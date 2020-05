Facebook

Dienstag, 5. Mai 2020

Weltweit bereits über eine Viertelmillion Virus-Tote Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie sind nach Angaben von US-Forschern weltweit mehr als eine Viertelmillion Menschen nach einer Infektion gestorben. Die Universität Johns Hopkins in Baltimore verzeichnete bis Montagabend (Ortszeit) knapp 3,6 Millionen nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus und mehr als 251.000 Todesfälle. Der Erreger Sars-CoV-2 kann die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen. Die von der Universität veröffentlichten Infektions- und Todeszahlen sind in der Regel höher als jene der Weltgesundheitsorganisation (WHO), weil sie regelmäßiger aktualisiert werden. In manchen Fällen wurden die Zahlen zuletzt aber auch wieder nach unten korrigiert. Die WHO hatte bis Montag mehr als 3,4 Millionen bestätigte Infektionen und knapp 240.000 Todesfälle gemeldet. >> Schon 251.000 Corona-Todesfälle weltweit

8.15 Uhr: Fast alle deutsche Branchen mit Kurzarbeit

Inmitten der Coronakrise greifen dem ifo-Institut zufolge fast alle Branchen in Deutschland auf das Instrument der Kurzarbeit zurück. Spitzenreiter sind die Gastronomie mit 99 Prozent der Betriebe und die Hotels mit 97 Prozent, geht aus der am Dienstag veröffentlichten Umfrage der Forscher des ifo Instituts im April hervor.

Ähnlich stark betroffen ist demnach die Schlüsselbranche Automobilbau mit 94 Prozent. Der Durchschnitt über alle Branchen hinweg liegt bei 50 Prozent. "Das schlägt alle Zahlen aus der Finanzkrise von 2009", sagte ifo-Experte Klaus Wohlrabe.

Er befürchtet, dass die Krise früher oder später in einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit münden kann, sollte die Coronakrise anhalten. "Kurzarbeit ist für die Betriebe eine Brücke über eine Zeit niedriger Umsätze", sagte Wohlrabe. "Sollten die Umsatzausfälle aber länger andauern, werden auch Arbeitsplätze ganz wegfallen."

8.05 Uhr: Online-Diskussionsevent zum Europatag

Weil das diesjährige Europa-Forum Wachau (EFW) aufgrund der Coronakrise nicht stattfinden kann, hat das Land Niederösterreich im Vorfeld des Europatages am 9. Mai für Mittwoch erstmals ein Online-Bürgerbeteiligungsevent angekündigt. Damit soll laut einer Aussendung dem Wunsch der Bevölkerung nach mehr Mitsprache bei europäischen Themen entsprochen werden.

"Es ist uns ein Anliegen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit hochrangigen Politikern über europäische Werte austauschen", so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Als Diskutanten wurden neben der Landeschefin und Martin Eichtinger, ÖVP-Landesrat für internationale Beziehungen, auch Pia Ahrenkilde-Hansen, Generaldirektorin für Kommunikation der EU-Kommission, sowie Digitalisierungs- und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Europaministerin Karoline Edtstadler (beide ÖVP) angekündigt. Das European Youth Orchestra soll ebenfalls auftreten.

Die Verlagerung des Europa-Tages ins Internet ist laut Eichtinger eine Chance für den Bürgerdialog und ziele vor allem auf Jugendliche ab. "Wir haben deshalb ein Online-Konzept erarbeitet, um Europa noch näher zu den Menschen zu bringen", teilte der Landesrat mit. Ab 9.00 Uhr kann am Mittwoch auf www.europaforum.at oder auf Facebook an der "europäischen Premiere" teilgenommen werden.

7.50 Uhr: Camping-Stellplätze auf österreichischen Höfen gesucht

Ein Grazer Umweltsystemwissenschafter will Wohnmobilfans mit Landwirten für Kurzaufenthalte zusammenbringen und hat die Plattform "Schau auf's Land" initiiert. Das Konzept klingt unkompliziert und könnte auch in Zeiten der Coronakrise und des in diesem Sommer wohl stärker nachgefragten Inlandstourismus eine Rolle spielen.

7.45 Uhr: Besserer Zugang zu Gesundheitssystem für Migranten

Migranten und Flüchtlinge sollten auch angesichts der anhaltenden Coronakrise besseren Zugang zur Gesundheitsversorgung bekommen. Das fordern zwei Verbände nationaler Wissenschaftsakademien in einem gemeinsamen Statement. Auch die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) ist als Mitglied der Zusammenschlüsse an dem Aufruf beteiligt.

Hinter dem "Statement on Migration and Health" stehen der Verband europäischer Wissenschaftsakademien "ALLEA - All European Academies" und die "Federation of the European Academies of Medicine" (FEAM). Erstere verbindet 60 Wissenschaftsakademien aus über 40 Ländern Europas. In der FEAM sind Akademien aus 17 europäischen Ländern gebündelt, die sich mit Medizin und Gesundheit befassen.

Gemeinsam fordern die Wissenschaftsorganisationen die Politik auf, die Gesundheit von Migranten europaweit besser zu schützen.

7.40 Uhr: Umweltdachverband: Bundesregierung soll Dieselprivileg abschaffen

Nachdem die EuGH-Gutachterin Eleanor Sharpston zu dem Schluss gekommen ist, dass Abschaltsoftware in Dieselautos verboten ist, fühlt sich in Österreich der Umweltdachverband bestärkt. Er fordert "Kostenwahrheit und die Abschaffung des Dieselprivilegs".

Sharpston hatte am vergangenen Donnerstag in ihrem Schlussantrag vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) festgehalten, dass eine zur Senkung von Abgaswerten bei Labortests eingesetzte Software eine "Abschalteinrichtung" und damit nach EU-Recht verboten sei. Das Urteil dürfte in einigen Wochen erfolgen.

In Österreich werde Diesel aber nach wie vor steuerlich begünstigt, was ökologisch nicht zu rechtfertigen sei, so Franz Maier, Präsident des Umweltdachverbandes..

7.35 Uhr: Jazzer Doldinger sorgt sich um die Musikszene

Klaus Doldinger (83), einer der bekanntesten Jazz-Musiker Deutschlands, macht sich in der gegenwärtigen Krise Sorgen um die Popkultur. "Es wird die ganze Zeit über Corona und die Auswirkungen der Pandemie auf unser Leben gesprochen", sagte der Saxofonist der Deutschen Presse-Agentur. "Die Musikszene kommt bei diesen Diskussionsrunden aber so gut wie nie vor."

7.30 Uhr: WWF Österreich schlägt "Arbeitsmarkt-Paket Klimaschutz" vor

Angesichts der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie fordert die Umweltschutzorganisation WWF Österreich ein "Arbeitsmarkt-Paket Klimaschutz". Dieses soll ein Mix aus Reformen und Investitionen sein. So soll die Öko-Steuerreform vorgezogen, klimagerechte Arbeitsplätze geschaffen und Klimachecks für Konjunkturpakete verankert werden.

7.20 Uhr: Sparen bei Urlaub und Hobbys

43 Prozent der österreichischen Haushalte müssen aufgrund der Coronakrise Einkommenseinbußen verdauen. Drei Viertel davon müssen den Gürtel enger schnallen, um über die Runden zu kommen und ein Sechstel davon hat sogar Problem, die Fixkosten zu bestreiten. Das sind die Ergebnisse einer Umfrage von durchblicker.at mit 1.200 Befragten. Demnach wollen besonders viele beim Urlaub bzw. bei Hobbys sparen.

Gleich acht von zehn befragten Haushalten wollen weniger für Urlaub oder Freizeit ausgeben. 70 Prozent sind bereit, bei der Kleidung und Accessoires zu sparen. Rund die Hälfte der Haushalte legt weniger zur Seite, beim Wohnen reduziert jeder Dritte.

Besonders wichtig für die Österreicher sind Familie und Freunde, Sport, Lebensmittel und Mobilität. Hier spart nur jeder Vierte. Am wenigsten gespart wird bei Medien und Kommunikation sowie bei Versicherungen. Beim Kommunizieren will nur jeder Fünfte, beim Versichern nur jeder Zehnte sparen.

Wo sparen Sie in der Krise? 43 Prozent der österreichischen Haushalte müssen aufgrund der Coronakrise Einkommenseinbußen verdauen. Ich spare auch bei Urlaub und Freizeit Ich versuche im Alltag zu sparen. Ich spare bei Kleidung und weniger notwendigen Neuanschaffungen Ich spare derzeit viel Sprit. Ich versuche Fixkosten zu senken. Ich muss nicht sparen.

7.19 Uhr: United Airlines plant Personalkürzungen

Die US-Fluggesellschaft United Airlines kündigt Kürzungen um 30 Prozent auf Management-Ebene und im Verwaltungsbereich an. Dies geht aus einer Mitteilung des Unternehmens an die Mitarbeiter hervor, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt.

United gehört zu den Fluglinien, die die Lohn- und Gehaltshilfen der US-Regierung akzeptiert haben, wodurch ein Stellenabbau bis zum 30. September ausgeschlossen ist. United geht davon aus, dass sich die infolge der Coronavirus-Pandemie eingebrochene Reisenachfrage bis zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht erholt haben werde, wodurch das Unternehmen zu den Kürzungen gezwungen sei.

7.15 Uhr: Israel feiert "Durchbruch" bei Antikörpern

In Israel haben Forscher Coronavirus-Antikörper isoliert. Der Schritt sei ein "bedeutender Durchbruch" in Richtung einer möglichen Behandlung der Covid-19-Erkrankung, sagte Verteidigungsminister Naftali Bennett am Montag.

Der am Israel Institute for Biological Research (IIBR) entwickelte "monoklonale neutralisierende Antikörper" könne das krankheitserregende neuartige Coronavirus in den Körpern der Träger neutralisieren, erklärte Bennett. Laut IIBR-Direktor Shmuel Shapira soll nun ein Patent angemeldet werden.

Israel meldete bisher 16.246 Infektionsfälle und 235 an Covid-19 Gestorbene.

7.12 Uhr: US-Senat tagt nach fünfwöchiger Corona-Sitzungspause wieder

Nach einer fünfwöchigen Sitzungspause wegen der Coronavirus-Pandemie hat der US-Senat am Montag wieder getagt. Die hundert Senatoren, von denen mehr als die Hälfte 65 Jahre oder älter sind und daher zur Risikogruppe gehören, kamen zu ihrer ersten regulären Sitzung seit dem 25. März zusammen.

Die meisten Senatoren trugen Masken, darunter auch der republikanische Mehrheitsführer Mitch McConnell. Er forderte seine Kollegen auf, sich "so klug und sicher wie möglich" zu verhalten.

In ungewohnter Einigkeit hatten Demokraten und Republikaner am Wochenende ein Angebot der Regierung von Präsident Donald Trump zurückgewiesen, ihnen für ihre Rückkehr ins Parlament Corona-Schnelltests bereitzustellen. McConnell und die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, versicherten in einer gemeinsamen Erklärung, sie seien "dankbar" für das Angebot des Präsidenten, würden es aber "respektvoll ablehnen".

7.10 Uhr: Luxemburg lockert Maßnahmen

Luxemburg lockert ab kommender Woche seine Corona-Maßnahmen. Regierungschef Xavier Bettel kündigte am Montagabend eine schrittweise Rückkehr zum "sozialen Leben" an. "Wir können wieder Kontakt zu Familie und Freunden haben", sagte er.

Ab dem kommenden Montag dürfen sich wieder bis zu 20 Menschen im Freien treffen, in geschlossenen Räumen sind sechs Menschen erlaubt. Sie müssen sich aber an Abstandsregeln halten und Masken tragen.

Auch Geschäfte sollen ab dem 11. Mai wieder öffnen dürfen. Dies gilt auch für Friseure und Schönheitssalons. Die Kunden müssen allerdings Termine vereinbaren. Auch Bibliotheken und Museen sollen unter Auflagen wieder öffnen.

Ende April hatte Luxemburg angekündigt, seine gesamte Bevölkerung auf das neuartige Coronavirus zu testen. Alle gut 600.000 Einwohner sollten binnen eines Monats untersucht werden. Bisher wurden in dem Großherzogtum 3828 Infektionen nachgewiesen, 96 der Infizierten starben.