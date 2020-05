Corona Österreich und Welt"Nicht nur finanziell schwere Zeit": Kanada zahlt Pensionisten Zuschuss

Facebook

Mittwoch, 13. Mai 2020

Kanadische Pensionisten erhalten Zuschuss Die kanadische Regierung hat angekündigt, in der Corona-Krise allen rund sieben Millionen Pensionisten im Land einen Extra-Zuschuss zu zahlen. Jeder Pensionist solle bis zu 500 Kanadische Dollar (330,34 Euro) erhalten, erklärte am Dienstag Ministerpräsident Justin Trudeau. In Kanada wurde am Dienstag die Zahl von 5.000 Covid-19-Todesfällen überschritten, mehr als 80 Prozent davon in Altersheimen. "Die vergangenen Wochen waren besonders schwierig für unsere älteren Mitbürger", erklärte Trudeau. "Sie müssen viel Zeit allein verbringen, getrennt von ihren Familien." Oft seien die Pensionisten gezwungen, sich Essen bei Lieferdiensten zu bestellen, um überhaupt Nahrung zu bekommen. "Das ist schlecht, sowohl für die Moral als auch für die Finanzen", sagte Trudeau. Nach den Plänen der Regierung soll jeder Ruheständler eine Einmalzahlung von 300 Kanadischen Dollar erhalten. Besonders bedürftigen Senioren sollen 200 Dollar zusätzlich zustehen.

Die wichtigsten Meldungen des gestrigen Abends

20.40 Uhr: Fast 27.000 Tote in Frankreich

Frankreich zählt seit Beginn der Covid-19-Epidemie fast 27.000 Tote. In den vergangenen 24 Stunden seien 348 neue Todesfälle in Krankenhäusern und Pflegeheimen verzeichnet worden, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstagabend mit. Das ist ein Anstieg im Vergleich zu den vergangenen Tagen. Insgesamt liegt die Zahl nun bei 26.991 Todesopfern.

Gleichzeitig lässt der Druck auf die Krankenhäuser weiter nach. Im Vergleich zur Vorwoche werden dort weniger Corona-Infizierte behandelt. Auch die Zahl der Menschen auf den Intensivstationen ist weiter rückläufig. Am Montag gab es im Land die ersten Lockerungen nach fast zwei Monaten strengen Ausgangsbeschränkungen.

20.30 Uhr: Zwei Migranten auf Lesbos positiv getestet

Zwei Migranten, die in den vergangenen Tagen aus der Türkei zu der griechischen Insel Lesbos übergesetzt hatten, sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte am Dienstag ein Sprecher des griechischen Corona-Krisenstabes mit. Die beiden Menschen leben demnach aber nicht in dem überfüllten Lager von Moria auf Lesbos.

Sie seien zusammen mit anderen 68 Migranten am 6. und 10. Mai aus der Türkei gekommen und hätten sich seitdem in einer 14-tägigen Quarantäne in einem provisorischen Camp im Norden der Insel befunden.

Es ist das erste Mal, dass Migranten auf einer der griechischen Inseln Corona-positiv getestet worden sind. Im und um das Lager von Moria wird scharf kontrolliert. Der Ausgang ist begrenzt erlaubt. Die griechischen Behörden haben bereits Isolierstationen aufgebaut, falls das Coronavirus auch in Moria ausbrechen sollte.

18.40 Uhr: 113-jährige Spanierin überlebte Infektion

Eine 113 Jahre alte Spanierin hat eine Coronavirus-Infektion wohlbehalten überstanden. Maria Branyas habe die Lungenkrankheit Covid-19 überwunden, teilte eine Sprecherin der Seniorenresidenz im nordspanischen Olot mit, in der Branyas seit 20 Jahren lebt. "Sie hat die Krankheit überwunden, und es geht ihr sehr gut." Branyas gilt als älteste Frau Spaniens.

Mehrere andere Bewohner des Seniorenheims sind an Covid-19 gestorben. Spanien zählt zu den am schwersten von der Corona-Pandemie betroffenen Ländern der Welt. Branyas habe sich im vergangenen Monat infiziert, die Krankheit habe bei ihr aber einen leichten Verlauf gehabt, teilte die Sprecherin weiter mit.

Angesichts einer Harnwegsinfektion und erhöhter Temperatur sei sie untersucht und positiv auf das Coronavirus getestet worden. Vor einer Woche sei sie dann noch einmal getestet und als geheilt eingestuft worden. Die alte Dame verbrachte in der Zwischenzeit mehrere Wochen auf ihrem Zimmer in der Residenz. Nur eine Pflegerin in Schutzkleidung hatte Zutritt, wie der TV-Sender TV3 berichtete. Auf ihre Langlebigkeit angesprochen antwortete Branyas, sie habe eben Glück und verfüge über eine robuste Gesundheit.