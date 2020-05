Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/Sebastian Kahnert

Nichts wird so sein, wie es vorher war! Kein Satz war in den vergangenen Wochen öfter zu hören, nicht nur durch den inflationären Gebrauch ist er zur Phrase verkommen. Klar doch, die Aussage beinhaltet weitaus mehr Angst und Sorge als Hoffnung auf konkrete, noch dazu positive Veränderung. Die vorrangige Hoffnung der Experten und Politiker, die sich oft genug und erstaunlich frei von Fachkenntnissen nahtlos zum Expertenkreis hinzugesellten, besteht offenkundig darin, dass uns selbst das Kurzzeitgedächtnis im Stich lässt.



Blenden wir also nur ein wenig zurück, keineswegs in einstige historische Epochen, Kriegszeiten oder Revolutionsversuche. Denn einige Jahrzehnte reichen durchaus.



Nichts wird so sein, wie es vorher war, diese Behauptung machte am 11. September 2001 nach den verheerenden Terroranschlägen in den USA die Runde. Die Attentate lösten weltweit Erschütterung aus, einige Zeit lang wurden die Bürgerrechte in den Vereinigten Staaten erheblich eingeschränkt. Eine der blutigsten und umstrittensten Reaktionen war der Krieg der USA gegen den Irak. Einer der ersten Schritte war die Eroberung der wertvollen Ölfelder. Die avisierte, rigorose Terrorbekämpfung blieb aus, die IS-Gründung nicht.



Nichts wird so sein, wie es vorher war, so hieß es erneut im September 2008, als der Zusammenbruch der Investmentbank Lehmann Brothers für einen der größten Wirtschaftsschocks seit dem Bestehen der Finanzmärkte sorgte. Die Folgen waren fatal, die Prognosen waren es auch, doch recht bald später ging es den Banken weitaus besser als je zuvor. Die Zahl der Multimilliardäre, die sich durch Spekulationen dumm und dämlich verdienten, vervielfachte sich, die Kluft zwischen den Armen einerseits und den Reichen und Superreichen andererseits nahm gigantische Ausmaße an. Eine markante Änderung, immerhin.



Nichts wird so sein, wie es vorher war, so lautete auch die Erkenntnis nach der Nuklearkatastrophe im Atomkraftwerk von Tschernobyl im April des Jahres 1986. Millionen Menschen wurden mit unsichtbaren, lebensbedrohlichen Gefahren durch die Radioaktivität konfrontiert, aber auch mit einer neuen, unheimlichen Form der Angst. Politiker stellten europaweit ihre Sorge und Betroffenheit zur Schau, eine rasche Abkehr von der Atomindustrie wurde versprochen. Worthülsen, mehr nicht. Bald danach entstanden neue Atomkraftwerke, von einem Gebot der Notwendigkeit war die Rede. Etliche schrottreife Atommeiler sind als tickende Zeitbomben noch immer in Betrieb. Und der Super-GAU von Fukushima dient bestenfalls als Beleg dafür, dass etliches, diesfalls an Ignoranz, so blieb, wie es vorher war. Unverbesserlich, haarsträubend.



Drei markante Ereignisse, nicht vergleichbar, schon gar nicht mit der derzeitigen Corona-Pandemie, die in völlig neue, unbekannte, unerforschte Dimensionen führt. Was sie aber eint, ist die Wiederkehr der Phrasen als Schreckgespenst aus der Truhe, attestiert von apokalyptischen Reitern und Verschwörungstheoretikern, die offenkundig nur auf ihren Einsatz warteten. Natürlich sind große wirtschaftliche Hilfsmaßnahmen erforderlich (und auch schon ergriffen worden), um die gigantische Zahl an Arbeitslosen rasch zu reduzieren. An finanziellen Möglichkeiten besteht ja, so wird betont, keinerlei Mangel.



Aber der Sportminister Werner Kogler, der enorm stolz darauf ist, dass die Formel-1-Boliden ihre Comeback-Runden unter gespenstischen Begleiterscheinungen in Österreich drehen werden, täte gut daran, rasch einmal beim Kulturminister Kogler Werner anzuklopfen, um sich unverzüglich auch der zahlreichen vor dem Aus stehenden Künstler und Kulturinitiativen anzunehmen. Die angebotenen, minimalen Sonderhilfen sind ein glatter Hohn.