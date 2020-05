Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Noch steht nicht fest, wann und wie Tanzschulen wieder aufmachen dürfen. Einzelne Betriebe bieten Online-Videokurse an.

Alles Walzer? Derzeit ist keine Rede davon © APA/Neubauer

Mit dem Monat Mai beginnt die Hochzeitssaison und damit für viele Paare die letzten Tanzvorbereitungskurse. Nicht so in diesem Jahr: Die Tanzschulen sind zu, es herrscht Betretungsverbot. Während sämtliche Geschäfte in Wien langsam auf Normalbetrieb umsteigen, die ersten Schulen geöffnet werden und mit 29. Mai auch Freizeitanlagen und Sehenswürdigkeiten wieder aufsperren, gibt es für Tanzschulen sowie für Theater, Konzertsäle oder Kinos noch kein endgültiges Datum zur Wiedereröffnung.