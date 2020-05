Corona-Kurzarbeit: Mittel werden auf 10 Mrd. Euro aufgestockt+++ Corona-Lockerungen: In jedem Land anders +++ 30 Millionen Arbeitslose wegen Pandemie in den USA +++ Alle aktuellen Entwicklungen im Live-Ticker!

Der gestrige Tag zum Nachlesen

Freitag, 1. Mai 2020

USA: Bewaffnete Gegner der Ausgangsperre drangen in Parlament in Michigan ein Dutzende Menschen drangen am Donnerstag in das Parlamentsgebäude in der Stadt Lansing ein und forderten Zugang zum Plenarsaal, wie ein Reporter berichtete. Die Polizei versperrte ihnen den Zutritt. Die Demonstranten trugen weitgehend keinen Mundschutz. "Direkt über mir schreien uns Männer mit Gewehren an", schrieb die demokratische Senatorin Dayna Polehanki auf Twitter und veröffentlichte dazu ein Foto von vier Männern, von denen mindestens einer offenbar eine Waffe trug. Einige ihrer Kollegen hätten kugelsichere Westen angezogen, erklärte sie weiter. Die örtliche Polizei sagte dem Sender NBC News, es sei legal, im Parlamentsgebäude von Michigan Waffen mit sich zu führen. >> Mehr zum Vorfall

Directly above me, men with rifles yelling at us. Some of my colleagues who own bullet proof vests are wearing them. I have never appreciated our Sergeants-at-Arms more than today. #mileg pic.twitter.com/voOZpPYWOs — Senator Dayna Polehanki (@SenPolehanki) April 30, 2020

14.45 Uhr: Bessere Bezahlung für "Corona-Helden"

Zum Tag der Arbeit pochen die deutschen Gewerkschaften auf eine bessere Bezahlung der "Corona-Helden". "Pflegerinnen und Müllwerker, Reinigungskräfte und Paketboten, Verkäuferinnen werden in der Krise jetzt zu Recht als Heldinnen und Helden des Alltags gefeiert - sie haben mehr verdient als billigen Applaus", erklärte DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach am Freitag in Berlin.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi will eine bessere Bezahlung besonders in den systemrelevanten Berufen notfalls auch mit Streiks durchsetzen.

Erstmals in der Geschichte der Gewerkschaftsbewegung fand der 1. Mai in diesem Jahr wegen der Coronaepidemie ohne größere öffentliche Demonstrationen und Kundgebungen statt. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) organisierte stattdessen eine mehrstündige Live-Sendung im Netz.

14.35 Uhr: Aktuell noch 110 Covid-19-Erkrankte in Oberösterreich

Die Zahl der aktuell am Coronavirus erkrankten und getesten Personen im Bundesland Oberösterreich nähert sich allmählich der Zweistelligkeit: Am Staatsfeiertag wies die Statistik (Stand 13.00 Uhr) noch 110 aktuelle Krankheitsfälle auf, um neun weniger als am Donnerstag. Die Zahl der Toten blieb mit 56 unverändert, geht aus der Statistik des Landes Oberösterreich hervor.

44 Patienten wurden noch in Krankenhäusern betreut, zehn von ihnen intensiv-medizinisch. In Quarantäne befanden sich noch 679 Menschen, gestern waren es noch 815. Ganz Covid-19-frei war aber auch am Freitag noch kein einziger Bezirk des Landes, der Bezirk Vöcklabruck wies aber nur mehr einen aktuellen Erkrankungsfall auf, in den Bezirken Kirchdorf, Ried, Schärding, Urfahr-Umgebung und Wels-Land waren es jeweils zwei Erkrankte. Die meisten Fälle gab es im Bezirk Steyr-Land mit 15.

14.25 Uhr: Slowakei lockert Reisebeschränkungen für Pflegepersonal

Tausenden slowakischen Pflegerinnen und Pfleger von Kranken und Älteren wird die Fahrt nach Hause erleichtert. Das teilte die staatliche Gesundheitsbehörde laut Medienberichten vom Freitag mit. Vor allem von den rund 30.000 in Österreich tätigen sogenannten 24-Stunden-Betreuern und -Betreuerinnen hatten viele wegen der Quarantänepflicht auch nach Ablauf ihrer Dienstzeit am Arbeitsplatz ausgeharrt.

Darauf hatten Pflegeagenturen und Hilfsorganisationen hingewiesen. Die Lockerung war offenbar eine Folge von Protestaktionen der vergangenen Tage. Die Betroffenen müssen nun nach dem Grenzübertritt nicht mehr wie bisher für 14 Tage in eine staatliche Quarantäne-Einrichtung, sondern können direkt zu ihren Familien fahren. Dafür müssen sie allerdings einen negativen Test auf das neuartige Coronavirus nachweisen, der nicht älter als 96 Stunden sein darf.

14.15 Uhr: Sonderrechte für Genesene?

Mit sogenannten Immunitätsnachweisen sollen wieder genesene Covid-19-Patienten mit mehr Rechten in der Quarantänephase ausgestattet werden. Doch es gibt viele Bedenken.

>> Hier lesen Sie mehr.

13.47 Uhr: Wiedereröffnungen von Museen und Ausstellungshäusern



In den kommenden Tagen wird der kulturelle Shutdown aufgrund der Coronakrise in Österreich erstmals spürbar gelockert. Erste Museen und Kunsthäuser haben bereits offen. Mitte Mai wird es in ganz Österreich schrittweise zur Wiedereröffnung von Museen und Ausstellungshäusern kommen, die aufgrund Corona-bedingter Anordnung im März schließen mussten.

13.43 Uhr: Kogler: Comeback für Arbeit und Beschäftigung einleiten



Der grüne Vizekanzler Werner Kogler nahm den 1. Mai zum Anlass, um auf die Lösung der Klimakrise gleichzeitig mit dem nach der Coronakrise nötigen "Comeback für Arbeit und Beschäftigung" zu pochen. Das Ziel sei jetzt, möglichst viele Menschen wieder in Beschäftigung zu bringen. Dafür müsse man in moderne Umwelttechnologien, Digitalisierung und Regionalisierung investieren.

"Gerade in diesen modernen Zukunftstechnologien steckt ein enormes Potenzial an neuen, attraktiven und krisenfesteren Arbeitsplätzen", Österreich soll in naher Zukunft in diesen Bereichen zu den Weltmarktführern gehören, bekräftigte Kogler in einer Aussendung.

13.33 Uhr: Deutsche Bahn braucht Finanzspritze von 8 bis 10 Milliarden Euro



Die Deutsche Bahn kommt wegen der Belastungen in der Coronakrise wirtschaftlich unter Druck und braucht vom Bund zusätzliche Finanzhilfen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur benötigt der staatseigene Konzern bis 2024 rund 8 bis 10 Milliarden Euro - davon könnte die Bahn bis zur Hälfte übernehmen.

So dürfte die geltende Schuldenobergrenze von derzeit rund 25 Mrd. Euro ausgeweitet werden, die Deutsche Bahn lag vor der Krise knapp darunter. Denkbar seien außerdem an einigen Stellen Einsparungen. Die Investitionen sollen aber auf einem hohen Niveau bleiben.

13.30 Uhr: Lockerung von Krankenhaus-Besuchsverbot in Kärnten

Das Covid-19-bedingte Besuchsverbot in den Kärntner Landesspitälern in der Kabeg wird ab Montag bei chronisch Kranken gelockert. Man halte sich an die Empfehlungen des Bundes für die Lockerung der Besuchsbeschränkungen in Alten- und Pflegeheimen, berichtete der Landespressedienst am Freitag. Für Besucher gelten strenge Vorschriften, angefangen mit Fieberchecks an den Eingängen.



13.03 Uhr: Italiens Wissenschafterinnen fordern mehr Präsenz

Italiens Wissenschafterinnen protestieren wegen der mangelnden weiblicher Präsenz in den technisch-wissenschaftlichen Gremien, die die Regierung in Rom in Sachen Coronavirus-Pandemie beraten. Dabei machen Frauen die Mehrheit des Gesundheitspersonals aus, das in erste Linie gegen das Covid-19 engagiert ist.

12.54 Uhr: Mehr als 2.000 Genesene in Südtirol



In Südtirol ist am Freitag die Zahl der vom Coronavirus genesenen Personen auf über 2.000 angestiegen. Mit 68 von Donnerstag auf Freitag wieder gesundeten Personen wuchs die Gesamtzahl der Genesenen auf 2.022 Personen an, informierte der Südtiroler Sanitätsbetrieb. Währenddessen nahm auch die Zahl der Covid-19-Todesopfer um drei auf 278 zu. Neuinfektionen gab es zehn (auf 2.528).

In den Krankenhäusern der autonomen Provinz mussten am Freitag 152 Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt werden, sieben benötigten eine intensivmedizinische Betreuung. Weiterhin wurden auch in Österreich vier Südtiroler auf Intensivstationen versorgt.

12.52 Uhr: Ryanair droht mit Schließung von österreichischen Tochter Lauda

Weitere Informationen folgen

12.37 Uhr: WHO will sich an Ermittlungen in China beteiligen

Die Weltgesundheitsorganisation WHO will sich an den Ermittlungen zum Ursprung des Coronavirus in China beteiligen und hat die Regierung in Peking um eine entsprechende "Einladung" gebeten. "Die WHO würde gerne mit internationalen Partnern zusammenarbeiten und sich auf Einladung der chinesischen Regierung an Untersuchungen zur tierischen Herkunft des Virus beteiligen", sagte WHO-Sprecher Tarik Jasarevic der Nachrichtenagentur AFP am Freitag.

China gerät in der Frage nach dem Ursprung des Coronavirus zunehmend unter Druck. Mehrere Regierungen weltweit haben Peking zu Transparenz bezüglich der Herkunft des Erregers aufgefordert. US-Präsident Donald Trump erklärte am Donnerstag, ihm lägen Informationen vor, die die Annahme rechtfertigten, dass das neuartige Virus aus einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan stamme.

12.35 Uhr: London Heathrow kann ohne Passagiere zwölf Monate durchhalten

Europas wichtigster Flughafen, London Heathrow, kann nach eigener Einschätzung auch ohne Passagieraufkommen seinen Betrieb mindestens zwölf Monate aufrechterhalten. Dafür reichten die liquiden Mittel an 3,2 Milliarden Pfund (3,7 Mrd. Euro) aus, teilt das Management mit.

Im April brach die Zahl der Fluggäste wegen der weltweiten Einschränkungen im Luftverkehr um etwa 97 Prozent ein. Für das erste Quartal gab Heathrow Airport einen Rückgang des Umsatzes um knapp 13 Prozent auf 593 Mio. Pfund und des bereinigten Betriebsgewinns (Ebitda) um gut 22 Prozent auf 315 Mio. Pfund bekannt.

12.30 Uhr: Rom will bei Epidemierückgang Maßnahmen lockern

Wenige Tage vor Beginn der "Phase 2" mit einer minimalen Lockerung der Vorsichtsmaßnahmen in Italien verspricht der italienische Premier Giuseppe Conte weitere Schritte, sollte die Zahl der Erkrankten klar zurückgehen. Mit dem Einhalt der Regeln sollte die Epidemiekurve in einigen Regionen weiter sinken und mehrere Betriebe könnten somit bald wieder öffnen, versprach Conte.

12.11 Uhr: Weniger als 200 Österreicher im Ausland gestrandet

Anzahl der rückkehrwilligen Landsleute mit Hilfe des Außenministeriums deutlich gesunken - Schallenberg stattete Hotline und Bereitschaftsdienst Besuch ab und dankte Mitarbeitern.

>> Mehr zu den erfolgreichen Rückholaktionen und wie es jetzt für die Verbliebenen weitergeht

12.10 Uhr: Anschober und Gewessler halten an Mindestabstand in Öffis fest

„Wir bleiben daher bei der Festlegung des Mindestabstandes in Öffentlichen Verkehrsmitteln. Nur in absoluten Ausnahmesituationen, wenn dies aufgrund des fehlenden Platzangebots nicht umsetzbar ist, kann dieser ausnahmsweise unterschritten werden. Denn dafür kann der Fahrgast nichts. Uns ist aber sehr wichtig: Es bleibt bei einem Meter Mindestabstand und bei der Verpflichtung, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen", sagte der Gesundheitsminister.

12.00 Uhr: Neuer Referenzwert für "Zeit der Lockerung"

Laut AGES- und TU Graz-Epidemiologen: Effektive Reproduktionszahl bei 0,67. Tägliche Steigerungsrate minus 4,2 Prozent wird erwartet.

>> Mehr zu dem Referenzwert

11.55 Uhr: Anschober: Mit heutigen Öffnungsschritten beginnt der Monat der Entscheidung

"Die Bevölkerung hat es sich hart arbeitet und wirklich verdient: Der heutige 1. Mai ist ein wichtiger Schritt in Richtung eines Alltags, wie wir ihn kannten. Wir haben die richtigen Maßnahmen zum richtigen Zeitpunkt gesetzt und die in Österreich lebenden Menschen haben sie großartig umsetzt. Daher konnten wir vor über zwei Wochen mit Phase zwei, der schrittweisen, gesicherten Rückkehr hin zum Alltag starten. Diese Phase ist die schwierigste Herausforderung für uns alle," schreibt Anschober in einer Aussendung.

11.40 Uhr: Muttermilchspenden: Auch österreichische Familie erhielt Hilfe

Eine österreichische Jungfamilie in Hongkong hat nach der Corona-Erkrankung der Mutter viel Solidarität erfahren.

>> Mehr zu der schönen Geschichte

11.24 Uhr: Laut EZB: Viruspandemie könnte die Wirtschaft bis 2022 bremsen

Die Europäische Zentralbank (EZB) rechnet wegen der Viruskrise mit einem massiven Konjunktureinbruch im Euroraum. Im ungünstigsten Fall halten die Währungshüter einen Einbruch des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im zweiten Quartal von 15 Prozent für möglich, gefolgt von einer sich länger hinziehenden und unvollständigen Erholung, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Analyse der EZB hervorgeht.

11.24 Uhr: Anschober und Aschbacher stellen klar: Gesichtsvisier als Alternative zur Maske in der Gastro erlaubt

„Ein Gesichtsvisier ist eine geeignete und praktische Alternative zum Mund-Nasen-Schutz“, stellt Arbeitsministerin Christine Aschbacher klar. Bisher war rechtlich unsicher, ob auch ein Gesichtsvisier als Alternative zum Mund-Nasen-Schutz getragen werden darf. „Im Mai öffnen weitere Betriebe und die Gastronomie. Daher wollen wir Rechtssicherheit für Betriebe und Beschäftigte schaffen und stellen klar, dass beides erlaubt ist“, so Aschbacher.

11.05 Uhr: Spanien erwartet Explosion seines Haushaltsdefizits

Regierung spricht von Anstieg auf mehr als 10 Prozent. Lesen Sie mehr.

11.04 Uhr: Zahl der Hospitalisierungen nimmt ab

10.45 Uhr: Einige Sportstätten öffnen wieder

Am heutigen ersten Mai, eröffnen einige Sportstätten wieder. Darunter auch Golfplätze. Im Netz hatte es Häme gehagelt, nachdem die Regierung zunächst ihren Plan für Sportarten wie Golf oder Segelfliegen bekannt gab, bevor es einen Plan für Kitas und Co. gab

In Zell am See kann ab heute wieder gegolft werden. Foto © (c) APA/EXPA/ JFK (EXPA/ JFK)

10.35 Uhr: Malta richtet Quarantäneschiffe für Geflüchtete ein



Die maltesische Regierung hat die Schließung ihrer Häfen für Migranten wegen der Coronavirus-Pandemie bestätigt und beschlossen, dass in seinen Gewässern gerettete Migranten an Bord von Schiffen 13 Seemeilen von der Küste entfernt untergebracht werden sollen. Die Schiffe sollen in internationalen Gewässern vor Anker liegen, berichteten maltesische Medien.

Malta habe über seinen Beschluss die EU-Kommission informiert. Bereits 57 Migranten, die zwischen Dienstag und Mittwoch gerettet wurden, gingen an Bord des 34 Meter langen Fischerbootes "Europe II", das normalerweise für Tagesausflüge zwischen den Inseln Malta und Gozo verwendet wird. Es gehört einer Flotte von zehn Schiffen der Reederei "Captain Morgan Cruises", die für die Organisation kurzer Kreuzfahrten bekannt ist.

Italien und Malta hatten erklärt, dass sie während der Coronavirus-Pandemie keine Migranten an Land lassen, weil diese nicht gesundheitlich versorgt werden könnten. Vor Palermo ist bereits ein Quarantäneschiff für Migranten eingerichtet worden. An Bord befinden sich zurzeit 180 Migranten, die auf mehrere EU-Länder umverteilt werden sollen.

10.31 Uhr: Neue Zahlen zum Coronavirus in Österreich

Bisher 15.561 Erkrankte, 589 verstorben und 13.110 wieder genesen. 472 Erkrankte hospitalisiert, davon 124 auf Intensivstation (Stand: 01.05.2020, 09:30 Uhr).

10.20 Uhr: Erneut nur eine Neuinfektion in Tirol

In Tirol ist von Donnerstagabend bis Freitagfrüh - wie von Mittwoch auf Donnerstag - erneut lediglich ein weiterer positiver Coronavirus-Fall hinzugekommen. Somit waren im Bundesland noch 202 Personen infiziert, 3.197 bereits wieder genesen. 105 Menschen starben mit oder an einer Covid-19-Erkrankung. 52.504 Testungen wurden in Tirol bisher durchgeführt, für 50.273 lag ein Ergebnis vor.

Die meisten Infizierten gab es nach Angaben des Landes mit 43 im Bezirk Landeck, gefolgt vom Bezirk Kufstein mit 41 und der Stadt Innsbruck mit noch 40 Erkrankten. Die wenigsten Infizierten - nämlich zwei - wies der Bezirk Reutte auf.

10.14 Uhr: Auch Chinas Große Mauer wieder geöffnet



Mehr als drei Monate nach der Schließung wegen des Ausbruchs des neuen Coronavirus in China ist auch die Große Mauer wieder für Besucher geöffnet worden. Auch Parks und Museen öffneten am Freitag ihre Tore. Eintrittskarten mussten über das Internet bestellt werden. Die Zahl der Besucher wurde stark begrenzt. Städtische Parks erlauben nur 30 Prozent der üblichen Besucherzahlen.

An den Eingängen wurde Fieber gemessen. Besucher mussten Mundschutz tragen und mit einem grünen Code auf einer in China weitverbreiteten Handy-App nachweisen, dass sie nicht krank sind oder Kontakt zu Infizierten mit dem SARS-CoV-2-Virus hatten.

09.35 Uhr: Ryanair geht wegen Coronakrise von 3.000 Stellenstreichungen aus



Der irische Billigflieger Ryanair geht davon aus, wegen der Coronakrise bis zu 3.000 Stellen abzubauen. Das teilte die Fluggesellschaft am Freitag mit. Die Airline werde im Juli mit einem Restrukturierungsprogramm beginnen.

Betroffen von den Stellenstreichungen seien vor allem Piloten und Kabinenpersonal. Auch unbezahlter Zwangsurlaub, Gehaltskürzungen um bis zu 20 Prozent und die Schließung von Standorten in ganz Europa seien zu erwarten, hieß es in der Mitteilung. Auch Mitarbeiter in der Führungsebene und in der Verwaltung müssten mit Jobverlust und Gehaltskürzungen rechnen. Ryanair-Geschäftsführer Michael O'Leary stimmte zu, für das gesamte Haushaltsjahr auf die Hälfte seines Gehalts zu verzichten.

Die Fluggesellschaft geht davon aus, dass es mindestens zwei Jahre dauern wird, bis Passagierzahlen und Ticketpreise wieder das Niveau von 2019 erreichen. Ryanair hatte die meisten seiner Flüge im März eingestellt und rechnet nicht damit, dass der Betrieb vor Juli wieder aufgenommen werden kann.

09.20 Uhr: Ernst Sittingers Essay zum ersten Mai

Corona hat die Arbeitswelt zerrüttet, Beruf und Privatleben sind nicht mehr zu trennen. Was wächst auf dieser Asche? Wo verorten wir uns künftig im Kraftfeld von Leistung, Pflicht und Einkommen?

>> Wie geht es nach Corona weiter? Lesen Sie mehr

08.50 Uhr: Orban warnt vor zweiter Corona-Welle im Herbst



Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban warnt vor einer zweiten Corona-Welle im Oktober und November. Dazu könnte es kommen, auch wenn sich die Ausbreitung des Virus im Sommer wahrscheinlich verlangsamen werde, sagt Orban im staatlichen Radio.

Ungarn wird ab Montag die Einschränkungen des öffentlichen Lebens in den ländlichen Regionen zu großen Teilen zurücknehmen. In der Hauptstadt Budapest dagegen sollen die Restriktionen erst dann zurückgefahren werden, wenn den Behörden dort eine Reduzierung der Todesrate gelingt, wie Orban nun betont.

08.45 Uhr: Pharmaindustrie testet mehr als 140 Wirkstoffe

Im Rennen um brauchbare Therapien gegen die Folgen einer Corona-Infektion werden weltweit mehr als 140 Wirkstoffe untersucht. 77 davon seien Medikamente, die für andere Krankheiten entwickelt wurden, 68 neue Entwicklungen, sagte Thomas Cueni, Generaldirektor des Dachverbandes der Pharmaindustrie (IFPMA) in Genf.

Es liefen 25 klinische Studien, um die Sicherheit und Wirksamkeit möglicher Medikamente bei Patienten zu testen, die mit dem neuen Virus Sars-CoV-2 infiziert sind und die Lungenkrankheit Covid-19 entwickelt haben. Bereits existierende Medikamente, die auf ihre Wirksamkeit geprüft werden, sind etwa der Wirkstoff Chloroquin zur Behandlung von Malaria und das noch nirgendwo zugelassene Medikament Remdesivir, das für Patienten mit Ebola entwickelt worden war.

08.30 Uhr: Einreisebeschränkungen bis Ende Mai verlängert

Die 14-Tages-Quarantäne oder Corona-Test bei Einreise aus Nachbarstaaten sind mindestens bis 31. Mai vorgeschrieben.

>> Menschen ohne Wohnsitz müssen weiterhin PCR-Test vorlegen. Mehr zu den Einreisebestimmungen

08.26 Uhr: Am Montag muss Einteilung für Schichtbetrieb stehen

Am Montag (4. Mai) beginnt nicht nur für viele Maturanten und Schüler der Abschlussklassen an Berufsschulen und berufsbildenden mittleren Schulen (BMS) wieder die Schule. An diesem Tag soll auch an Volksschulen, Neuen Mittelschulen (NMS) und AHS-Unterstufen bereits die Einteilung des "Schichtbetriebs" ab 18. Mai feststehen, heißt es in einem Schreiben des Bildungsministeriums.



>> Das soll auch Eltern helfen, ihre beruflichen Verpflichtungen vorauszuplanen. Lesen Sie mehr

08.15 Uhr: Wissenschaft bekommt Zugriff auf Epidemiologische Daten

Die Daten aus dem Epidemiologischen Meldesystem (EMS) des österreichischen Gesundheitswesens sollen im Lauf des Mai in anonymisierter Form der Wissenschaft zugänglich gemacht werden. Er habe die Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) mit der Einrichtung einer entsprechenden Datenplattform beauftragt, erklärte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) .

Die anonymisierten Daten sollen wissenschaftlichen Institutionen für die Erforschung des Coronavirus bzw. der Erkrankung zur Nutzung bereitgestellt werden. "Um eine datenschutzkonforme, effiziente und qualitätsgesicherte Datenbereitstellung zu ermöglichen, wird derzeit an der Umsetzung der technischen und organisatorischen Prozesse gearbeitet", so Anschober in einer Aussendung. "Sowohl die nationale, als auch die internationale wissenschaftliche Community" soll damit unterstützt werden, um "die Evidenz und das Verständnis von SARS-CoV-2 und COVID-19 zu erhöhen".

07.45 Uhr: "Damoklesschwert" Quarantäne für alle: Bundesliga überlegt

Die Fortsetzung der Fußball-Saison in der Bundesliga hängt aller Voraussicht nach an einer Frage: Was passiert, wenn ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet wird? Das Gesundheitsministerium fordert eine Quarantäne für alle "Kontaktpersonen", also die gesamte eigene Mannschaft, aber auch des gegnerischen Teams bei positiven Tests rund um Spiele.

>> Bundesliga Vorstands-Chef Ebner gibt sich kämpferisch. Lesen Sie mehr

07.30 Uhr: Tokio: Patienten mit milden Covid-Verläufen in Hotel untergebracht

Tokios Guverneur Yuriko Koike wird vom einem Begrüßungsroboter begrüßt. Das Hotel wurde umgewandelt, um Menschen mit milden Corona-Erkrankungen unterzubringen. Im Vergleich zu europäischen Ländern oder den USA, gibt es in Japan recht wenige Fälle. 14,000 Infektionen und 415 Todesfälle wurden bisher verzeichnet.

Der Governeur besuchte das Hotel, das erst kürzlich öffnete. Foto © (c) AFP (PHILIP FONG)

Japan erwägt Verlängerung des Notstands

Japan erwägt trotz sinkender Neuinfektionen mit dem Coronavirus eine Verlängerung des Notstands. Die Regierung will am Montag entscheiden. Der Ausnahmezustand gilt nach aktuellem Stand bis Mittwoch.

Ein Expertengremium der Regierung halte die gegenwärtigen Maßnahmen zur Eindämmung des Erregers bis auf weiteres für weiter notwendig, sagte der japanische Minister für wirtschaftliche Wiederbelebung, Yasutoshi Nishimura, am Freitag.

Der vor zwei Wochen über das ganze Land verhängte Notstand dauert zunächst bis zum Ende der "Goldenen Woche"-Feiertage am 6. Mai, doch erwägt die Regierung laut des japanischen Fernsehsenders NHK eine Verlängerung um rund einen Monat. Der Notstand in Japan bedeutet keine Ausgangssperren wie in Europa. Die Bürger des Landes sind lediglich aufgefordert, nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben.

07.22 Uhr: Deutschland meldet explodierende Krankenstandszahlen



Das Coronavirus treibt einem Medienbericht zufolge den Krankenstand in Deutschland auf den höchsten Wert seit Jahren. Die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) verzeichnete im April 43 Prozent mehr Krankschreibungen von Arbeitnehmern als im März, wie die "Augsburger Allgemeine" (Samstagausgabe) laut Vorabbericht unter Berufung auf ihr vorliegende Daten berichtete.

Absolut stieg die Zahl der wegen Krankheit arbeitsunfähigen, krankengeldberechtigten Mitglieder von 1,49 Millionen im März um über 640.000 auf 2,13 Millionen im April, wie die Zeitung aus einem ihr vorliegenden Bericht des GKV-Spitzenverbandes zitierte.

07.18 Uhr: Russland verschiebt Weihe der "Kirche des Sieges"



Wegen der Corona-Pandemie wird nach der Moskauer Militärparade nun auch die zum 75. Jahrestag des Sieges über Hitler-Deutschland geplante Weihe der neuen Hauptkirche der russischen Armee verschoben. Die Kirchenweihe solle erst nach Ende der Epidemie erfolgen, sagte der russisch-orthodoxe Miltärbischof Stefan Priwalow laut Kathpress der Nachrichtenagentur RIA Novosti am Donnerstag.



>> Gestern wurde bekannt, dass der russische Regierungschef sich mit Corona infiziert hat. Lesen Sie mehr

Wichtiges vom Donnerstag

Mehr als 26.700 Tote in Großbritannien



Die Zahl der Corona-Toten in Großbritannien ist auf mehr als 26.700 gestiegen. 674 Menschen seien innerhalb der vergangenen 24 Stunden an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben, teilte die Regierung in London am Donnerstag mit. Premierminister Boris Johnson sieht dennoch einen Wendepunkt im Kampf gegen die Pandemie in Großbritannien.

Corona-App mittlerweile Open Source



Die "Stopp Corona"-App des Roten Kreuz ist seit 24. April Open Source. Der Quellcode der umstrittenen App ist mittlerweile von jedem abrufbar, wie der Datenschutzaktivist Max Schrems in einem Video-Pressegespräch mit der SPÖ-Europaabgeordneten Bettina Vollath mitteilte.

Große Teile Europas fahren wieder hoch

Große Teile Europas fahren nach den strengen Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Epidemie weiter hoch: Auch in Österreich werden ab Freitag die "Ausgangsbeschränkungen" auslaufen. Obwohl die Zahl der aktiv Erkrankten in Österreich sinkt, zeigte sich Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) aufgrund der Situation in Wien besorgt.

Hier lesen Sie mehr!

Gelockerte Einreise für Bewohner österreichischer Enklaven

Für die Bewohner österreichischer Enklaven wird die Einreise nach Deutschland in der Corona-Krise wieder leichter. Dies betreffe Menschen aus Jungholz, Hinterriß und dem Kleinwalsertal, die sich versorgen oder Behördengänge erledigen müssten müssen, teilte die deutsche Bundespolizei am Donnerstag mit.

Hier lesen Sie mehr!

Drogendealer nutzen Essenslieferanten für Schmuggel

Interpol warnt davor, dass kriminelle Organisationen während der Coronavirus-Krise Lebensmittellieferanten nutzen, um Drogen und andere illegale Waren zu transportieren. Entsprechende Berichte lagen aus Irland, Malaysia, Spanien und Großbritannien vor, wie die internationale Polizeibehörde am Donnerstag mitteilte.

Hier lesen Sie mehr!

Faßmann: "Bei starkem Infektionsanstieg droht Schulschließung"

Das wiederholte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) angesichts der am Donnerstag veröffentlichten Studie von Forschern um den deutschen Virologen Christian Drosten. Deren Analyse zufolge sind Kinder in der Coronavirus-Pandemie vermutlich genauso ansteckend wie Erwachsene. "Wir müssen und wir werden die Entwicklung genau im Auge behalten", so Faßmann in einer der APA übermittelten Stellungnahme.

Hier lesen Sie mehr!

30 Millionen Arbeitslose wegen Pandemie in den USA

In den USA haben wegen der Coronavirus-Krise inzwischen mehr als 30 Millionen Menschen ihren Job verloren. Allein in der vergangenen Woche meldeten sich 3,84 Millionen Menschen neu arbeitslos, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Damit verloren im Zeitraum von sechs Wochen etwas mehr als 30 Millionen Menschen ihren Arbeitsplatz. Im Vergleich zu den Vorwochen ist die Zahl der Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe aber rückläufig.

Hier lesen Sie mehr!

Corona-Kurzarbeit: Mittel werden auf 10 Mrd. Euro aufgestockt