Steiermark Land verteilt nun auch Stoffmasken an Kindergärten und Pflichtschulen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stoffmasken für Tageseltern, BetreuerInnen und PädagogInnen in Kinderbetreuungseinrichtungen und Pflichtschulen“ © APA/GEORG HOCHMUTH

Neues gibt es rund um die steirischen Betreuungseinrichtungen: In einem Brief wendet sich Landesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) an alle Betreiber. Konkret geht es darum, dass die Betreuungseinrichtungen nicht wie zuletzt primär für Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen geöffnet sind, sondern ab jetzt für alle. Sprich auch für Kinder von Berufstätigen im Homeoffice.