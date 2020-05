Facebook

Freitag, 8. Mai 2020

Forscher wollen Personen für Studie gezielt infizieren Ein internationales Forscherteam hat sich dafür ausgesprochen, bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus auch Studien mit freiwillig infizierten Probanden vorzubereiten. "Angesichts der besonderen Umstände der Pandemie befürworten unser Rahmenmodell und unsere Analyse, eine Grundlage für Sars-CoV-2-Challenges zu legen", schreibt das Team um Erstautorin Seema Shah. >> Hier lesen Sie mehr.

13.12 Uhr: Kurz erwartet Einigung bei Grenzöffnungen mit Deutschland "in den nächsten Wochen"

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erwartet das Ende der coronabedingten Grenzschließung mit Deutschland noch vor dem Sommer. "Ich bin optimistisch, dass wir mit Deutschland in den nächsten Wochen eine Lösung finden", sagte Kurz am Freitag vor Journalisten in Wien. Beide Länder hätten aktuell sehr niedrige Covid-19-Neuinfektionszahlen. Es gebe auch "enge Gespräche" mit der EU-Kommission, um "faire Regeln" für die Grenzöffnungen zu schaffen, so Kurz. Eine Einigung werde es geben, "sobald Deutschland dazu bereit ist". Der Kanzler verwies auf die starke Verzahnung der deutschen und österreichischen Industrie.

Hier lesen Sie mehr!

12.59 Uhr: EU-Lieferung von Masken auch nach Österreich unterwegs

Eine erste von der EU organisierte Lieferung von 1,5 Millionen medizinischen Masken zum Schutz des Gesundheitspersonals vor dem Coronavirus ist auch nach Österreich unterwegs. Insgesamt sollen in den kommenden sechs Wochen zehn Millionen Masken unter den EU-Staaten verteilt werden, teilte die EU-Kommission am Freitag mit.

Die erste Lieferung ergeht an Österreich, Polen, Malta, Zypern, Dänemark, Schweden, Finnland, Niederlande, Frankreich, Italien, Slowenien, Kroatien, Griechenland, Rumänien, Bulgarien, Slowakei und an Großbritannien, das die EU Ende Jänner verlassen hat. Die genaue Aufteilung gab die EU-Kommission nicht bekannt. Die Zuteilung ergebe sich aus Berechnungen des Europäischen Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC), sagte ein Sprecher. Kriterien seien die epidemiologische Situation sowie die Bedürfnisse und Zugänge der EU-Staaten zu Schutzausrüstung.

12.42 Uhr: Innsbrucker Alpenzoo macht wieder auf

Der wegen des Coronavirus geschlossene Innsbrucker Alpenzoo öffnet mit 15. Mai wieder seine Pforten. Auch wenn das Aquarium und das Aqua-Terrarium vorerst geschlossen bleiben, lohne sich ein Besuch in jedem Fall, zeigte sich Direktor Andre Stadler erfreut. Besonders die Schafe und Ziegen würden sich schon auf die "lang ersehnten Streicheleinheiten der Besucher" freuen.



12.35 Uhr: Air Serbia nimmt ab 18. Mai ihre Flüge wieder auf



Wie Verkehrsministerin Zorana Mihajlovic am Freitag ankündigte, sei vom Belgrader Flughafen aus zuerst die Aufnahme von Flügen nach Wien, Frankfurt, Zürich und London geplant. Air Serbia hatte Mitte März ihre Linienflüge eingestellt.

12.34 Uhr: Südtirol geht bei Lockerung nun doch eigenen Weg



Südtirol geht bei den Lockerungen, der sogenannten Phase 2, nach dem Corona-Lockdown nun doch einen eigenen Weg. Möglich macht dies ein Landesgesetz, das der Südtiroler Landtag in der Nacht auf Freitag mit 28 Ja-Stimmen bei sechs Enthaltungen und einer Gegenstimme beschlossen hat. In Rom hatte es eigentlich geheißen, dass Sonderwege für Regionen erst ab 18. Mai zulässig seien.

12.24 Uhr: Derzeit unter 1.350 Österreicher erkrankt



In Österreich sind derzeit unter 1.400 Menschen am Coronavirus erkrankt. Gemäß Zahlen aus dem Innenministerium vom Freitagvormittag (9.30 Uhr) liegt die Zahl der aktiv mit dem Virus Erkrankten bei derzeit 1.324 Österreichern. Dies waren 121 weniger als am Vortag. Die Anzahl an Neuinfizierten blieb mit österreichweit 22 gering.

Gemäß den Daten aus dem Gesundheitsministerium sind aktuell nur noch 1.225 Menschen in Österreich am Coronavirus erkrankt. 13.836 jener nunmehr 15.675 bestätigten Fälle sind mittlerweile wieder genesen, gab das Ministerium bekannt. 339 Personen waren Freitagvormittag hospitalisiert, davon befanden sich 81 auf Intensivstationen. Dies waren elf weniger als am Donnerstag.

614 mit oder an Covid-19 verstorbene Menschen gibt es mittlerweile zu beklagen. Drei neue Todesfälle gab es in Wien, je einen in der Steiermark und Tirol. Aus der Bundeshauptstadt wurden mittlerweile in Summe 141 Corona-Tote gemeldet, die Steiermark hat 135, Tirol 107 Opfer zu beklagen.

12.20 Uhr: Schuppentieren fehlt Sensor zur Viren-Detektion

Schuppentiere können zwar Träger von Coronaviren sein, sie dürften aber auf ungewöhnliche Weise auf eine Infektion reagieren. Wiener Forscher berichten nun im Fachjournal "Frontiers in Immunology", dass den Tieren zwei Sensoren fehlen, die bei anderen Säugetieren eindringende Viren erkennen und eine - manchmal gefährlich überschießende - Immunantwort auslösen.

Fledermäuse gelten als bedeutendes Viren-Reservoir. Von ihnen weiß man, dass sie eine im Vergleich zu anderen Tieren stark reduzierte Immunantwort haben. "In ihnen vermehren sich die Viren, ohne sie besonders krank zu machen", erklärte Leopold Eckhart von der Universitätsklinik für Dermatologie der Medizinischen Universität Wien gegenüber der APA. Aus diesem Grund hat Eckhart mit Kollegen anhand der in Datenbanken verfügbaren Gensequenzen analysiert, ob auch das Schuppentier (Pangolin) Besonderheiten bei der Antwort auf Viren hat. Dieses steht ja im Verdacht als Zwischenwirt für SARS-CoV-2 gedient zu haben.

12.19 Uhr: Rammstein sagt Europa-Tour für 2020 ab

"Aufgrund lokaler Veranstaltungsverbote im Zusammenhang mit Covid-19, die nunmehr fast alle geplanten Termine betreffen, kann die Stadion-Tournee der Band 2020 in Europa leider nicht stattfinden", schrieb die Band am Freitag auf ihrer Homepage. Die Fortsetzung sollte am 25. Mai mit einem Auftritt im Klagenfurter Wörthersee Stadion beginnen.

12.18 Uhr: Apple macht Stores mit Temperaturmessungen wieder auf

Apple macht ab Montag nach einer coronabedingten Auszeit seine Geschäfte in Deutschland mit Vorsichtsmaßnahmen und verkürzten Öffnungszeiten wieder auf. Bei Kunden soll am Eingang die Temperatur gemessen werden und sie müssen Gesichtsmasken tragen, wie der iPhone-Konzern am Freitag ankündigte.

12.17 Uhr: Vlbg. ORF-Redakteur entlassen

Ein Redakteur des ORF Vorarlberg ist offenbar entlassen worden, weil er nach Ansicht seines Arbeitgebers gegen interne Coronavirus-Sicherheitsvorschriften verstoßen haben soll. Der Journalist geht gegen seine Entlassung nun vor dem Arbeitsgericht Feldkirch vor, berichtete am Freitag die "Neue Vorarlberger Tageszeitung" unter Berufung auf Gerichtssprecher Norbert Stütler.

12.11 Uhr: Istanbuler zahlen solidarisch Rechnungen für andere

Wer in der türkischen Millionenmetropole Istanbul wegen der Coronakrise kein Geld für die Gas- oder Wasserrechnung hat, kann sie auf einer Webseite anonymen Spendern zum Bezahlen anbieten. Bis Freitagvormittag wurden über die Kampagne der Stadt in den ersten zwei Tagen bereits rund 76.000 Rechnungen im Wert von fast 9,5 Millionen Lira (etwa 1,2 Millionen Euro) bezahlt. Rund 119.000 Rechnungen warteten noch auf Spender. Sie kämen von bedürftigen Familien, das habe die Stadtverwaltung geprüft, heißt es auf der Webseite.

Mit einer anderen Spendenaktion war Oppositionsbürgermeister Imamoglu kürzlich gescheitert. Die Zentralregierung hatte sie verboten und eine eigene Spendenaktion begonnen. Imamoglu teilte mit, dass gegen ihn Ermittlungen eingeleitet worden seien. Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte ihm und anderen Oppositionsbürgermeistern vorgeworfen, als "Staat im Staate" zu agieren. Viele sehen in Imamoglu bereits einen zukünftigen Präsidentschaftskandidaten.

12.09 Uhr: Waffenshops in Massachusetts dürfen doch öffnen

Waffengeschäfte im US-Staat Massachusetts dürfen trotz der Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie ab Samstag wieder öffnen. Ein Bundesrichter gab am Donnerstag einer entsprechenden Klage von Waffenverbänden und Shopbetreibern statt.

Der republikanische Gouverneur von Massachusetts, Charlie Baker, hatte Waffengeschäfte auf die Liste der "nicht lebensnotwendigen" Geschäfte gesetzt, die wegen der Pandemie zusperren mussten. Die Waffenlobby klagte gegen die Schließung der Geschäfte in Massachusetts und anderen Bundesstaaten mit der Begründung, dass diese gegen den zweiten Zusatz der US-Verfassung verstoße. Dieser garantiert das Recht auf Waffentragen.

12.06 Uhr: Anfangs soll bei Verstößen im Wirtshaus beraten statt gestraft werden

Noch heute am frühen Nachmittag wird die Verordnung für die Wiedereröffnung der Gastronomie am 15. Mai auf der Website des Gesundheitsministeriums veröffentlicht. Die Rahmenbedingungen stellten Bundeskanzler Sebastian Kurz, Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Gastronomieministerin Elisabeth Köstinger bereits am Vormittag in einer Pressekonferenz vor.

Hier lesen Sie mehr!

11.49 Uhr: Wirtschaftskammern am Bodensee fordern Grenzöffnungen

Die zehn Wirtschaftskammern der Bodenseeanrainerländer forderten am Freitag in einer gemeinsamen Aussendung die sofortige Öffnung der nationalen Grenzen. Die Grenzschließungen seien notwendig gewesen, nun aber dürfe kein Tag verschenkt werden, an dem es die gesundheitspolitische Situation erlaube, zu einer wirtschaftlichen Normalität zurückzukehren, hieß es darin.

Die Wirtschaftskammer Vorarlberg, die Industrie- und Handelskammern in St. Gallen-Appenzell, im Thurgau, die Zürcher Handelskammer, die Handelskammer beider Basel, die Industrie- und Handelskammern in Südbaden, Bodensee-Oberschwaben und Bayern drängen deshalb "einhellig und mit Nachdruck" auf eine umgehende Rückkehr zur Personenfreizügigkeit. Galt es zunächst, die Ausbreitung der Epidemie einzudämmen, müssten zugleich die wirtschaftlichen Nebenwirkungen der Maßnahmen so gering wie möglich gehalten werden. Wirtschaftliche Aktivität und Beschäftigung seien "kein Selbstzweck", sondern "Voraussetzung für Wohlstand und Gesundheit jedes Einzelnen sowie für die Handlungsfähigkeit des Gemeinwesens".

11.46 Uhr: Brasiliens Wirtschaftsminister warnt vor "wirtschaftlichem Kollaps"

Mit Blick auf die Einschränkungen wegen der Coronapandemie hat Brasiliens Wirtschaftsminister Paulo Guedes vor einem "wirtschaftlichen Kollaps" des Landes gewarnt. Bereits in 30 Tagen könne es dramatische Lieferengpässe geben und die Produktion teilweise zum Erliegen kommen, sagte Guedes am Donnerstag bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem ultrarechten Staatschef Jair Bolsonaro.

Dies könne zu einem "System des wirtschaftlichen Kollapses" und "sozialem Chaos" führen. Er fügte hinzu: "Dies ist ein ernsthafter Alarmruf." Bolsonaro sagte, er verstehe das "Virusproblem" und sei davon überzeugt, "dass wir Leben retten müssen". Jedoch sei seine Regierung zunehmend besorgt angesichts der Auswirkungen der Pandemie auf den Arbeitsmarkt. "Die Bekämpfung des Virus sollte keinen größeren Schaden anrichten als das Virus selbst", sagte Bolsonaro.

11.43 Uhr: Estland hob Zugangssperre für "Corona-Insel" auf

In Estland hat die Regierung die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit zwischen den Ostsee-Inseln und dem Festland aufgehoben. Auf Beschluss der Regierung in Tallinn können seit Freitag wieder alle Esten frei pendeln. Die Entscheidung sei in Anerkennung der Tatsache gefallen, dass die zuletzt eingeführten Erleichterungen die Lage auf der stark betroffenen größten estnischen Insel Saaremaa nicht verschlechtert haben, teilte Regierungschef Jüri Ratas mit. Weiter gelten aber Abstandsregeln und Hygienevorschriften.

Ratas war einer der ersten, der von der wiederhergestellten Freizügigkeit Gebrauch machte. "Saaremaa zu besuchen und die Menschen dort zu treffen, ist für mich äußerst wichtig. Es ist ein Gebiet, dessen Bewohner den Ausbruch des Virus und seiner Folgen am stärksten gespürt haben", sagte der Ministerpräsident des baltischen EU-Landes.

11.41 Uhr: Im Sommer gibt es Konzerte und Auftritte im Autokinoformat

Herkömmliche Festivals und Open-Air-Events sind diesen Sommer wegen der Coronabeschränkungen bekanntlich verboten. Die Initiative "Künstler für Österreich" will nun mit einem virensicheren Format die Möglichkeit zum Live-Erlebnis auch in Coronazeiten bieten: Ein mobiles Drive-in-Festival im Stile eines Autokinos soll Künstlern ein Einkommen und Zuschauern gefahrlose Unterhaltung bieten.

Hier lesen Sie mehr!

11.38 Uhr: China für internationale WHO-Untersuchung

China will nach eigenen Angaben eine von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) geleitete Untersuchung der globalen Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie unterstützen. Die Untersuchung solle in einer "offenen, transparenten und umfassenden Weise" geschehen, nachdem das Virus besiegt sei, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking am Freitag.

Hier lesen Sie mehr!

11.26 Uhr: Deutlicher Anstieg der Sterbefallzahlen in Deutschland

Seit Ende März sind wegen der Corona-Epidemie in Deutschland im Vergleich zu den Vorjahren deutlich mehr Menschen gestorben. Die auffälligsten Anzeichen für eine Übersterblichkeit im Zusammenhang mit Covid-19 gab es bisher in der zweiten Aprilwoche, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.

Nach vorläufigen Zahlen starben in der 15. Kalenderwoche vom 6. bis 12. April insgesamt mindestens 19.892 Menschen an verschiedenen Ursachen. Das waren 2.000 bzw. elf Prozent mehr als im Durchschnitt der vergangenen vier Jahre. Bereits seit der letzten Märzwoche liegen die Sterbefälle über dem Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019. Der Trend deutet den Statistikern zufolge auf eine Übersterblichkeit im Zusammenhang mit der Pandemie hin, da die Sterbefallzahlen in dieser Jahreszeit aufgrund der ausklingenden Grippewelle normalerweise von Woche zu Woche abnehmen.

11.16 Uhr: Deutsche geben weniger aus

Während ein Viertel auf seinen geplanten Urlaub verzichtet, wollen etwa sieben Prozent den Kauf von Kleidung, Autos und Luxusgütern verschieben, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Umfrage der GfK-Marktforscher hervorgeht. "In der ersten Phase der Krise, der Panikphase, haben die Menschen vor allem das gekauft, was sie unbedingt benötigten", erklärten die Konsumexperten. Dies seien Ausstattungen für das Homeoffice wie Monitore und Webcams, Kühl- und Gefriergeräte für die Lagerung von Lebensmitteln.

Hier lesen Sie mehr!

11.14 Uhr: Ab Montag fahren Züge und Busse wieder im Regelbetrieb

Nach dem langsamen Hochfahren in Wirtschaft und Gastronomie, kehrt auch bei der ÖBB ein Stück Normalität ein. Ab Montag 11.Mai wird der gesamte Nah- und Regionalverkehr österreichweit wieder im Regelbetrieb unterwegs sein. Der neue Fahrplan basiert dabei auf dem alten Fahrplan vor der Coronavirus-Krise.

Hier lesen Sie mehr!

10.57 Uhr: Außenhandel war schon zu Jahresbeginn rückläufig

Schon im Jänner und Februar, bevor die Coronakrise in Österreich seinen vollen Niederschlag zeigte, ging der Außenhandel Österreichs deutlich zurück. In den Monaten Jänner und Februar 2020 fielen die Importe um 6,3 Prozent, die Exporte um 4,9 Prozent, teilte die Statistik Austria am Freitag mit. Besonders stark waren die Importe von außerhalb der EU betroffen, die um fast 10 Prozent sanken.

Die Statistik spiegelt wider, wie die zunehmende Ausbreitung des Coronavirus und die Unterbrechung internationaler Lieferketten von China ausgehend den Außenhandel von Monat zu Monat beeinträchtigt haben. Im Jänner waren die Einfuhren um 5,1 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor, im Februar um 7,4 Prozent. Bei den Ausfuhren betrug das Minus im Jänner 3,8 Prozent, im Februar 5,9 Prozent.

10.50 Uhr: Desinfektionsmittel und kein Weihwasser bei Messen in Italien

In Italien können ab dem 18. Mai wieder Gottesdienste mit Gläubigen gefeiert werden, allerdings müssen dabei strenge Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz vor Ansteckungen ergriffen werden. Laut den Regeln, auf die sich die Regierung in Rom mit der italienischen Bischofskonferenz geeinigt hat, soll nur eine beschränkte Zahl von Gläubigen Zugang zur Messe je nach Größe der Kirche haben.

Hier lesen Sie mehr!

10.39 Uhr: Dänen dürfen in einem Monat wieder ins Museum

Dänemark will in einem Monat seine in der Coronakrise geschlossenen Kultureinrichtungen wieder öffnen. Ab dem 8. Juni sollen die Dänen somit zum Beispiel wieder ins Museum, Kino oder Theater gehen können, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Vereinbarung der dänischen Regierung mit den Parlamentsparteien hervorgeht.

Das derzeitige Versammlungsverbot für mehr als zehn Personen soll dann auf maximal 30 bis 50 Teilnehmer gelockert werden, was etwa für Hochzeiten und Konfirmationen eine größere Rolle spielen dürfte. Grundvoraussetzungen für diese Maßnahmen sind jedoch, dass die Zahl der Infektionen bis dahin nicht mehr als erwartet steigt und die Lockerungen gesundheitsmäßig vertretbar sind.

10.31 Uhr: Intensivmediziner: Covid-19-Vorbereitung gerade richtig

Die Maßnahmen im österreichischen Gesundheitswesen, um die Covid 19-Pandemie zu managen, seien gerade richtig und ausreichend gewesen. Das gilt besonders für die Kapazitäten im Bereich der Intensivbetten, stellten Experten der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI) fest.

Seit dem Höhepunkt am 8. April geht die Zahl jener Patientinnen und Patienten mit Covid-19, die auf einer Intensivstation versorgt werden müssen, wieder zurück und liegt aktuell unter 100. "Diesen Trend beobachten wir mit großer Erleichterung", wurde ÖGARI-Präsident Klaus Markstaller (MedUni Wien/AKH Wien) zitiert.

Hier lesen Sie mehr!

10.23 Uhr: Nach Lockdown rollt in Australien "Bierkonvoi"

Eine Ladung Bierfässer mit 175.000 Litern sei auf der Autobahn in Richtung Darwin, der Hauptstadt des Territoriums, unterwegs, verkündete Premierminister Scott Morrison am Freitag. Dort werde das Bier sicherlich schon "mit Spannung erwartet". Nirgends in Australien wird pro Kopf mehr Alkohol konsumiert als im "Northern Territory". Im Zuge einer am Freitag vom Premier angekündigten stufenweisen Lockerung der Ausgangsbeschränkungen bereiten sich die Bars und Pubs jetzt auf ihre ersehnte Öffnung vor.

Hier lesen Sie mehr!

10.20 Uhr: Umfrage: Wiener sehnen Gastro-Öffnung herbei

Die Wienerinnen und Wiener freuen sich auf die Wiedereröffnung der Gastronomie ab 15. Mai. 80 Prozent wollen die Wirte mit Besuchen unterstützen. Jedoch: So häufig wie früher wird wohl vorerst nicht eingekehrt werden. Das hat eine von der Wirtschaftskammer Wien durchgeführte Online-Befragung von 1.000 Personen ergeben.

In den vergangenen Wochen waren die Lokalitäten weitgehend geschlossen. Nur manche bieten inzwischen wieder Mitnahmegelegenheiten an. Laut Kammer nutzen aber nur zehn Prozente

der Gäste die Liefer- & Abholservices "mehrmals pro Woche". 70 Prozent der Gäste wünschen sich demnach eine rasche Wiedereröffnung - auch wenn 80 Prozent die Notwendigkeit der Betriebsschließungen verstanden hätten, wie es hieß.

10.12 Uhr: Spanien: Industrieproduktion noch stärker eingebrochen als erwartet

Die spanische Industrieproduktion ist im März noch stärker eingebrochen als erwartet. Die Produktion fiel belastet durch die Coronakrise um 11,9 Prozent im Vergleich zum Vormonat, teilte das Statistikamt INE am Freitag in Madrid mit. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang um 9,6 Prozent gerechnet. Im Februar hatte sich die Produktion kaum verändert.

Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat sank die Produktion saisonbereinigt um 12,2 Prozent und unbereinigt um 10,2 Prozent. Spaniens Wirtschaft wurde im März von der Coronakrise massiv getroffen. Die Einschränkungen von wirtschaftlichen Aktivitäten waren besonders weitgehend.

10.06 Uhr: Mitspracherecht für Premier-League-Profis vor Neustart

Die englische Premier League will vor einem angestrebten Neustart auch die Fußballprofis zu Wort kommen lassen. Wie die Zeitung "The Guardian" (Freitag) berichtete, sollen am kommenden Montag Spieler-Vertreter von allen 20 Clubs der höchsten Spielklasse auf der Insel in einer Video-Konferenz mögliche Bedenken äußern können. Vorher wollen sich die Anteilseigner der Premier League zusammenschalten.

Sergio Aguero, argentinischer Torjäger des Tabellenzweiten Manchester City, hatte jüngst Bedenken wegen einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs geäußert. Dem Sender El Chiringuito TV hatte er gesagt, dass die Mehrheit der Spieler Angst habe.

10.04 Uhr: Präsidentenwahl in Weißrussland für Anfang August angesetzt

Weißrussland (Belarus) hält trotz der Corona-Pandemie an der Präsidentenwahl im Sommer fest. Das Parlament in der Hauptstadt Minsk legte am Freitag den 9. August als Wahltag fest. Die Mehrheit der Abgeordneten habe sich für dieses Datum ausgesprochen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Belta.

Staatschef Alexander Lukaschenko will sich erneut zur Wahl stellen. Der 65-Jährige führt die Ex-Sowjetrepublik seit mehr als 25 Jahren autoritär. Er hatte seine Kandidatur bereits Ende vergangenen Jahres angekündigt und den August als möglichen Wahltermin genannt.

10.01 Uhr: Anti-Regierungsproteste in Serbien fortgesetzt

Einen Tag nach der Aufhebung des durch die Coronavirus-Pandemie bedingten Ausnahmezustandes durch das Parlament sind am Donnerstagabend in Belgrad auch die Anti-Regierungsproteste fortgesetzt worden. Zur Protestkundgebung vor dem Amtssitz von Präsident Aleksandar Vucic hatte die informelle Gruppe "Bürgerwiderstand" aufgerufen.

Wie die Presseagentur Beta berichtete, fanden sich mehrere hundert Personen bei dem Protest um 20.00 Uhr ein, wenngleich, wie Innenminister Nebojsa Stefanovic Stunden zuvor mitteile, weiterhin jede Kundgebung untersagt wäre, bei der sich mehr als 50 Personen versammeln. Zu dem Protest erschienen auch mehrere Spitzenfunktionäre jener Oppositionsparteien, welche die für 21. Juni festgelegten Parlamentswahlen boykottieren wollen.



Hundreds protest against Serbia’s President Aleksandar Vucic in Belgrade.



Opposition leader @BoskoObradovic and others accuse Vucic of using a #coronavirus state of emergency to strengthen his grip ahead of an election in June pic.twitter.com/dUXH6vN24A — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) May 8, 2020

09.57 Uhr: Plattform ermöglicht direkte Spenden für Kulturinstitutionen

Wer von der Coronakrise gebeutelte Kulturinstitutionen direkt unterstützen möchte, hat nun die Gelegenheit, sich zentral über Spendenmöglichkeiten zu informieren. Die auf Non-Profit-Organisationen spezialisierte Agentur "Direct Mind" bietet der Kulturszene derzeit eine kostenlose Plattform für Spendenaufrufe. Mit dabei sind bisher u.a. das Kunsthistorische Museum in Wien (KHM), das Belvedere oder die Volksoper Wien.

Hier lesen Sie mehr!

09.31 Uhr: Vorarlberg verlegt Infektionsordination

Die Infektionsordination, die bisher am Messegelände Dornbirn eingerichtet war, wird nach Röthis (Bezirk Feldkirch) verlegt, um in Vorarlberg eine zentral gelegene Anlaufstelle zu schaffen. Die Ordination in direkter Nachbarschaft zur "Corona-Drive-In"-Teststation des Roten Kreuzes wird am 11. Mai dort geöffnet, informierte die Vorarlberger Ärztekammer am Freitag.

Die landesweite Infektionsambulanz soll bis auf Weiteres in Betrieb bleiben, um die Arztpraxen, die Bevölkerung sowie das Gesundheitspersonal weiterhin bestmöglich vor einer Covid-19-Ansteckung zu schützen. Nur die niedergelassenen Ärzte, die Hotline 1450 sowie die Spitalambulanzen können Patienten dorthin überweisen, eine Selbstzuweisung ist weiter nicht möglich. Bisher klappe das im Großen und Ganzen gut, die Bevölkerung halte sich daran, hieß es seitens der Ärztekammer.

09.28 Uhr: Skateparks und Ballsportkäfige sind wieder zu schließen

"In unserer 10. wichtigen Information haben wir die noch am Sonntag, 3. Mai 2020, geltende Auslegung der Lockerungsverordnung des Ministeriums für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport mitgeteilt, nach welcher die Öffnung von Sportflächen zu diesem Zeitpunkt zumindest - wie es auf der Homepage des BMKOES zu lesen war - erlaubt war", betont der Gemeindebund Steiermark in seiner neuesten Aussendung.



Hier lesen Sie mehr!

08.55 Uhr: Innenminister Nehammer optimistisch zu Grenzöffnungen

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) ist hoffnungsfroh, was die Aufhebung der in der Coronakrise verhängten Grenzkontrollen und Einreisebeschränkungen betrifft. Er könne zwar kein konkretes Datum nennen, aber "eine Hoffnung gebende" Antwort geben, sagte Nehammer den "Salzburger Nachrichten" (Freitag-Ausgabe). Seine Wunschvorstellung sei es, bald zu einem Zeitplan zu kommen.

"Wir und einige unserer Nachbarländer wie Deutschland, Tschechien, die Slowakei und die Schweiz haben eine sehr günstige Entwicklung, was die Infektionszahlen betrifft. Hier bin ich in engem Kontakt, wie wir im Gleichklang eine Öffnung der Grenzen realisieren können. Die Gesprächsbereitschaft und das Interesse ist da." Allen sei klar, dass es eine zeitliche Perspektive geben müsse, ab wann keine Grenzkontrollen mehr notwendig seien, so Nehammer.

08.39 Uhr: Gästeübernachtungen in Deutschland im März um 53 Prozent eingebrochen

Die Coronapandemie hat sich im März dramatisch auf den deutschen Inlandstourismus ausgewirkt: Im Vergleich zum Vorjahresmonat ging die Zahl der Gästeübernachtungen in Deutschland um 53 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Dies entspricht dem stärksten Rückgang gegenüber einem Vorjahresmonat seit Beginn der Zahlenreihe 1992.

08.37 Uhr: Bei steirischer Mobilitätsindustrie herrscht wieder mehr Zuversicht

Der steirische Mobilitätscluster ACstyria sieht nach zwei Kurzumfragen bei seinen Partnerbetrieben im Abstand von fünf Wochen wieder etwas mehr Zuversicht in der Branche: Die Erwartungshaltung ist seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie etwas positiver geworden, allerdings erwarten immer noch 58 Prozent der Befragten sehr starke oder starke negative Auswirkungen.

Hier lesen Sie mehr!

08.21 Uhr: Alarm in Italiens Großstädten

In Italiens Großstädten wächst die Sorge wegen der vielen Menschen, die sich angesichts des schönen Wetters mit sommerlichen Temperaturen in Parks und in Stadtzentren aufhalten. Befürchtet wird, dass es zu Menschenansammlungen kommt, was zu einer neuerlichen Steigerung der Epidemiekurve beitragen könnte.

Im Mailänder Stadtviertel Navigli, in dem sich vor der Coronkrise das Nachtleben der Stadt abgespielt hatte, standen am Donnerstag unzählige Menschen vor Restaurants und Bars Schlange, um Take-away-Speisen zu erwerben. In den Parks mehrte sich am vierten Tag nach dem Ende des Lockdown die Zahl sonnenhungriger Mailänder, die joggten, mit dem Rad unterwegs waren oder Hunde spazieren führten.

Hier lesen Sie mehr!

08.16 Uhr: Leitspital Liezen bleibt weiterhin in Planung

Die steirische Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) will trotz der coronabedingten Ausnahmesituation am Leitspital Liezen festhalten, "weil gerade die Covid-19-Pandemie gezeigt hat, dass es, personell wie auch infrastrukturell, schlagkräftige Spitalsstandorte braucht, die auch im Krisenfall über die Ressourcen verfügen, außergewöhnliche Situationen zu meistern", sagte sie zur APA.

Hier lesen Sie mehr!

08.13 Uhr: Minister-Auftritte künftig wieder vermehrt "zuhause"

Nach über zwei Monaten kehrt in die Medienarbeit der Regierung wieder eine gewisse Normalität ein: die wegen der Coronakrise im Kanzleramt gebündelten Pressekonferenzen sollen vermehrt in die jeweiligen Ministerien zurückkehren. Aktuelle Updates soll es von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) einmal wöchentlich geben, heißt es aus den Büros von Kanzler und Vizekanzler.

Insgesamt 73 Pressekonferenzen hat das Kanzleramt nach eigenen Angaben seit Ende Februar veranstaltet - zuletzt im bekannten Setting mit den Plexiglasscheiben für die Rednerinnen und Redner. Den Ministerien steht es den Angaben zufolge frei, dieses Setting weiter zu nutzen. Mehrere Minister sind aber bereits in den vergangenen Tagen dazu übergegangen, ihre Termine wieder im eigenen Haus zu absolvieren. "Man versucht, schrittweise den Normalbetrieb wieder herzustellen", heißt es dazu im Kanzleramt.

Hier lesen Sie mehr!

07.46 Uhr: Guterres beklagt "Tsunami des Hasses" in Zeiten der Corona-Pandemie

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat einen "Tsunami des Hasses und der Fremdenfeindlichkeit" seit dem Beginn der Corona-Pandemie beklagt. Die Welt müsse "aufs Ganze gehen", um gegen Hass, falsche Schuldzuweisungen und Panikmache vorzugehen, forderte Guterres am Freitag.



Hier lesen Sie mehr!

07.43 Uhr: Forscher wollen Personen für Studie gezielt infizieren

Ein internationales Forscherteam hat sich dafür ausgesprochen, bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus auch Studien mit freiwillig infizierten Probanden vorzubereiten. "Angesichts der besonderen Umstände der Pandemie befürworten unser Rahmenmodell und unsere Analyse, eine Grundlage für Sars-CoV-2-Challenges zu legen", schreibt das Team um Erstautorin Seema Shah.

Hier lesen Sie mehr!

07.36 Uhr: Die Höchstgrenze pro Klasse liegt bei 18 Schülern

Bei der Einteilung des schulischen Schichtbetriebs ab 18. Mai gilt eine Höchstgrenze von 18 Schülern pro Gruppe. Alle größeren Klassen müssen geteilt werden, heißt es in einem Erlass des Bildungsministeriums. Turnen bleibt wie angekündigt grundsätzlich gestrichen, Musik kann doch durchgeführt werden - allerdings ohne Singen. Sitzenbleiben an Volksschulen soll in Ausnahmefällen doch möglich sein.

Hier lesen Sie mehr!

07.33 Uhr: Australien plant Lockerung der Beschränkungen in Stufen

Australien will die Ausgangsbeschränkungen in der Coronakrise stufenweise lockern und die Wirtschaft bis Juli wieder öffnen. Premierminister Scott Morrison gab am Freitag einen Drei-Stufen-Plan bekannt, ohne jedoch genaue Daten für die Umsetzung zu nennen. Demnach soll jeder Teilstaat selbst entscheiden, wie die einzelnen Lockerungsschritte erfolgen. Der Plan werde alle drei Wochen überprüft.

In einer ersten Phase sollen Cafes, Restaurants, Geschäfte, Büchereien, Schwimmbäder und Spielplätze wieder aufsperren. Auch gegenseitige Besuche von bis zu fünf Personen sowie geschäftliche Treffen mit bis zu zehn Personen werden dann wieder möglich sein. Bei Bestattungen dürfen draußen 30 Trauernde zusammenkommen, bei Trauerfeierlichkeiten drinnen dürfen es 20 sein. Bei Hochzeiten und Gottesdiensten dürfen zehn Personen anwesend sein. Bei all diesen Zusammenkünften müssen die Kontaktdaten hinterlegt werden.

07.29 Uhr: Führerscheinprüfungen mit Mund-Nasenschutzpflicht

Seit 1. Mai 2020 dürfen bereits begonnene Führerscheinausbildungen wieder weitergeführt oder neue Fahrausbildungen gestartet werden. Für Prüfungen gibt es eigene Hygieneregeln. So sind Mund-Nasenschutz (MNS) Pflicht. Bei praktischen Prüfungen dürfen außerdem maximal drei Personen im Fahrzeug sein, geht aus einem Erlass des Verkehrsministeriums hervor.

Hier lesen Sie mehr!

06.18 Uhr: UN-Chef fordert zum Kampf gegen Verschwörungstheorien und Hass auf

Angesichts aufkeimender Verschwörungstheorien inmitten der Corona-Krise hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres zu einem verstärkten Kampf gegen Falschnachrichten und Hass aufgerufen. "Wir müssen jetzt handeln, um die Immunität unserer Gesellschaften gegen das Virus des Hasses zu stärken", sagte Guterres.

Er appelliere an alle, Hassreden gegen Juden oder Muslime, gegen Geflüchtete und Ausländer sowie gegen alte Menschen und Frauen zu bekämpfen. Politische Anführer müssten sich solidarisch mit angegriffenen Gruppen zeigen, soziale Netzwerke sollten unangemessene Inhalte löschen, auch Bildungseinrichtungen und die Zivilgesellschaft müssten sich dem Problem annehmen.

06.03 Uhr: Spanien: Gratisessen für arme Kinder wird zum Politikum

Für Zigtausende spanische Kinder aus sozial schwachen Familien ist die tägliche warme Mahlzeit nur eine Selbstverständlichkeit, weil sie in den Schulkantinen Mittagessen bekommen. Doch seit Mitte März sind in Spanien wegen der Coronakrise sämtliche Schulen und Kindergärten geschlossen und werden bis zum kommenden Schuljahr im Herbst wohl auch nicht mehr öffnen.

Wie viele andere spanische Regionen versprach auch die Madrider Regionalregierung den sozial benachteiligten Familien in diesen schweren Zeiten Unterstützung und tägliche Gratisessen für die Kleinen. Alleine in Madrid sind 11.500 Kinder im Alter zwischen 6 und 13 Jahren auf diese Essensspenden angewiesen, um ein Mal pro Tag etwas Warmes essen zu können. Die Eltern sind dankbar. Dennoch wollten viele ihren Augen nicht trauen, als sie den Speiseplan für die kommenden Wochen zugeschickt bekamen: Pizza, Hamburger, Sandwiches, Pommes frites, Tiefkühl-Kroketten. Dazu gab es wahlweise Limonade oder Cola - und das in einem Land, welches so stolz auf seine gesunde Küche und mediterrane Diät ist.

03.02 Uhr: Japan meldet weniger als 100 Corona-Neuinfektionen

In Japan ist der Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus erstmals seit Wochen unter die Marke von 100 gesunken. Wie der japanische Fernsehsender NHK am Freitag meldete, zählte die Nummer drei der Weltwirtschaft am Vortag 96 Neuinfektionen und damit zum ersten Mal seit dem 30. März weniger als 100 Fälle. 23 davon entfielen auf die Hauptstadt Tokio.

Insgesamt listet das Inselreich bisher mehr als 16.200 Infektionsfälle und 603 Tote auf. Japan will seine Kriterien für Corona-Tests aber nun ändern. Bisher dürfen sich nur Menschen auf den Erreger testen lassen, die mindestens vier Tage lang hintereinander 37,5 Grad Fieber haben. Diese Bedingung war als eine zu hohe Hürde kritisiert worden.

01.48 Uhr: Ärzte bewohnen ehemalige Präsidentenresidenz in Mexiko

Mexiko hat die ehemalige Präsidentenresidenz Los Pinos in Mexiko-Stadt vorübergehend in eine Herberge für Beschäftigte im Gesundheitswesen verwandelt, die gegen das Coronavirus kämpfen. Die spärlich möblierten Zimmer werden derzeit von 58 Ärzten und Krankenschwestern bewohnt, bis zu 100 Personen können untergebracht werden. Auch ein Shuttleservice zu den Krankenhäusern wurde eingerichtet.

In Mexiko geht man davon aus, dass der Corona-Ausbruch in dieser Woche seinen Höhepunkt erreichen wird, bisher gibt es laut Johns-Hopkins-Universität 27.634 bekannte Fälle und 2.704 registrierte Todesfälle.

00.25 Uhr: Nordkoreas Kim gratulierte Chinas Xi zu Erfolg im Kampf gegen Corona

Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un hat Chinas Präsident Xi Jinping zum Erfolg im Kampf gegen das Coronavirus gratuliert. Kim erklärte laut Staatsagentur KCNA, dass Xi "die Chance zum Sieg im Krieg gegen die beispiellose Epidemie ergriffen und zugleich die strategische und taktische Kontrolle über die allgemeine Lage behalten" habe, während er gleichzeitig Volk und Partei geführt habe.

Der nordkoreanische Staatschef war während der Corona-Krise lange Zeit nicht in der Öffentlichkeit aufgetreten. In dieser Zeit gab es Spekulationen über eine mögliche Erkrankung, offizielle Angaben dazu gab es jedoch nicht.

Die wichtigsten Meldungen des gestrigen Abends:

UNO rechnet mit 80 Prozent Tourismus-Einbruch

Die Corona-Pandemie wird nach Einschätzung der Welttourismusorganisation (UNWTO) heuer zu einem Einbruch des internationalen Reiseverkehrs um 60 bis 80 Prozent gegenüber 2019 führen. Im ersten Quartal sei die Zahl der Touristen wegen des Virus und der damit verbundenen Reisebeschränkungen weltweit schon um 22 Prozent zurückgegangen, teilte die Organisation der Vereinten Nationen am Donnerstag mit.

Der internationale Reiseverkehr habe in den ersten drei Monaten dieses Jahres etwa 67 Millionen weniger Touristen verbucht, was Einbußen von 80 Milliarden US-Dollar (74 Mrd. Euro) bedeute. Im März sei ein Rückgang von 57 Prozent registriert worden, hieß es.

"Die Welt steht vor einer nie da gewesenen Gesundheits- und Wirtschaftskrise", erklärte UNWTO-Generalsekretär Zurab Pololikaschwili. Millionen Menschen liefen in der Branche Gefahr, ihre Arbeitsplätze zu verlieren, warnte er. Die UNWTO mit Sitz in Madrid spricht von der "schlimmsten Krise des Welttourismus" seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1950.

150.000 Todesopfer in Europa

In Europa sind bisher bereits mehr als 150.000 Menschen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Laut einer auf amtlichen Daten basierenden Zählung der Nachrichtenagentur AFP lag die Zahl der Todesopfer am Donnerstagmorgen bei 150.138 bei insgesamt gut 1,64 Millionen nachgewiesenen Infektionen. In Österreich ist die Lage weiterhin stabil.

>> Hier lesen Sie mehr.

EU-Kommission lehnt selektive Grenzöffnungen ab

Die EU-Kommission lehnt selektive Grenzöffnungen im Zuge der Corona-Pandemie ab. "Die Mitgliedstaaten können nicht die Grenzen für Bürger eines EU-Lands öffnen, aber nicht für die eines anderen", sagte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson am Donnerstag in einer Videokonferenz mit dem Ausschuss des EU-Parlaments für bürgerliche Freiheiten.

Die Nationalität dürfe innerhalb der EU nicht über die Möglichkeit der Ein- und Ausreise entscheiden, so Johansson . Die EU-Kommission will kommende Woche Richtlinien für die koordinierte Rücknahme der vielerorts wegen der Corona-Pandemie eingeführten Grenzkontrollen veröffentlichen. Außerdem geplant sind gezielte Hilfsmaßnahmen für den Tourismussektor, der besonders hart von den Einschränkungen betroffen ist.

Einige vom Tourismus abhängige Länder - darunter Österreich - hatten sich in diesem Zusammenhang in den vergangenen Wochen für bilaterale Öffnungen zwischen einigen aus epidemiologischer Sicht gut bewerteten Ländern ausgesprochen. Österreich strebt etwa ein Herunterfahren der Grenzen zu Deutschland und Tschechien an.

Weitere Covid-19-Tote in der Steiermark

In der Steiermark ist eine weitere Person, die mit dem Corona-Virus infiziert war, verstorben. Bei der Toten aus dem Bezirk Weiz handelt es sich um eine Frau (Jahrgang 1925). Mit Stand Donnerstag, 18.00 Uhr, sind in dem Bundesland insgesamt 135 Personen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben, berichtete die Landessanitätsdirektion Steiermark.

>> Hier lesen Sie mehr.

NEOS sehen "gigantisches Datenleck" rund um Härtefall-Fonds



Die NEOS orten im Wirtschafts- und Finanzministerium und in der Wirtschaftskammer rund um die Abwicklung des Härtefall-Fonds ein riesiges Datenleck, das die persönlichen Daten von mehr als einer Million Bürgern öffentlich einsehbar macht. Konkret soll über die Homepage des Wirtschaftsministeriums ein Register mit Namen, persönliche Adressen und Geburtstagsdaten einsehbar sein. Die NEOS wollen bei einer Pressekonferenz am Freitag nähere Details zu der Causa bekannt geben.

>> Hier lesen Sie mehr.