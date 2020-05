Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Jetzt ist klar, wie es mit den Elternbeiträgen in steirischen Krippen und Kindergärten aussieht © lordn - stock.adobe.com

Viele Eltern, deren Kinder Betreuungseinrichtungen wie Krippen und Kindergärten besuchen stellten sich in den letzten Tagen die Frage, wie es mit den Elternbeiträgen aussieht. Klar war bisher, dass das Land Steiermark für einen begrenzten Zeitraum die Elternbeiträge übernimmt: Bis zum 17. April für alle Kinder. Und bis zum 18. Mai für all jene Eltern, die ihre Kinder nicht in die Einrichtungen bringen.