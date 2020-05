Facebook

Montag, 4. Mai 2020

Anschober: "Keine Privilegien" für Fußball Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat am Sonntag verlautet, dass man weiter für Gespräche über die Weiterführung der aufgrund der Coronavirus-Pandemie unterbrochenen Saison der Fußball-Bundesliga zur Verfügung stehe. "Klar ist dabei: Ähnlich wie in Deutschland wird es keine Privilegien geben, sondern steht der Gesundheitsschutz auch in Österreich auch beim Fußball im Mittelpunkt", so Anschober. >> Mehr zu Anschobers Ansage In Deutschlanwiederum sollen die Spieler der Fußball-Bundesliga jetzt alle 3 Tage auf Corona getestet werden. Der Unmut darüber ist groß, da selbst Krankenschwestern teilweise keinen regelmäßigen Zugang zu Tests haben. Uns liegen die aktuellen Ergebnisse der Tests in der Bundesliga vor. 14 von 18 Vereinen sind ohne positives Ergebnis. >> Mehr dazu

Das Wichtigste von gestern zum Nachlesen

20.13 Uhr: Großbritannien meldet 315 neue Todesfälle



In Großbritannien sind binnen 24 Stunden weitere 315 Menschen an den Folgen ihrer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das teilte der Staatssekretär für Kabinettsangelegenheiten, Michael Gove, am Sonntag mit. Verglichen zu den 621 neuen Todesfällen am Vortag ist dies zwar ein deutlicher Rückgang, doch am Wochenende verzögern sich oftmals die Meldungen zu den Opferzahlen.



20.02 Uhr: Merkel und Spahn nannten falsche Infektionszahlen

Die deutsche Bundesregierung hat rund um den Bund-Länder-Gipfel vom vergangenen Donnerstag zu hohe Infektionszahlen genannt. Er habe bei einer Berechnung um 6000 Fälle daneben gelegen und Verwirrung ausgelöst, gab Gesundheitsminister Jens Spahn am Sonntag in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" zu. Die Suche nach einem Impfstoff könne aber auch Jahre dauern, sagte Spahn zudem.



>> Das Kanzleramt wollte sich auf Anfrage nicht äußern. Mehr dazu

19.50 Uhr: Van der Bellen macht den Österreichern Mut: Wiederaufbau wird gelingen

>> Mehr zu Van der Bellens Ansprache

19.30 Uhr: Fotograf Salgado ruft zum Schutz der Indigenen auf

Der bekannte brasilianische Fotograf Sebastiao Salgado hat die Regierung seines Landes in einem Manifest mit Dutzenden Prominenten zum Schutz der Indigenen gegen das Coronavirus und Eindringlinge in indigene Gebiete aufgefordert. Der Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels des vergangenen Jahres brachte dazu am Sonntag ein Video in Umlauf.

>> Hier geht es zum Video

19.25 Uhr: New York: Weniger als 10.000 Patienten in Spitälern



Zum ersten Mal seit Mitte März liegen weniger als 10.000 Menschen im US-Bundesstaat New York wegen des neuartigen Coronavirus im Krankenhaus. Aktuell gebe es 9.786 Fälle in Hospitälern des Staates, sagte Gouverneur Andrew Cuomo bei einer Pressekonferenz am Sonntag in der Stadt New York.