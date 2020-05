Mangolds-Chefin Pengg an Kanzler Kurz"Ist Ihnen klar, dass Sie mit einem Strich weitere Existenzen ruinieren?"

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Die Verordnung für die Gastro-Öffnung in Corona-Zeiten sorgt für einen Aufschrei. Restaurants bangen um ihre Existenz, weil die Regierung die Selbstbedienung kurzerhand untersagt habe.

Mangolds-Chefin Pengg an Kanzler Kurz

Es ist die pure Verzweiflung, die aus dem offenen Brief spricht, den Julia Pengg an die Bundesregierung geschrieben hat. Die Chefin des vegetarischen Restaurants Mangolds in der Grazer Innenstadt bangt um ihr geschäftliches Überleben. "Wie verantwortungslos kann man mit Existenzen umgehen?", fragt sie Bundeskanzler Sebastian Kurz und die Minister Elisabeth Köstinger und Rudolf Anschober.