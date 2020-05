Mangel an Pflegekräften

Mit Sonderzügen sollen Pflegekräfte aus Rumänien nach Österreich gebracht werden. © (c) cristianbalate - stock.adobe.com

Dies teilte Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) am Donnerstagabend der APA mit. Sie äußerte sich auch für den rumänischen Verkehrsminister Lucian Bode, der vor zwei Wochen österreichischen Angaben zum Zug widersprochen hatte.

"Auch in Krisenzeiten muss bei strikter Einhaltung der Vorschriften der Gesundheits- und Grenzbehörden die Arbeitnehmerfreizügigkeit gewährleistet werden können", betonten die beiden Minister nach einer Mitteilung der ÖVP-Politikerin.

Start bereits beschlossen

Der erste Korridorzug werde am 10. Mai aus Rumänien über Ungarn nach Österreich starten, hieß es in der Mitteilung weiter. Dieser Zug steht rumänischen Betreuerinnen mit Arbeitsplatz in Österreich bei Bedarf zur Verfügung. Die Organisation erfolgt durch die Wirtschaftskammer Österreich, die ÖBB stehen als Mobilitätspartner zur Verfügung.

"Dabei muss sichergestellt werden, dass alle Vorgaben der Behörden zum Schutz der Reisenden eingehalten werden", unterstrich Edtstadler. Sie wies darauf hin, dass die Auswirkungen der Grenzschließungen auf die Arbeitnehmerfreizügigkeit im Bereich der 24-Stunden-Betreuung "enorm spürbar" seien, "da viele Betreuerinnen aus dem Ausland stammen und derzeit nur sehr eingeschränkt zu ihrem Arbeitsplatz bzw. zurück in ihre Heimat kommen können". Die Sicherung der 24-Stunden-Betreuung in Österreich habe "hohe Priorität" für die türkis-grüne Bundesregierung.

33.000 Personen angewiesen

Laut Edtstadler sind österreichweit rund 33.000 Personen auf Ganztags-Betreuung angewiesen, wobei viele Betreuerinnen und Betreuer aus Rumänien stammen. SIe hätten durch die geltenden Restriktionen kaum die Möglichkeit, durch Kolleginnen und Kollegen abgelöst zu werden.

Organisiert werden die Transporte vom Fachverband der Personenbetreuer in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Wie dessen Obmann Andreas Herz mitteilte, stehen die notwendigen Informationen hier zur Verfügung. "Konkret können Buchungen unter Personenbetreuung-zug@btu.at sowohl von Agenturen als auch von Familien ohne Agenturen vorgenommen werden", so Herz.