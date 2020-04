Facebook

Verladung am Samstag am Frachtbahnhof in St. Michael in der Steiermark © BMI/Makowecz

Die Corona-Krise verschärft seit Wochen die ohnehin schon angespannte Situation in griechischen Flüchtlingslagern. Nun stellte der stellvertretende griechische Migrationsminister George Koumoutsakos ein Hilfsansuchen an Österreich: Es geht um 180 Wohn- und Sanitärcontainer, die den Griechen zur Unterbringung und Gesundheitsversorgung von Migranten zur Verfügung gestellt werden - Innenminister Karl Nehammer sagte den Verleih der Container in einem Videocall zu, so das Ministerium.