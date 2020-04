Facebook

© athomass - Fotolia (Alexander Paul Thomass)

Auch in Kärnten werden Besuche in Alten- und Pflegeheimen ab 4. Mai wieder erlaubt. Das gab Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) am Mittwoch bei einer Online-Pressekonferenz bekannt. Die Besuche werden mit bestimmten Einschränkungen genehmigt, so soll es Anmeldungen geben, um den Zustrom zu reglementieren.