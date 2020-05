Mehr als Corona Grippesaison forderte heuer in Kärnten 26 Todesopfer

Facebook

581 Kärntner mussten heuer aufgrund einer Infektion mit dem Influenzavirus im Krankenhaus behandelt werden © Halfpoint - stock.adobe.com

So lange wie es Corona gibt, so lange wird das Virus auch relativiert. Meist in Vergleichen mit Influenza. Das mag zum einen an den Polarisierungstendenzen der heutigen Zeit liegen, zum anderen gibt es dafür aber auch verständlichere Gründe. Ähnlichkeiten sind nicht von der Hand zu weisen: Das Virus kann jeden treffen, die Ansteckung funktioniert über Tröpfchen, beide Krankheiten können unterschiedlich starke Verläufe haben und am Ende steht manchmal der Tod.