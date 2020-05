Am Mittwoch wurde zum zweiten Mal in Folge kein neuer Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 in der Steiermark gemeldet. 1300 Personen gelten als genesen.

© APA/ROBERT JAEGER

Ein Todesfall musste am Montag in Zusammenhang mit dem Coronavirus in der Steiermark vermeldet werden. Es handelte sich um einen Mann aus Weiz. Damit sind bisher 134 Steirerinnen und Steirer mit oder an dem Virus verstorben. Am Mittwoch wurde der zweite Tag in Folge ohne neuen Corona-Todesfall im Bundesland gemeldet.