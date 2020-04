Während Wiens städtische Bäder am 29. Mai zu günstigen Eintrittspreisen aufsperren, stellt sich beim privaten Schönbrunner Bad die Sinnfrage. Ein Badebetrieb mit Zutrittslimits mündet in ein wirtschaftliches Desaster, befürchtet der Betreiber.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HANS PUNZ

Etwas mehr als 2,5 Millionen Gäste besuchten im Vorjahr zwischen Anfang Mai und Mitte September die von der Stadt betriebenen Bäder. Es war im Hinblick auf die Besucher*innen trotz eines heißen Sommers nur die zehntstärkste Badesaison. Heuer kann man von derartigen Zahlen nur träumen. Zwar steht seit gestern zumindest fest, dass Bäder am 29. Mai aufsperren dürfen, aus finanzieller Sicht wird die verbleibende Saison aber tiefrot ausfallen. Bäderchef Hubert Teubenbacher von der MA44 betonte beim gestrigen Medientermin, dass er schon stolz wäre, wenn man aufgrund der Gegebenheiten auf 30 Prozent der üblichen Gästeanzahl kommen würde. Während die Stadt Wien das Minus in Kauf nimmt und gleichzeitig Infrastrukturinvestitionen in Bäder in Höhe von 100 Millionen Euro bis 2030 ankündigt, stellt sich andernorts die Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist, aufzusperren.