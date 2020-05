Facebook

Symbolbild © (c) AP

Dem ersten Tag in der Steiermark ohne Coronavirus-Neuinfektion seit zwei Monaten sind am Montag in der Steiermark drei weitere an oder mit einer Covid-19-Erkrankung Verstorbene vermeldet worden. Es handelt sich nach Angaben der Landessanitätsdirektion Steiermark um drei Frauen der Jahrgänge 1930, 1941 und 1942, aus den Bezirken Graz-Umgebung, Weiz und Hartberg-Fürstenfeld.