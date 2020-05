Flughafen Graz Ringen um AUA-Rettung: Auch steirische Wirtschaft bangt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Jürgen Fuchs

Das Ringen um die Rettung der AUA in Kombination mit dem Sparpaket, der Flottenverkleinerung und der Ausdünnung des Streckennetzes lässt auch am Wirtschaftsstandort Steiermark die Alarmglocken schrillen. Was bedeuten die Einschnitte für die Anbindung an den Flughafen Wien? Wie geht es mit den Direktflügen der AUA (nach Stuttgart und Düsseldorf) sowie der Konzernmutter Lufthansa (Frankfurt, München) weiter? Droht den Regionalflughäfen hier ein massiver Aderlass? Das sind nur einige der Schlüsselfragen, die aufgeworfen werden.