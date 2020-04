Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

© (c) APA/HELMUT FOHRINGER (HELMUT FOHRINGER)

Zwar finden in den Unter- und Oberstufen bis zum Sommer keine Schularbeiten mehr statt, doch auf Maturanten können ab 4. Mai bis zu drei Schularbeiten zukommen. Denn wenn sie in ihren gewählten Matura-Klausurfächern nach dem 1. Jänner keine Arbeit geschrieben haben, müssen sie verpflichtend am Ergänzungsunterricht teilnehmen und dort eine Schularbeit schreiben, erklärt Birgit Schwarz von der Bildungsdirektion Steiermark. Für die Neue Oberstufe gilt als Zeitraum das zweite Semester.