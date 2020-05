Facebook

Mittwoch, 6. Mai 2020

Italienische Badestrände rüsten sich mit Thermoscans Italienische Badestrände rüsten sich mit Thermoscans für die Sommersaison. Obwohl die Regierung noch nicht mitgeteilt hat, wann die Badestrände wieder öffnen dürfen, hoffen die Betreiber der Anlagen auf einen Neustart am 1. Juni. Allen Besuchern soll die Temperatur gemessen werden. Sie müssen auch eine Erklärung vorlegen, in der die Badegäste versichern, dass sie nicht infiziert sind. Zwischen den Liegestühlen soll ein Abstand von zehn Metern berücksichtigt werden, berichtete der Verband der Betreiber der Badeanstalten "Assobalneari". Gäste sollen Schutzmasken und Desinfizierungsgel zur Verfügung gestellt bekommen sowie Kabinen regelmäßig desinfiziert werden

12.17 Uhr: Spur von Ischgler Kitzloch führt auch nach Innsbruck

Norwegische Erasmus-Studenten - darunter zwei Männer und eine Frau, die im Bezirk Innsbruck bzw. Innsbruck-Land untergebracht waren, besuchten auch die mittlerweile weltbekannte Bar.

>> Diese neuen Erkenntnisse gibt es mittlerweile.

12.14 Uhr: Sportmediziner warnt vor möglichen Corona-Folgeschäden bei Profis



Eine Infektion mit dem Coronavirus könnte für Profisportler fatale Folgen haben. Davor warnt der Sportmediziner Wilhelm Bloch von der Deutschen Sporthochschule Köln (DSHS) in einen Interview der ARD-"Sportschau" mit Blick auf den möglichen Wiederbeginn des Bundesliga-Spielbetriebs.

Ein Sportler sollte sich schon Gedanken darüber machen, dass eine Infektion das Karriereende sein kann

Das sagte Professor Bloch, der am Institut für Kreislaufforschung und Sportmedizin an der DSHS tätig ist. Auch bei jungen Menschen ohne Vorerkrankungen könne Covid-19 einen schweren Krankheitsverlauf nehmen. Die Gründe würden derzeit von der Wissenschaft noch untersucht.

12.11 Uhr: Coronakrise bricht Jahre des Wachstums in der Fast Food-Branche



Nach Jahren eines vermeintlich unaufhörlichen Wachstums bricht heuer auch der Fast Food-Markt ein. Der zweimonatige Stillstand geht auch an den großen Laberl-Verkäufern nicht spurlos vorüber. Für Burger, Würstel und Co. gilt wie in der gesamten Gastronomie: Nachkonsumiert wird nicht. Die Gesamteinnahmen schrumpfen heuer um 14 Prozent, geht aus einer Untersuchung von Branchenradar hervor.



12.02 Uhr: Anschober: So geht es weiter mit Alten - und Pflegeheimen

12.01 Uhr: Kindergarten-Personal wünscht sich einheitliche Regeln und Schutz

Mitte Mai könnte der Betrieb in den österreichischen Kindergärten wieder hochgefahren werden, ein Betreuungsangebot in den Einrichtungen besteht seit Beginn der Coronakrise. In einer aktuellen Umfrage der Gewerkschaft younion gaben 64 Prozent des Kindergarten-Personals an, Angst vor einer Ansteckung zu haben. Fast alle wünschen sich einheitliche Regeln für die Kindergärten.

>> Mehr zur Umfrage

11.45 Uhr: Faktencheck: Hätte jemand, der an Covid-19 stirbt, meist sowieso nicht mehr lange zu leben gehabt?

Eine Studie aus Schottland gibt nun Aufschluss über ein Lieblingsargument der Gegner restriktiver Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

Der Faktencheck So widerlegten die Forscher das Argument

11.40 Uhr: Die aktuelle Entwicklung in Österreich

11.33 Uhr: EU-Kommission sagt Europa beispiellose Rezession voraus



Die EU-Kommission rechnet wegen der Coronakrise in diesem Jahr mit einem beispiellosen Einbruch der Wirtschaft im Euroraum von 7,7 Prozent. Im nächsten Jahr dürfte es dann wieder um 6,3 Prozent bergauf gehen, wie die Brüsseler Behörde am Mittwoch zu ihrer Frühjahrsprognose mitteilte.

"Alle EU-Länder sind betroffen, und es wird erwartet, dass alle Länder in diesem Jahr eine Rezession erleben werden", sagte EU-Vize-Kommissionspräsident Valdis Dombrovskis. Derzeit könnte man das Ausmaß des Abschwungs durch die Folgen des Coronavirus aber nur vorläufig abschätzen.

Europa erlebt einen wirtschaftlichen Schock, der seit der Großen Depression ohne Beispiel ist Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni

Mehr zu den wirtschaftlichen Entwicklungen rund um Corona Zum Liveticker unserer Kollegen aus dem Wirtschaftsressort

11.22 Uhr: Sea-Eye kritisiert Festsetzung der "Alan Kurdi"



Die deutsche Hilfsorganisation Sea-Eye hat das Festsetzen des Schiffs "Alan Kurdi" durch die italienischen Behörden kritisiert. Ein Sprecher bezweifelte, ob die Überprüfung des Schiffs durch die Küstenwache im Hafen von Palermo wirklich nur die Sicherheit an Bord erhöhen solle. Die Behörden hatten die im Hafen liegende "Alan Kurdi" am Dienstagabend technisch kontrolliert und dann festgesetzt.

Grund seien "mehrere Unregelmäßigkeiten", die nicht nur die Besatzung, sondern auch andere Menschen an Bord gefährden könnten, berichtete die Agentur Ansa in der Nacht auf Mittwoch. Zuvor hatte die "Alan Kurdi" 146 im Mittelmeer gerettete Migranten nach längerem Tauziehen um eine Anlegemöglichkeit nach Sizilien gebracht.

11.15 Uhr: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Österreich

Bisher gab es in Österreich 15.684 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand sind österreichweit 608 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 13.639 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 418 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 97 der Erkrankten auf Intensivstationen.



11.03 Uhr: Feuchte Aussprache oder "Corona-Wolke": Wie verteilt sich Virus?

Forscher aus den Niederlanden und Belgien haben jüngst Berechnungen aus dem Windkanal publiziert, wonach der empfohlene 1,5-Meter-Abstand bei schnellerer Fortbewegung nicht ausreicht, um allen Tröpfchen zu entgehen.

>> Mehr zur Verbreitung der fiesen Tröpfchen

11.00 Uhr: Mit Fitnesstrackern gegen Corona

Bei der "Datenspende"-App des Robert Koch-Instituts, die Informationen aus Fitness-Trackern zur Eindämmung des Coronavirus sammeln soll, machen inzwischen gut 509.000 Nutzer mit.

Mit Daten aus Fitnesstrackern gegen #COVID19: #RKI gibt #Datenspende-App heraus, die helfen kann, die Verbreitung des Coronavirus besser zu erfassen und einzuschätzen. Nutzung ist freiwillig und sicher. Mehr Infos: corona-datenspende. #ZusammengegenCorona #CoronaApp pic.twitter.com/thVhVuzXhQ — Robert Koch-Institut (@rki_de) April 7, 2020

09.57 Uhr: Korridorzüge für Pflegekräfte aus Rumänien kommen ab 13. Mai in der Steiermark an

Mit einigen Tagen Verspätung scheint nun der Korridorzug zwischen Timisoara und Wien doch zu stehen: Personenbetreuer aus Rumänien sollen mit diesem Zug aus ihrer Heimat nach Österreich kommen, Pflegepersonal, das seit Monaten in Österreich ihre Arbeit verrichtete, kann nach Hause reisen.

>> Mehr dazu

09.21 Uhr: Corona-App - Schweizer Parlament bremst



Die Schweizer Corona-App verzögert sich. Das Parlament hat am Dienstagabend beschlossen, dass erst eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden muss. Die App für das Handy soll helfen, Ansteckungen zu verfolgen und möglicherweise Infizierte zu warnen.

Das Parlament will das Gesetz bei der nächsten Sitzung im Juni verabschieden. Die Regierung hatte die Einführung eigentlich so schnell wie möglich geplant. Gesundheitsminister Alain Berset argumentierte vergeblich, dass die Forderungen - eine freiwillige Beteiligung und keine Speicherung personenbezogener Daten - ohnehin vorgesehen waren. Nun soll die App vorerst nur getestet werden.

08.54 Uhr: Papst betet für Journalisten: "Sie riskieren viel"



Wie gewohnt widmet der Papst die Frühmesse einer besonders von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Gruppe. Diesmal standen Journalisten und Medienleute im Mittelpunkt seiner zu Beginn geäußerten Fürbitte. "Sie arbeiten viel und riskieren viel. Gott möge ihnen bei ihrer Arbeit zur Vermittlung der Wahrheit helfen", sagte der Papst bei der gestreamten Frühmesse.



08.35 Uhr: "Müll ohne Ende": Erstes Fazit nach dem Neustart der steirischen Friseure

Verständnisschwierigkeiten, zu viel Plastikmüll, verlängerte Schichten, Hektik und dennoch Erleichterung, dass es wieder losgegangen ist. Alltag der Friseur sieht nach dem Wiederbeginn ihrer Tätigkeiten nicht immer einfach aus.

>> Mehr zum schwierigen Start der Friseure

08.10 Uhr: Deutschland plant "zweiten großen Öffnungsschritt"



Die deutsche Regierung will den Bundesländern bei den heutigen Spitzenberatungen erhebliche Lockerungen der Corona-Auflagen vorschlagen. In einem "zweiten großen Öffnungsschritt" sollen alle Schulen bis zu den Sommerferien den Unterrichtsbetrieb wieder aufnehmen, heißt es in einer Beschlussvorlage des Bundes, die der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch vorlag.

Die Auflagen sollen zudem regionalisiert werden: Lockerungen sollen dann zurückgenommen werden, wenn die Zahl der Neuinfektionen in einem Landkreis binnen sieben Tagen die Zahl von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner übersteigt. Lesen Sie mehr

Fänden Sie eine Regionalisierung der Corona-Maßnahmen auch in Österreich sinnvoll? Ja, sehr! Nein, wenn dann sollten die gleichen Regeln für alle gelten Ich bin mir unsicher

08.00 Uhr: Gastkommentar von unserem ehemaligen Chefredakteur Erwin Zankel: Die Corona-App, so sagt er, war eine Totgeburt

Nur etwa 5% der Bevölkerung haben bisher die App installiert. Nötig wären laut Forschern aus Oxford 60%.

Rational ist das Verhalten nicht zu erklären. Millionen akzeptieren bedenkenlos Cookies und Werbetracking auf ihren Smartphones, nutzen Navigationsdienste, geben ihre Bewegungsprofile preis, nehmen ungelesen Geschäftsbedingungen zu Kenntnis, fürchten sich aber wegen einer App vor dem Überwachungsstaat. Obwohl Daten-Experten versichern, dass eine Überwachung gar nicht möglich ist. Erwin Zankel

>> Zum gesamten Gastkommentar

07.51 Uhr: Psychische Probleme in Österreich vervielfacht

Die Häufigkeit depressiver Symptome hat sich in Österreich laut den Daten einer repräsentativen Umfrage, die Experten der Donau-Universität Krems analysiert haben, vervielfacht.

>> Mehr zu den alarmierenden Ergebnissen

07.45 Uhr: Gericht kippt Maskenpflicht im Unterricht an Jenaer Schulen

Jena hatte als eine der ersten Städte in Deutschland eine weitreichende Maskenpflicht eingefühhrt. Jenaer Schüler brauchen jetzt doch keinen Mund- und Nasen-Schutz im Unterricht mehr zu tragen. Das hat am Dienstag das Verwaltungsgericht Gera per Eilverfahren entschieden. Die Vorschrift in der jüngsten Allgemeinverfügung der Stadt wurde für rechtswidrig erklärt, wie Gerichtssprecher Bernd Amelung der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Aufgrund der aktuell geringen Coronavirus-Infektionszahlen in der Stadt sei keine Notwendigkeit für eine solch verschärfte Hygienevorkehrung im Unterricht gegeben, hieß es zu Begründung. Die Stadt hatte mit der seit Wochenbeginn geltenden Maskenpflicht im Unterricht einen Sonderweg beschritten. Dagegen war die Freie Waldorfschule Jena juristisch vorgegangen.

Im Netz hagelte es harsche Kritik am Vorgehen der Waldorfschule. Viele schreiben der frühen Maskenpflicht in Jena die geringe Anzahl an Neuinfektionen zu.

Die freie Waldorf Schule in Jena klagt gegen Maskenpflicht?



Völlig ok



In Waldorfschulen ersetzt die Infektion durch vermeidbare Krankheiten ja schliesslich das Fach Naturwissenschaften — Holger (@cyberdoc60) May 5, 2020

07.40 Uhr: Schulen in Bulgarien bleiben bis September geschlossen

In Bulgarien bleiben die Schulen wegen der Coronavirus-Pandemie bis September geschlossen. Die Regierung habe sich mit Eltern, Lehrern und Gesundheitsbehörden darauf geeinigt, "dass das Schuljahr online enden soll", sagte Bildungsminister Krasimir Waltschew am Dienstag. Von der Regelung ausgenommen seien nur die Klassenstufen sieben und zwölf, in denen wichtige Abschlussprüfungen stattfinden.

Bulgarien hatte bereits Anfang März - noch vor dem Auftreten der ersten Coronavirus-Fälle in dem Land - die Schulen geschlossen. Grund dafür war eine schwere Grippe-Epidemie. Um eine Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu verhindern, verlängerten die Behörden die Schulschließungen.

Estland öffnet Schulen Mitte Mai wieder

Estland hat weitere Lockerungen seiner in der Corona-Krise ergriffenen Maßnahmen angekündigt. In dem baltischen EU-Land sollen die ersten Kinder und andere Lernende unter strengen Auflagen bald wieder in die Schule gehen können. Auf Beschluss der Regierung in Tallinn sind zum 15. Mai wieder erste Schulaktivitäten erlaubt. Dies teilte die Staatskanzlei am Dienstagabend mit.



07.30 Uhr: Weitere Lockerungen in Südkorea

Am 6. Mai kehrt der Großteil der Beschäftigten wieder an den Arbeitsplatz zurück. Auch Museen und Büchereien haben unter strengen Auflagen wieder geöffnet.

07.14 Uhr: Bekannte US-Richterin Ginsburg wegen Infektion im Krankenhaus



Die US-amerikanische Justiz-Ikone und älteste Richterin am Obersten Gericht der USA, Ruth Bader Ginsburg, ist mit einer Infektion in ein Krankenhaus gebracht worden. Die 87-Jährige sei im Johns Hopkins Hospital in Baltimore im US-Staat Maryland wegen einer akuten Cholezystitis, einer gutartigen Entzündung der Gallenblase behandelt worden, teilte das Gericht am Dienstag auf seiner Homepage mit.

Ginsburg wolle aber am (heutigen) Mittwoch vom Krankenhaus aus an einer Anhörung per Videokonferenz teilnehmen. In dem Fall wird es um die unter dem früheren US-Präsidenten Barack Obama eingeführte Krankenversicherung gehen. Sie werde für ein bis zwei Tage im Hospital bleiben, hieß es weiter. Ginsburg hat vier Krebserkrankungen überlebt.

Das Wichtigste vom gestrigen Tag:

20.17 Uhr: Deutsche Forscher wiesen Antikörper gegen Virus nach

Bei der Erforschung des neuartigen Coronavirus haben deutsche Wissenschafter Antikörper nachweisen können, die das Virus am Eindringen in Zellen hindern. "Das ist eindeutig ein Durchbruch, der zeigt: Wir sind auf dem richtigen Weg für die Entwicklung eines Medikaments gegen Covid-19", sagte Luka Cicin-Sain vom Braunschweiger Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung der "Braunschweiger Zeitung".

Cicin-Sain und sein Team haben dem Bericht zufolge 6000 verschiedene künstlich hergestellte menschliche Antikörper analysiert. Dabei fanden die Forscher mehr als 750 Antikörper, die an das Coronavirus andocken - eine Voraussetzung dafür, den Erreger erfolgreich zu bekämpfen. Nun werden die Antikörper an Zellkulturen auf ihre Wirksamkeit getestet.