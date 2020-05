Rund 270 Anzeigen und Organmandate an nur zwei Tagen bei Schwerpunktaktion der Polizei.

74 Organmandate, 72 Anzeigen nach dem Kraftfahrzeuggesetz bzw. der Straßenverkehrsordnung und 121 Anzeigen wegen Schnellfahrens - so die Bilanz von Schwerpunktkontrollen im Bereich von Linzer Tankstellen am Freitag und am Samstag. Oben drauf gab es noch sieben Anzeigen nach dem Covid-Gesetz. Erst vor einer Woche hatte die Polizei ein Treffen von rund 90 Personen mit etwa 35 Autos aufgelöst.

Die Palette der Beanstandungen reichte von Beschleunigungsduellen über diverse andere Übertretungen der Verkehrsregeln bis hin zum Tunen von Fahrzeugen, berichtete die Polizei am Sonntag. Auch einige durch Alkohol oder Drogen beeinträchtige Lenker wurden ausgemacht, mehrere Kennzeichen wurden abgenommen, der eine oder andere Führerschein fehlte. Hintergrund ist, dass sich im Bereich einiger Linzer Tankstellen immer wieder Straßenrowdys treffen und von dort aus auch illegale Autorennen fahren sollen. Hotspot ist derzeit die Salzburgerstraße.