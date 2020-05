Facebook

© APA/AFP/MICHAEL DANTAS

Insassen eines Gefängnisses in der brasilianischen Stadt Manaus haben sieben Gefängniswärter als Geiseln genommen. Das teilte die örtliche Gefängnisbehörde am Samstag mit. Manaus liegt tief im Amazonasgebiet und ist vom Ausbruch des Coronavirus schwer betroffen. Zuletzt war es in Haftanstalten des lateinamerikanischen Staates des öfteren zu Gewaltexzessen gekommen.

Der Grund für den aktuellen Aufstand im Puraquequara-Gefängnis wurde offiziell nicht genannt. Lokale Fernsehsender zeigten aber ein Video, das angeblich von einem Insassen aufgenommen wurde, der sich über drückende Hitze und einen Mangel an Elektrizität im Gefängnis beklagte. Die Gefängnisbehörde im brasilianischen Bundesstaat Amazonas, in dem sich Manaus befindet, teilte mit, dass die Gefangenen die Anwesenheit von Medienvertretern und Menschenrechtsgruppen forderten.

Vorerst gab es keine Informationen über mögliche Todesfälle. Mehrere Polizeieinheiten waren im Einsatz. Sie hätten bereits Samstag früh Verhandlungen mit den Geiselnehmern aufgenommen, erklärte der zuständige Minister von Amazonas.

Opfer in Massengräbern

Der Aufstand kommt in einer Zeit, in der die Corona-Pandemie die öffentlichen Dienste in Manaus überfordert. Die Behörden begraben Opfer in Massengräbern. Zuletzt gab es Warnungen, dass es demnächst einen Mangel an Särgen geben könnte.

In den brasilianischen Gefängnissen, in denen organisierte Kriminalitätsgruppen häufig de facto die Kontrolle ausüben, ist Gewalt weitverbreitet. Zudem kommt es oft zu Überbelegungen. Menschenrechtsaktivisten bezeichnen die Bedingungen als "mittelalterlich", da Lebensmittel knapp und die Zellen so voll sind, dass die Gefangenen keinen Platz zum Liegen haben.

Philippinen ließen fast 10.000 Häftlinge frei

Die philippinische Justiz hat seit Mitte März fast 10.000 Häftlinge aus den überfüllten Gefängnissen des Landes freigelassen, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Um die vorzeitigen Entlassungen zu ermöglichen, seien Verfahrensregeln extra angepasst worden, sagte am Samstag Richter Mario Victor Leonen vom Höchstgericht des asiatischen Staates mit seinen mehr als 7000 Inseln.

Offiziellen Angaben zufolge sind bisher zwei Gefangene an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, 350 wurden positiv auf das Virus getestet. Die in New York ansässige Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch warnte aber, die Regierung unter Präsident Rodrigo Duterte lege das wahre Ausmaß nicht offen und es gebe eine große Dunkelziffer.

"Die Regierung sollte die schreckliche Lage in ihren Gefängnissen ernst nehmen und die Todesfälle und Infektionen in den Gefängnissen korrekt berichten", sagte Phil Robertson, Vizedirektor von Human Rights Watch. Landesweit hat das Gesundheitsministerium fast 9000 Ansteckungen und 603 Tote durch das Coronavirus erfasst

Im Jänner 2017 wurden fast 150 Gefangene getötet, als organisierte Kriminalitätsgruppen in mehreren Gefängnissen im Norden und Nordosten Brasiliens gegeneinander kämpften. Bei einem besonders gewalttätigen Vorfall in Manaus wurden 57 Insassen getötet, von denen einige enthauptet und über Gefängnismauern geworfen wurden. Im Vorjahr wurden über 50 Insassen erwürgt oder erstochen, als rivalisierende Banden in vier verschiedenen Gefängnissen in Manaus gegeneinander kämpften.