Deutschlands Außenminister Maas dämpft Erwartungen an Reisefreiheit +++ Ende der Ausgangssperre für Spanier in Sicht +++ Alle aktuellen Entwicklungen im Ticker!

Bisher gab es in Österreich 15.134 positive Testergebnisse in Österreich (Stand: Sonntag, 7 Uhr, Quelle Gesundheitsministerium). Hierzulande sind 518 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben. 12.103 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 460 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 148 auf Intensivstationen.



Stand nach Bundesländern (Stand: Sonntag, 7 Uhr): Burgenland (78), Kärnten (30), Niederösterreich (507), Oberösterreich (166), Salzburg (152), Steiermark (572), Tirol (381), Vorarlberg (112), Wien (511).

Stand nach Bundesländern (Stand: Sonntag, 7 Uhr): Burgenland (78), Kärnten (30), Niederösterreich (507), Oberösterreich (166), Salzburg (152), Steiermark (572), Tirol (381), Vorarlberg (112), Wien (511).

Infografiken : Das Coronavirus in Österreich und der ganzen Welt.

: Das Coronavirus in Österreich und der ganzen Welt. Psychotherapie Helpline 0720 12 00 12 bietet täglich von 8 bis 22 Uhr kostenfreie Hilfe.

Der gestrige Tag zum Nachlesen

Sonntag, 26. April 2020



Seit Trump-Äußerungen mehr Gift-Notrufe in Illinois Nach den Äußerungen von US-Präsident Donald Trump über die mögliche Einnahme von Desinfektionsmitteln gegen das Coronavirus hat die Giftzentrale im US-Staat Illinois eine Zunahme an Notrufen verzeichnet. In den vergangenen zwei Tagen habe es im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen "signifikanten Anstieg" der Anrufe im Zusammenhang mit Reinigungsmitteln gegeben, sagte die Direktorin des Gesundheitsamtes, Ngozi Ezike. >> Mehr dazu lesen Sie hier

8.10 Uhr: Regierung fördert bisher 24 Projekte

Die Regierung hat nach Ende der ersten Einreichfrist für den "Corona Emergency Call" eine zufriedene Zwischenbilanz gezogen. In dem nationalen Förderprogramm zur Erforschung des Coronavirus werden bisher 16 von insgesamt 26 Millionen Euro für vorerst 24 Projekte ausgeschüttet.

Unter den Projekten sind allein zwölf aus Wien, weiters gibt es vier in der Steiermark, drei in Tirol, zwei in Salzburg und je eines in Oberösterreich, Kärnten und Vorarlberg. Neben Medikamenten, dem Forschen nach Impfstoffen oder Antikörpertests werden u.a. auch Projekte zur Herstellung von 3-D-Teilen aus Kunststoff mit anti-viraler Beschichtung oder eines zu einem kostengünstigen Beatmungsgerät im 3D-Druck-Baukastensystem unterstützt.

Die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) schließt Förderungsverträge mit den Unternehmen ab, die Projekte können umgehend starten. Dies gilt auch noch bis zum 11. Mai, wenn die zweite Einreichfrist endet.

7.52 Uhr: Maas dämpft Erwartungen an Reisefreiheit

Angesichts der Diskussionen um die bevorstehende Urlaubssaison hat der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) die Erwartungen an eine baldige Öffnung von europäischen Reisezielen gedämpft. "Ein europäischer Wettlauf darum, wer touristische Reisen zuerst wieder zulässt, führt zu unvertretbaren Risiken", sagte Maas der "Bild am Sonntag".

>> Mehr dazu lesen Sie hier

7.42 Uhr: Johnson kehrt zurück



Der britische Premierminister Boris Johnson will nach seiner Covid-19-Erkrankung ab Montag wieder die Regierungsgeschäfte führen. Der 55-jährige Politiker kehrt zum Wochenauftakt zu seinem Amtssitz in der Londoner Downing Street zurück und wird eine Antwort darauf finden müssen, wie und wann die Einschränkungen des öffentlichen Lebens aufgehoben werden können, ohne eine zweite Infektionswelle zu riskieren.

>> Mehr dazu lesen Sie hier

7.12 Uhr: Nationalrat schnürt die nächsten Corona-Pakete



Der Nationalrat bewältigt am Dienstag die nächste Etappe im Marathon durch die Coronakrise. Beinahe alle Tagesordnungspunkte sind der Bekämpfung der Pandemie gewidmet, besonders strittig ist die Änderung des Epidemiengesetzes. Mehr Wohlwollen werden wohl Erleichterungen etwa bei der Familienbeihilfe erfahren. Neu ist auch, dass in Zivilverfahren per Video getagt werden kann. Nach einer "Aktuellen Stunde", in der die ÖVP die Regierungsmaßnahmen zur Erhaltung der Arbeitsplätze würdigen lassen will, geht es gleich mit dem Gesetzesreigen los. Am Ende der Sitzung wird die Zahl der Corona-Pakete dann schon auf vermutlich 18 angewachsen sein.

6.40 Uhr: Johns-Hopkins-Universität: Mehr als 200.000 Corona-Tote weltweit



Weltweit sind bereits mehr als 200.000 Menschen infolge einer Coronainfektion gestorben. Das teilte die US-Universität Johns Hopkins am Samstag auf ihrer Corona-Infoseite mit. Demnach lag die Zahl der Toten bei 200.698, die Zahl der bestätigten Infektionen bei 2.865.938. Mehr als ein Viertel aller Todesopfer gab es in den USA (52.782), gefolgt von den europäischen Hotspots Italien (26.384), Spanien (22.902), Frankreich (22.279) und Großbritannien (20.380). Damit wurden fast drei Viertel aller Todesfälle in nur fünf Ländern gezählt.

6.20 Uhr: Ende der Ausgangssperre für Spanier in Sicht



Nach einer wochenlangen strikten Ausgangssperre sollen die Spanier ab dem 2. Mai zumindest wieder im Freien Sport treiben und spazieren gehen können. Das stellte Regierungschef Pedro Sanchez am Samstagabend in einer Fernsehansprache in Aussicht. Voraussetzung für diese Lockerung sei allerdings, dass sich die Corona-Zahlen weiter positiv entwickeln. In Spanien starben seit Ausbruch des Virus mehr als 22.900 Menschen, das ist weltweit die dritthöchste Opferzahl nach den USA und Italien. Allerdings ging die Zahl der neuen Todesfälle zuletzt kontinuierlich zurück.

>> Mehr dazu lesen Sie hier

6.10 Uhr: Rumäniens Transportminister weiß nichts von Sonderzügen für Pflegekräfte

Nach Angaben von Rumäniens Transportsportminister Lucian Bode gibt es "bis dato keinerlei Vereinbarung auf Regierungsebene" zwischen Österreich und seinem Land bezüglich eines Sonderzugs, der rumänische Pflegekräfte nach Österreich bringen soll. Europaministerin Karoline Edtstadler, die zuvor eine entsprechende ausgehandelte Lösung verkündet hatte, reagierte am Samstagabend auf Anfrage der APA verwundert und erklärte, dass das rumänische Innenministerium diese Woche klar gestellt habe, dass Betreuerinnen nach Österreich ausreisen dürfen. Sie hofft, dass Unklarheiten umgehend geklärt werden, man sei in Kontakt mit Bukarest. Der erste Zug mit rumänischen Pflegekräften soll am 2. Mai in Richtung Österreich abfahren.

4.40 Uhr: Fast ein Viertel europäischer Firmen streicht Dividende



Zehntausende Aktionäre europäischer Unternehmen müssen sich wegen der Corona-Krise in diesem Jahr mit deutlich weniger Dividende begnügen - oder gehen ganz leer aus. Fast ein Viertel, exakt 141 der 600 Unternehmen im europäischen Aktienindex Stoxx haben einer Übersicht der DZ Bank zufolge bisher eine Streichung oder Aussetzung ihrer Gewinnausschüttung bekanntgegeben.

"Eine bisher noch nicht zu beobachtende Welle von Dividendenstreichungen rollt über die Aktienmärkte", heißt es in der Analyse. Die erwartete Ausschüttung im Stoxx für das Geschäftsjahr 2019 falle um 23 Prozent auf rund 310 Milliarden Euro, rechnet DZ-Bank-Experte Michael Bissinger vor. "Wir gehen davon aus, dass in den kommenden Monaten die Ausschüttungen weiter reduziert werden."