129 Todesfälle Wien löste Steiermark als Land mit meisten Corona-Toten ab

Viele Wochen führte die Steiermark sogar mit Abstand die schwarze Liste der höchsten Sterblichkeitsrate in der Sars-CoV-2-Pandemie in Österreich an. Das sieht seit dieser Woche anders aus - weil in Wien Fälle nachgemeldet wurden.