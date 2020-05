Kleine Zeitung +

500-Millionen-Paket Die Hilfe ist angerichtet: Wie die Gastronomie das Jahr überleben soll

Steuerentlastungen und Konsumanreize sollen Gasthäuser, die am 15. Mai wieder öffnen dürfen, über das Jahr retten. Die Details des am Montag präsentierten „Wirte-Pakets“ in Frage und Antwort.