2900 Crewmitglieder müssen auf dem Schiff ausharren. Reisegäste sind keine an Bord.

Wegen einer Corona-Infektion an Bord ist ein Kreuzfahrtschiff im deutschen Cuxhaven unter Quarantäne gestellt worden. Ein Besatzungsmitglied sei positiv auf das Virus getestet worden, teilten der Landkreis Cuxhaven und die Reederei TUI Cruises am Freitag mit.

An Bord des Kreuzfahrtschiffs "Mein Schiff 3" befinden sich laut TUI derzeit keine Reisegäste. Stattdessen seien 2.899 Crew-Mitglieder an Bord, die teilweise von anderen TUI-Schiffen auf die "Mein Schiff" gebracht worden waren. Von Cuxhaven aus sollten sie die Rückreise in ihre Heimatländer antreten.