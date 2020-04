"Nur" 413 Menschen starben binnen 24 Stunden +++ Erster Tag ohne neuen Corona-Toten seit März in der Steiermark +++ Trump will keine Corona-Pressekonferenzen mehr abhalten +++ Deutschlands Außenminister dämpft Erwartungen an Reisefreiheit +++ Ende der Ausgangssperre für Spanier in Sicht +++ Alle aktuellen Entwicklungen im Ticker!

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

ARTIKEL AKTUALISIEREN - HIER KLICKEN

Bisher gab es in Österreich 15.190 positive Testergebnisse (Stand: Montag, 8 Uhr, Quelle Gesundheitsministerium). Hierzulande sind 520 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben. 12.282 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 449 Personen aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 145 auf Intensivstationen.



(Stand: Montag, 8 Uhr, Quelle Gesundheitsministerium). Hierzulande sind an den Folgen des Coronavirus sind Derzeit befinden sich aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung und Aktuell Erkrankte in den Bundesländern: 2.401

Stand nach Bundesländern (Stand: Sonntag, 13 Uhr): Burgenland (78), Kärnten (28), Niederösterreich (438), Oberösterreich (166), Salzburg (138), Steiermark (542), Tirol (385), Vorarlberg (110), Wien (516).

(Stand: Sonntag, 13 Uhr): Burgenland (78), Kärnten (28), Niederösterreich (438), Oberösterreich (166), Salzburg (138), Steiermark (542), Tirol (385), Vorarlberg (110), Wien (516). Wie es weitergeht: Fragen und Antworten zu Schule und Kindergarten.

Infografiken : Das Coronavirus in Österreich und der ganzen Welt.

: Das Coronavirus in Österreich und der ganzen Welt. Psychotherapie Helpline 0720 12 00 12 bietet täglich von 8 bis 22 Uhr kostenfreie Hilfe.

Der gestrige Tag zum Nachlesen

Montag, 27. April 2020



Vorsichtige Lockerung der Corona-Beschränkungen in etlichen Staaten Nach wochenlangem Stillstand wegen der Corona-Pandemie lockern einige Staaten vorsichtig und schrittweise ihre teils einschneidenden Beschränkungen im Alltags- und Wirtschaftsleben. So können etwa bald mehr Kinder wieder in die Schule oder den Kindergarten gehen, Menschen öfter Sport im Freien machen und Geschäfte unter strengen Auflagen wieder öffnen. Hier lesen Sie mehr dazu!

7.56 Uhr: Altmaier lässt Frage nach Staatshilfen für Lufthansa offen

Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat die Frage nach Staatshilfen für die AUA-Mutter Lufthansa offengelassen. Darüber werde in der deutschen Regierung entschieden, wenn alle Fakten auf dem Tisch lägen und die Lufthansa Hilfen beantragt habe, sagte Altmaier am Montag im Deutschlandfunk. Zugleich deutete er aber eine grundsätzliche Bereitschaft zur Unterstützung an. "Wir wollen, dass große und bedeutende Unternehmen, die auf dem Weltmarkt eine Rolle spielen, auch nach der Krise weiterhin wettbewerbsfähig sind." Unternehmen wie Lufthansa müssten wieder auf die Beine kommen können.

Wenn staatliche Hilfe an gleich welches Unternehmen gezahlt werde, dürften die Konzerne dann aber keine Dividenden ausschütten und müssten mit Bonuszahlungen sehr zurückhaltend sein.

5.14 Uhr: Für Trump-Berater "Schock historischen Ausmasses"

Der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, Kevin Hassett, geht infolge der Coronavirus-Pandemie von einem "Schock historischen Ausmaßes" für die US-Wirtschaft aus. "Es ist eine wirklich ernste Situation", sagte der Berater von Präsident Donald Trump dem Sender ABC am Montag. "Das ist der größte negative Schock, den unsere Wirtschaft meiner Meinung nach je erlebt hat. Wir werden uns mit einer Arbeitslosenquote befassen müssen, die wir während der Großen Depression gesehen haben", fügte Hassett hinzu. Er erwarte eine Quote von 16 Prozent oder mehr für diesen Monat.

Hier lesen Sie mehr dazu!

4.25 Uhr: Vorsichtige Lockerung der Corona-Beschränkungen in etlichen Staaten

Nach wochenlangem Stillstand wegen der Corona-Pandemie lockern einige Staaten vorsichtig und schrittweise ihre teils einschneidenden Beschränkungen im Alltags- und Wirtschaftsleben. So können etwa bald mehr Kinder wieder in die Schule oder den Kindergarten gehen, Menschen öfter Sport im Freien machen und Geschäfte unter strengen Auflagen wieder öffnen.

Hier lesen Sie mehr dazu!

3.50 Uhr: VW fährt auch am Stammsitz die Produktion wieder hoch

Nach fast eineinhalb Monaten Zwangspause in der Corona-Krise fährt der VW-Konzern am heutigen Montag die Autoproduktion auch in der Wolfsburger Zentrale wieder langsam an. Im sächsischen Zwickau, wo das neue E-Modell ID.3 gefertigt wird, sowie bei den SUVs und Kleinwagen in Bratislava (Slowakei) hatte das Unternehmen kürzlich schon mit dem Neustart begonnen. Neben Wolfsburg sollen nun Hannover und Emden sowie weitere Standorte in Europa hinzukommen.

2.22 Uhr: Airbus-Chef bereitet offenbar Mitarbeiter auf Stellenabbau vor

Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat eine düstere Bewertung der Auswirkungen der Coronavirus-Krise abgegeben. In einem Schreiben hat Vorstandschef Guillaume Faury die rund 135.000 Mitarbeiter des Unternehmens aufgefordert, sich für Stellenstreichungen und tief greifenden Sparmaßnahmen zu wappnen.

Das Überleben von Airbus stünde auf dem Spiel, wenn der Konzern keine Maßnahmen ergreife, erklärte Faury in der internen Mitteilung am Montag. Der Flugzeugbauer habe mit der Umsetzung von staatlich unterstützten Programmen begonnen, rund 3.000 Arbeitnehmer in Frankreich zu beurlauben, "aber wir müssen jetzt möglicherweise weiter reichende Maßnahmen planen", sagte Faury.

1.31 Uhr: Mehrere Lokale in Stockholm wegen Verstößen geschlossen

In Stockholm sind mehrere Bars und Restaurants wegen Verstößen gegen die Regeln zum Schutz gegen das Coronavirus vorübergehend von den Behörden geschlossen worden. In den fünf dicht gemachten Lokalen seien die Vorgaben für den Abstand zwischen den Gästen missachtet worden, begründete der Chef der Gesundheitsdienste der schwedischen Hauptstadt, Per Follin, am Sonntag die Maßnahme.