© APA/AFP/OLIVIER DOULIERY

Zwölf Militärflugzeuge der Luftwaffe und der Marine - Teile der "Air Force Thunderbirds" und der "Navy Blue Angels" - flogen Samstag über Washington, sowie die Stadt Baltimore im Bundesstaat Maryland und über Atlanta (Georgia).

Von der US-Luftwaffe hieß es, die Aktion sei ein Zeichen der Anerkennung für die Helden in der Corona-Pandemie. "Wir fühlen uns geehrt, über diese Städte zu fliegen, um nationale Einheit zu demonstrieren - und Unterstützung für die Männer und Frauen, die unsere Gemeinden schützen."

Am Dienstag hatte das Militär bereits ähnliche Formationsflüge über den östlichen Bundesstaaten New York, New Jersey und Pennsylvania absolviert. New York und New Jersey sind besonders stark von der Pandemie betroffen. In den kommenden Wochen plant das US-Militär weitere Flugaktionen.