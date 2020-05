Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

ARTIKEL AKTUALISIEREN - HIER KLICKEN

Der gestrige Tag zum Nachlesen

Mittwoch, 6. Mai 2020

Holocaust-Überlebende leiden unter Coronakrise Das Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs wird in Österreich von der Coronakrise überschattet. Der Tag gegen Gewalt und Rassismus im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus kann nicht in der Hofburg stattfinden, ebenso nicht die Befreiungsfeiern in Mauthausen. Viele Holocaust-Überlebende erleben eine "Retraumatisierung", berichtet die Nationalfonds-Generalsekretärin Hannah Lessing. Isolation und die Sorge vor der Pandemie - "man darf nicht vergessen, was das mit Menschen macht, die schon einmal Ausgrenzung und Angst durchgemacht haben", sagt Lessing im Gespräch mit der APA. "Für sie bin ich jetzt mit meinen Mitarbeiterinnen da." 6.000 bis 7.000 Holocaust-Überlebende gibt es noch, schätzt sie. Zu Beginn des Nationalfonds vor 25 Jahren waren es etwa 30.000 Antragsteller. "Die Überlebenden brauchen uns gerade jetzt besonders", erklärt Lessing. >> Mehr dazu

07.45 Uhr: Gericht kippt Maskenpflicht im Unterricht an Jenaer Schulen

Jena hatte als eine der ersten Städte in Deutschland eine weitreichende Maskenpflicht eingefühhrt. Jenaer Schüler brauchen jetzt doch keinen Mund- und Nasen-Schutz im Unterricht mehr zu tragen. Das hat am Dienstag das Verwaltungsgericht Gera per Eilverfahren entschieden. Die Vorschrift in der jüngsten Allgemeinverfügung der Stadt wurde für rechtswidrig erklärt, wie Gerichtssprecher Bernd Amelung der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Aufgrund der aktuell geringen Coronavirus-Infektionszahlen in der Stadt sei keine Notwendigkeit für eine solch verschärfte Hygienevorkehrung im Unterricht gegeben, hieß es zu Begründung. Die Stadt hatte mit der seit Wochenbeginn geltenden Maskenpflicht im Unterricht einen Sonderweg beschritten. Dagegen war die Freie Waldorfschule Jena juristisch vorgegangen.

07.40 Uhr: Schulen in Bulgarien bleiben bis September geschlossen

In Bulgarien bleiben die Schulen wegen der Coronavirus-Pandemie bis September geschlossen. Die Regierung habe sich mit Eltern, Lehrern und Gesundheitsbehörden darauf geeinigt, "dass das Schuljahr online enden soll", sagte Bildungsminister Krasimir Waltschew am Dienstag. Von der Regelung ausgenommen seien nur die Klassenstufen sieben und zwölf, in denen wichtige Abschlussprüfungen stattfinden.

Bulgarien hatte bereits Anfang März - noch vor dem Auftreten der ersten Coronavirus-Fälle in dem Land - die Schulen geschlossen. Grund dafür war eine schwere Grippe-Epidemie. Um eine Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu verhindern, verlängerten die Behörden die Schulschließungen.

Estland öffnet Schulen Mitte Mai wieder

Estland hat weitere Lockerungen seiner in der Corona-Krise ergriffenen Maßnahmen angekündigt. In dem baltischen EU-Land sollen die ersten Kinder und andere Lernende unter strengen Auflagen bald wieder in die Schule gehen können. Auf Beschluss der Regierung in Tallinn sind zum 15. Mai wieder erste Schulaktivitäten erlaubt. Dies teilte die Staatskanzlei am Dienstagabend mit.



07.30 Uhr: Weitere Lockerungen in Südkorea

Am 6. Mai kehrt der Großteil der Beschäftigten wieder an den Arbeitsplatz zurück. Auch Museen und Büchereien haben unter strengen Auflagen wieder geöffnet.

07.14 Uhr: Bekannte US-Richterin Ginsburg wegen Infektion im Krankenhaus



Die US-amerikanische Justiz-Ikone und älteste Richterin am Obersten Gericht der USA, Ruth Bader Ginsburg, ist mit einer Infektion in ein Krankenhaus gebracht worden. Die 87-Jährige sei im Johns Hopkins Hospital in Baltimore im US-Staat Maryland wegen einer akuten Cholezystitis, einer gutartigen Entzündung der Gallenblase behandelt worden, teilte das Gericht am Dienstag auf seiner Homepage mit.

Ginsburg wolle aber am (heutigen) Mittwoch vom Krankenhaus aus an einer Anhörung per Videokonferenz teilnehmen. In dem Fall wird es um die unter dem früheren US-Präsidenten Barack Obama eingeführte Krankenversicherung gehen. Sie werde für ein bis zwei Tage im Hospital bleiben, hieß es weiter. Ginsburg hat vier Krebserkrankungen überlebt.

Das Wichtigste vom gestrigen Tag:

20.17 Uhr: Deutsche Forscher wiesen Antikörper gegen Virus nach

Bei der Erforschung des neuartigen Coronavirus haben deutsche Wissenschafter Antikörper nachweisen können, die das Virus am Eindringen in Zellen hindern. "Das ist eindeutig ein Durchbruch, der zeigt: Wir sind auf dem richtigen Weg für die Entwicklung eines Medikaments gegen Covid-19", sagte Luka Cicin-Sain vom Braunschweiger Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung der "Braunschweiger Zeitung".

Cicin-Sain und sein Team haben dem Bericht zufolge 6000 verschiedene künstlich hergestellte menschliche Antikörper analysiert. Dabei fanden die Forscher mehr als 750 Antikörper, die an das Coronavirus andocken - eine Voraussetzung dafür, den Erreger erfolgreich zu bekämpfen. Nun werden die Antikörper an Zellkulturen auf ihre Wirksamkeit getestet.