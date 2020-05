Facebook

Sonntag ist Muttertag © APA/BARBARA GINDL

Küssen, umarmen und gemeinsam Kuchen essen: Was an Muttertagen bisher normal war, klingt in der Coronakrise gefährlich. Also, was darf man mit seiner Mutter an ihrem Ehrentag risikofrei unternehmen?