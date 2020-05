Facebook

Demonstrationsfahrt der Busunternehmer Ende April in Wien © City Tours

Sechs große Busse, drei kleine Busse, eine Schenke, neun Beschäftigte in Kurzarbeit: Manfred und Martina Wolf betreiben in Trautmannsdorf im südoststeirischen Bad Gleichenberg ein Reiseunternehmen, wie es typisch ist in der Steiermark. Typisch für die Branche ist auch, dass die 174 steirischen Betriebe als Erste von der Krise erfasst wurden und ab Mitte März fast zur Gänze zum Stillstand gekommen sind. Bei Wolf landeten die fertigen Kataloge für 2020 – Seniorenreisen, Städtereisen, Pilgerreisen etc. – wie bei allen anderen im Altpapier, die Busse sind abgemeldet, die Kosten etwa für Leasingraten laufen weiter.