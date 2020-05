Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

ARTIKEL AKTUALISIEREN - HIER KLICKEN

Der gestrige Tag zum Nachlesen

Samstag, 2. Mai 2020

Schwedens Reproktionsrate unter 1,0 Die Zahl neuer Corona-Ansteckungen geht nach Angaben der nationalen Gesundheitsbehörde in Schweden zurück. Der schwedische Staatsepidemiologe Anders Tegnell bestätigte im Gespräch mit dem Sender SVT, dass die sogenannte Reproduktionszahl seit einigen Tagen unter 1,0 liege. Dies besagt, dass ein mit dem Coronavirus infizierter Schwede durchschnittlich weniger als einen weiteren Schweden ansteckt. >> Mehr zum Thema

17.23 Uhr: Paris rechtfertigt Auswahl von Medienberichten zur Corona-Krise



Die französische Regierung hat einen neuen Online-Auftritt gerechtfertigt, auf dem sie ausgewählte Medienberichte über die Coronakrise zur Lektüre empfiehlt. Es kursierten falsche und gefährliche Informationen, die Regierungswebsite erleichtere Bürgern hingegen den Zugang zu geprüften Informationen, machte Regierungssprecherin Sibeth Ndiaye am Samstag nach einer Kabinettssitzung in Paris deutlich.

Das Projekt "Desinfox Coronavirus" gilt als umstritten. Redaktionen und Journalisten schätzten es nicht, dass die Regierung Informationen mit einer Art Qualitätslabel versehe, schrieb die Tageszeitung "Le Figaro".

Ndiaye sagte, das Medien-Angebot der Regierung ende, wenn die Gesundheitskrise vorbei sei. Es gebe Kriterien für die Auswahl der Berichte - so müssten die Medien seit mindestens zwei Jahren eine eigene Rubrik für das sogenannte Fact-Checking haben. Außerdem müssten die Berichte frei zugänglich sein. Frankreich ist stark von der Covid-19-Pandemie betroffen, über 24.500 Menschen starben bereits.

17.05 Uhr: Nur 38 Neuinfektionen am heutigen Tag

16.40 Uhr: Mehr als 140.000 Tote durch das Coronavirus in Europa

In Europa sind durch die Corona-Pandemie bereits mehr als 140.000 Menschen ums Leben gekommen. Insgesamt wurden europaweit fast 1,5 Millionen Corona-Fälle nachgewiesen. Damit ist Europa der am schwersten von der Pandemie betroffene Kontinent.

>> So viele Menschenleben kostete die Pandemie auf der ganzen Welt

16.38 Uhr: Nach Shutdown alle Geschäfte wieder offen - Umsatzminus uneinholbar

Die Umsatzverluste durch die coronabedingte Zwangspause sind für die meisten Händler und Geschäfte in Österreich uneinholbar. Außerdem fehlen weiterhin die ausländischen Touristen als Umsatzbringer. Mitte April durften bereits kleinere Geschäft mit einer Verkaufsfläche von unter 400 Quadratmetern wieder öffnen. "Man wird dort und da noch Umsatz reinholen", erwartet WKÖ-Handelsobmann Peter Buchmüller. "Am Jahresende wird ein Umsatzminus übrigbleiben.

>> Mehr dazu

16.16 Uhr: Kogler vertagt Vermögenssteuer-Frage



Nach einem forschen Vorstoß für einen "rigorosen Beitrag von Millionen- und Milliarden-Erben" zur Finanzierung der Coronafolgen Anfang April nimmt sich Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) Schritt und Schritt zurück. Jetzt meint er im ATV-Interview, man werde "Millionäre und Milliardäre nicht ganz außen vorlassen können", aber die Frage stelle sich "erst in ein paar Jahren".



Für wie sinnvoll hielten Sie es, die Coronakrise zumindest teilweise über eine Vermögenssteuer zu finanzieren?

16.12 Uhr: Bericht: NATO arbeitet an Operationsplan für nächste Corona-Welle



Die NATO will sich nach "Spiegel"-Informationen mit einem militärischen Operationsplan für eine zweite Corona-Welle im Herbst wappnen. NATO-Oberbefehlshaber Todd Wolters solle den Plan bis zu Beratungen der Verteidigungsminister Ende Juni vorlegen, meldete das deutsche Nachrichtenmagazin am Samstag unter Bezug auf Beschlüsse des Nordatlantikrats diese Woche.



Es ist zu früh, jetzt schon Schlüsse zu ziehen, aber es ist klar, dass wir die Widerstandskräfte unserer Gesellschaften stärken, besser für künftige Pandemien planen, unsere kritische Industrie schützen und die Planungen für eine fortlaufende Geschäftstätigkeit verbessern müssen NATO

16.04 Uhr: Tolle Nachrichten aus den USA: 101-Jährige überlebt Covid-19-Erkrankung

Angelina Friedman wurde geboren, während die spanische Grippe wütete. Jetzt überlebte sie zum zweiten Mal eine Pandemie.

>> Mehr zu ihrer außergewöhnlichen Geschichte

16.01 Uhr: Frankreich will Gesundheits-Ausnahmezustand verlängern

In der Corona-Krise will Frankreich den Ausnahmezustand im Gesundheitsbereich um zwei Monate bis zum 24. Juli verlängern. Die Mitte-Regierung verständigte sich am Samstag in Paris auf einen entsprechenden Gesetzesentwurf, der in der kommenden Woche im Parlament debattiert werden soll. Das sagte Gesundheitsminister Olivier Veran am Samstag nach einer Kabinettssitzung.

Mit dem Gesetz soll der Fahrplan von Regierungschef Edouard Philippe zur schrittweisen Lockerung der strengen Corona-Maßnahmen rechtlich abgesichert werden. So will Frankreich vom 11. Mai an das Tragen von Schutzmasken in öffentlichen Verkehrsmitteln zur Pflicht machen. Geschäfte sollen von diesem Termin an wieder öffnen können. Restaurants oder Cafés werden aber weiter geschlossen bleiben; auch Strände bleiben zunächst für Besucher und Sportler tabu.

15.47 Uhr: Keine Ansteckungsgefahr für Menschen: Katze in Frankreich angesteckt



Französische Forscher haben eine Coronavirus-Infektion bei einer Katze nachgewiesen. Das Haustier aus dem Großraum Paris habe Atem- und Verdauungsbeschwerden gehabt, berichteten französische Medien am Samstag.

Die nationale Veterinärschule in Alfort bei Paris teilte mit, es seien rund zehn Tiere auf das auf SARS-CoV-2 getestet worden. Die Katze habe mit einem an Covid-19 erkrankten Menschen zusammengelebt.

Die Schule riet an dem Coronavirus erkrankten Menschen, einen engen Kontakt mit ihrer Katze zu vermeiden. Die Menschen sollten eine Maske tragen und sich vor dem Streicheln des Tieres die Hände waschen. Die französische Behörde für Umwelt-, Lebensmittel- und Arbeitssicherheit (Anses) sei an der Untersuchung beteiligt gewesen.

Es keine Hinweise, dass sich das Virus von Haustieren auf Menschen oder auf andere Tiere übertrage, so die Veterinärschule. Fälle erkrankter Tiere sind demnach selten - Fälle hatte es bisher in Belgien, Hongkong oder in den USA gegeben.

15.16 Uhr: Handelsverband sieht Umsatz-"Einmaleffekt"

Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will ortet einen Umsatz-"Einmaleffekt" am ersten Tag der kompletten Geschäftsöffnung nach dem knapp siebenwöchigen Corona-Shutdown. "Insgesamt ist die Bilanz aber vorsichtig positiv", sagte er am Samstag zur APA.

Unter anderem bildeten sich am Samstag längere Schlangen bei Möbelhändlern, Elektronikketten und Friseuren. In den nächsten Tagen erwartet Will aber "noch mal eine rückläufige Entwicklung" bei den Erlösen. Erst mit der Wiedereröffnung der Gastronomie am 15. Mai und einer damit verbundenen Frequenzsteigerung in Innenstädten, Einkaufsstraßen und Shoppingcentern werde es eine Umsatzstabilisierung geben, aber auf niedrigerem Niveau als vor der Krise. In den nächsten Monaten fehlen aber weiterhin die ausländischen Touristen als wichtiger Umsatzbringer für den heimischen Handel.

Um schnell Geld in die Kasse zu bringen, setzen viele Händler nun auf hohe Rabatte. Die Liquiditätshilfen für die Unternehmen seien "leider noch nicht ankommen", sagte der Handelsverband-Geschäftsführer. Er warnte vor "einer riesigen Liquiditätsfalle, die sich in nächsten Wochen verschärfen wird".

Um die Konjunktur und die Konsumausgaben in der Coronakrise anzukurbeln, drängt der Handelsverband weiterhin auf eine vorgezogene Steuerreform. Es gehe zuerst um eine Tarifsenkung für Geringverdiener, um damit den Konjunkturmotor ins Laufen zu bringen.

>> So sah es in steirischen Einkaufszentren aus

Auch in Wien herrschte reger Andrang, weiß unser Innenpolitik-Chef Michael Jungwirth zu berichten.

Allerdings Schlange vor dem Media Markt im Shoppingzentrum Mall in Wien-Mitte pic.twitter.com/X0OBFN3iCT — Michael Jungwirth (@MichelJungwirth) May 2, 2020

15.53 Uhr: Quarantäne für gerettete Geflüchtete von der "Alan Kurdi" endet



An diesem Sonntag endet für die 17-köpfige Besatzung des deutschen Schiffes "Alan Kurdi" und für 146 von ihr gerettete Geflüchtete die Corona-Quarantäne vor Italiens Küste. Wie es für die Geretteten weitergeht, ist noch völlig ungewiss. Die Innenministerien in Rom und Berlin teilten am Samstag auf Anfrage mit, Beratungen dazu seien noch nicht abgeschlossen.

"Es laufen intensive Gespräche, um eine Lösung zu finden, die alle zufriedenstellt, dabei machen wir gute Fortschritte", sagte ein Sprecher von Italiens Innenministerin Luciana Lamorghese der Deutschen Presse-Agentur. An der Lösung sollten nicht nur die Deutschen beteiligt sein.

Ein Mitglied von Sea Eye, der Verantwortlichen Rettungsorganisation teilte via Twitter mit, dass sie schnellst möglich wieder einsatzbereit sein wollen:

Morgen endet die Quarantäne der #AlanKurdi. Wir von @seaeyeorg werden alles tun, so schnell wie möglich wieder einsatzbereit zu sein. Dank der Hilfe von @United4Rescue und dem Stiftungsfonds #Seenotrettung, von @janboehm und @damitdasklaas, können wir sicher planen. Dafür #Danke! — Gorden Isler (@gorden_isler) May 2, 2020

14.42 Uhr: Kurz betont "uneingeschränktes" Bekenntnis zu Pressefreiheit

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) - der sich am Samstag diesbezüglich einige Kritik von Gewerkschaft, SPÖ und NEOS anhören musste - betonte in einer Aussendung, dass sich die Regierung "uneingeschränkt" zur Pressefreiheit bekenne. Er verwies auf die von der Regierung geschaffene Sonderförderung, die "dem Erhalt einer unabhängigen, pluralistischen und vielfältigen Medienlandschaft" diene.

Österreich war dieses Jahr im Ranking der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen um zwei Plätze abgerutscht. “Die Angriffe auf die Pressefreiheit, die unter schwarz-blau vermehrt in Österreich zu beobachten waren, haben weder seit Ende der schwarz-blauen noch mit Antreten der schwarz-grünen Koalition ein Ende genommen. Deshalb zeigt uns die Verschlechterung in der Rangliste der Pressefreiheit vor allem, dass wir wachsam bleiben und Presse- und Informationsfreiheit aktiv verteidigen müssen,” so Rubina Möhring von Reporter ohne Grenzen.

>> Zur gesamten Stellungnahme von Reporter ohne Grenzen

Corona, so zeigt sich, wird für Journalisten weltweit zur Belastungsprobe:

The coronavirus pandemic is exacerbating threats to press freedom around the world, says @RSF_inter in its annual press freedom ranking #RSFIndex. The coming decade will be decisive for journalism. See the #RSF 2020 World Press Freedom Index: https://t.co/P3LZAjEQ4u — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) April 21, 2020

14.15 Uhr: Auch in Salzburg herrscht nach den Geschäftsöffnungen reger Andrang Die Salzburger Altstadt ist gut gefüllt Foto © (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL)

14.00 Uhr: Fitnessclub sperrt auf: "Haben keine Zeit mehr"

Ein Fitnessclub-Besitzer in Amstetten will entgegen des aufgrund der Covid-19-Maßnahmen nach wie vor herrschenden Verbots am Montag seine Tore für Besucher öffnen. "Bundeskanzler Kurz hat gesagt, er kämpft um jeden Betrieb. Aber während er kämpft, gehe ich pleite. Ich habe keine Zeit mehr", meint Gründer Christoph Haider in einem Video-Statement, das er auf YouTube veröffentlicht hat.

>> Zum vollständigen Artikel mit seinem Videostatement

13.55 Uhr: Die Rückkehr der Kurzparkzonen

Die im Zuge der Maßnahmen zur Covid-19-Eindämmung vorübergehend aufgehobenen Kurzparkzonen-Regelungen in Graz, Linz sowie Gemeinden in der Steiermark und in Niederösterreich sind ab Montag wieder in Kraft und werden kontrolliert, berichtete der Autofahrerclub ÖAMTC am Samstag. Somit muss auf die korrekte Entrichtung der Gebühren und die Einhaltung der maximalen Abstellzeiten geachtet werden.

Nach derzeitigem Stand gilt das auch in anderen Gemeinden, wie Bruck an der Mur, Tulln, Schwechat, Hollabrunn und Mistelbach. In Wien gilt die Kurzparkzonen-Regelung bereits seit 27. April wieder. Informationen zu den Maßnahmen können unter der kostenlosen ÖAMTC-App (www.oeamtc.at/app) abgerufen werden.

13.45 Uhr: Corona-Krise führt zu Boom bei Tiefkühl-Pizzen

Die Corona-Pandemie hat zu einem Boom bei Tiefkühl-Pizzen geführt. Teils sei es sogar zu Lieferengpässen gekommen, erklärten die Hersteller Dr. Oetker und Wagner gegenüber dem Nachrichtenportal watson.de. Besonders gefragt ist demnach Salami-Pizza.

"Seit Beginn der Corona-Krise verzeichnen wir einen starken Anstieg des Absatzes von Tiefkühl-Pizzen, der allerdings seit Ostern wieder etwas abgeflacht ist", sagte ein Unternehmenssprecher. "Die Nachfrage war so groß, dass wir teilweise nicht schnell genug nachliefern konnten; da aber alle Werke auf Anschlag produzieren, hat sich die Situation inzwischen wieder normalisiert."

Von einer erhöhten Nachfrage sprach auch Wagner. "Alle unsere Mitarbeiter arbeiten mit Hochdruck daran, die Versorgung mit Tiefkühl-Pizza-Produkten in Deutschland weiter sicherzustellen", sagt eine Sprechern watson.de. Salami-Pizzen sind den Angaben zufolge bei beiden Unternehmen die Verkaufsschlager.