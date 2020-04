Fitnessstudios könnten – unter besonderen Auflagen – Ende Mai wieder öffnen +++ Fragen und Antworten zu Schule und Kindergarten +++ Trump: Äußerungen zu Desinfektionsmitteln "sarkastisch" +++ Untersagte Demo in Wien fand statt +++ Brasiliens Justizminister tritt zurück +++ Alle aktuellen Entwicklungen im Ticker!

Bisher gab es in Österreich 15.038 positive Testergebnisse in Österreich (Stand: Freitag, 15 Uhr, Quelle Gesundheitsministerium). Hierzulande sind 511 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben. 11.872 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 495 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 156 auf Intensivstationen.



Stand nach Bundesländern (Stand: Freitag, 12 Uhr): Burgenland (79), Kärnten (34), Niederösterreich (554), Oberösterreich (147), Salzburg (183), Steiermark (604), Tirol (408), Vorarlberg (117), Wien (516).

Der gestrige Tag zum Nachlesen

Samstag, 25. April 2020



06:30 Uhr Fitnessstudios könnten Ende Mai öffnen

Fitnessstudios könnten – unter besonderen Auflagen – Ende Mai wieder öffnen. Das sagte Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler (Grüne) am Freitagabend in der ZIB2. Neuwahlen „für die Zeit der Krise“ schloss Kogler aus.

Kogler nannte neben der Einhaltung des Zweimeterabstands eine Zutrittsregulierung von einer Person pro 20 Quadratmetern und begründete das mit der besonderen Situation beim Ein- und Ausatemverhalten bei heftigen sportlichen Aktivitäten. Auf dieser Basis könnte auch bei Fitnessstudios etwas zugelassen werden, kündigte Kogler an und nannte als Beispiel die Gastronomie, für die es auch es neue Distanzregelungen geben werde, die man dann übertragen könne.

6.21 Uhr: Polens Gesundheitsminister für Wahl-Verschiebung



Polens Gesundheitsminister hat sich angesichts der Corona-Krise für die Verschiebung der Präsidentschaftswahl ausgesprochen. Es sei "die einzig sichere Option", die für den kommenden Monat anberaumte Wahl auf 2022 zu verlegen, sagte Minister Lukasz Szumowski am Freitag im polnischen Fernsehsender Polsat.

Die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) steht heftig in der Kritik, weil sie die Abstimmung trotz der Pandemie weiterhin am 10. Mai abhalten will. "Eine Option wäre es, das ganze Thema für zwei Jahre auf Eis zu legen und sich wirklich mit der Epidemie auseinanderzusetzen", sagte der parteilose Szumowski, der selbst Kardiologe ist. "Ich halte das für die beste Option und empfehle sie", sagte er weiter.