreich und der ganzen Welt.

: Das Coronavirus in Österreich und der ganzen Welt. Psychotherapie Helpline 0720 12 00 12 bietet täglich von 8 bis 22 Uhr kostenfreie Hilfe.

Der Donnerstag zum Nachlesen

Freitag, 15. Mai 2020

Erster Corona-Fall im ÖSV im Rahmen von Trainingstestungen Im Team des Österreichischen Skiverbands (ÖSV) gibt es den ersten Coronavirus-Fall. Betroffen sei ein Abfahrer der zweiten Weltcup-Abfahrtsgruppe, berichtete "Ö3" Freitagfrüh. Das postitive Ergebnis im Rahmen von Trainigstestungen bestätigte gegenüber dem Sender ÖSV-Sportdirektor Toni Giger. Der Skiläufer hätte demnach am Sonntag zum Training am Kaunertaler Gletscher anreisen sollen, er werde nun zuhause bleiben. Überprüft werde nunmehr, mit wem der Abfahrer im ÖSV-Team Kontakt hatte. Der Rennläufer dürfte sich dem Bericht zufolge in einem privaten Trainingszentrum angesteckt haben, dies werde jetzt genau nachverfolgt.

7.09 Uhr: Vatikan plant wieder öffentliche Gottesdienste im Petersdom

Der Vatikan bereitet die Wiedereröffnung der großen Papstbasiliken für Gottesdienste vor. Am Donnerstag berieten die Verantwortlichen über Schutzmaßnahmen, wie das vatikanische Presseamt laut Kathpress mitteilte. Demnach sollen zumindest bei Festmessen Thermoscanner zum Einsatz kommen.

7.06 Uhr: Bundesheer erbrachte bisher 1,2 Millionen Arbeitsstunden

Das Bundesheer hat seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ganze 1,2 Millionen Arbeitsstunden geleistet. Das geht aus einer ersten Bilanz der vielen Einsätze des Bundesheeres hervor, die der APA vorliegt. In Assistenzeinsätzen für das Innenministerium und für die Gesundheitsbehörden haben Soldaten seit 17. März mehr als 87.000 Personentage geleistet.

6.01 Uhr: Fußball: Wettlokale in Österreich bei Start von deutscher Liga zu

Mit der Fortsetzung der deutschen Bundesliga am Wochenende erwacht der europäische Topfußball aus dem langen "Corona-Schlaf". Für die österreichischen Wettlokale kommt der Start aber zu früh, sie wurden bei der Öffnung für Gastronomiebetriebe ab dem (heutigen) Freitag von der Regierung nicht berücksichtigt.

"Wir haben auch geglaubt, dass wir gemeinsam mit der Gastronomie drankommen, dem ist aber nicht so, das ist ärgerlich", sagte Sharif Shoukry, Geschäftsführer des Österreichischen Sportwettenverbandes. Wettlokale fallen wie etwa Casinos in die Rubrik Freizeitbetriebe, und die sollen erst bei der nächsten Öffnungswelle am 29. Mai inkludiert sein.

4.00 Uhr: Weltweit 100.000 Personen im Pflege- und Gesundheitsbereich infiziert

Weltweit bewegt sich die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Mitarbeiter im Gesundheits- und Pflegebereich nach Zählung des Internationalen Verbands der Pflegekräfte (ICN) auf 100.000 zu. Mehr als 260 von ihnen seien an der Infektion gestorben. Der Verband bezieht sich auf Zahlen, die Mitgliedsorganisationen gemeldet haben - bei weitem nicht aus allen Ländern der Welt.

1.42 Uhr: Erster Corona-Fall im ÖSV im Rahmen von Trainingstestungen

Im Team des Österreichischen Skiverbands (ÖSV) gibt es den ersten Coronavirus-Fall. Betroffen sei ein Abfahrer der zweiten Weltcup-Abfahrtsgruppe, berichtete "Ö3" Freitagfrüh. Das postitive Ergebnis im Rahmen von Trainigstestungen bestätigte gegenüber dem Sender ÖSV-Sportdirektor Toni Giger.

Der Skiläufer hätte demnach am Sonntag zum Training am Kaunertaler Gletscher anreisen sollen, er werde nun zuhause bleiben. Überprüft werde nunmehr, mit wem der Abfahrer im ÖSV-Team Kontakt hatte. Der Rennläufer dürfte sich dem Bericht zufolge in einem privaten Trainingszentrum angesteckt haben, dies werde jetzt genau nachverfolgt.

21.01 Uhr: Rundumschlag von Trumps Handelsberater gegen China

Der Handelsberater von US-Präsident Donald Trump, Peter Navarro, hat in der Corona-Krise zum Rundumschlag gegen China ausgeholt. China habe das Coronavirus im November "wahrscheinlich in diesem Waffenlabor in Wuhan" erschaffen, sagte Navarro am Donnerstag dem Sender Fox News.

Anschließend habe das Land das Virus "zwei Monate lang hinter dem Schutzschild der Weltgesundheitsorganisation versteckt", Schutzausrüstung aus aller Welt "aufgesaugt" und "gehortet", Menschen getötet und schließlich Profit aus der Krise geschlagen. "Jetzt versuchen Hacker der chinesischen Regierung, Informationen über die Impfung zu stehlen, damit sie sie zuerst herstellen können."

20.44 Uhr: Dänische Regierung will Grenzen noch nicht öffnen

Dänemark hat weiterhin noch keine Entscheidung getroffen, wann es seine Grenzen nach Deutschland, Schweden und Norwegen wieder öffnen will. Es sei vereinbart worden, dass die Regierung bis zum 1. Juni Neuigkeiten zu den Grenzen bekanntgeben werde, sagte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Donnerstagabend bei der Ankunft zu einer TV-Debatte mit den Spitzen der weiteren dänischen Parlamentsparteien. Daran werde festgehalten.