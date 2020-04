Kurz optimistisch zu Grenzöffnung für Urlauber +++ Immer mehr Menschen finden Maßnahmen übertrieben +++ Immer mehr Menschen finden Maßnahmen übertrieben +++ Großes Loch in der Sozialversicherung +++ Keine Quarantänegebiete mehr in Tirol +++ Alle aktuellen Entwicklungen im Ticker!

Der gestrige Tag zum Nachlesen

Donnerstag, 23. April 2020



Immer mehr Menschen finden Maßnahmen übertrieben Die einschneidenden Maßnahmen der österreichischen Regierung im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus haben vor etwa vier Wochen noch eine Zustimmung von 90 Prozent der Bevölkerung erhalten. Mittlerweile halten aber immer mehr Menschen die Maßnahmen für übertrieben, wie Ergebnisse einer aktuellen Market-Umfrage zeigen. >>> Hier alle Zahlen

12.08 Uhr: Serbien öffnet teilweise seine Grenzen



Wie Außenminister Ivica Dacic in der vergangenen Nacht präzisierte, gilt die Öffnung zunächst für den kleinen Grenzverkehr.

12.07 Uhr: Mobilität noch "weit entfernt" von Vorkrisen-Niveau

Das Telekomunternehmen A1 und das Grazer Unternehmen Invenium liefern dem Covid-19-Krisenstab der Regierung täglich anonymisierte Analysen über die Bewegungsmuster der Bürger. Der starke Mobilitätsrückgang infolge des Lockdowns ist nun zwar etwas abgeschwächt, von ihrem Vorkrisen-Verkehrsverhalten sind Herr und Frau Österreicher aber "noch weit, weit entfernt", so Mario Mayerthaler von A1 zur APA.

12.05 Uhr: 95 Prozent der Mitarbeiter auf Kurzarbeit

Die italienische Luftfahrtbranche, die wegen der Coronavirus-Krise still steht, rechnet bis Ende 2020 mit dem Verlust von 120 Millionen Passagieren. Allein im März wurden in den italienischen Flughäfen 11,5 Mio. Passagiere weniger als im Vergleichsmonat 2019 gemeldet.

12.02 Uhr: Zustimmung zur EU-Mitgliedschaft ungebrochen



Obwohl das nationale Krisenmanagement gegen die Corona-Pandemie im Zentrum steht, halten die Österreicher mit großer Mehrheit an der EU-Mitgliedschaft fest. 73 Prozent sprechen sich aktuell dafür aus, dass Österreich Mitglied der EU bleiben soll, wie aus einer veröffentlichten Umfrage der Österreichische Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) hervorgeht.

11.58 Uhr: Deutlich mehr als 2,6 Millionen Infektionen weltweit



Die Zahl der Coronavirus-Infektionen ist nach der Zählung der Johns Hopkins Universität (JHU) auf deutlich mehr als 2,6 Millionen Fälle gestiegen. Mehr als 183.000 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Doch neben China, wo die Pandemie ihren Ausgang nahm, sieht die WHO mittlerweile vor allem in Westeuropa Lichtblicke.

11.54 Uhr: Zaghafte Rückkehr zur Normalität im Paznauntal



Am ersten Vormittag nach Aufhebung der Quarantäne im Paznauntal und der damit verbundenen Angleichung an die Corona-Regelungen des Bundes haben die Bewohner offenbar noch keine allzu große Lust verspürt, das Tal zu verlassen. Es war eine zaghafte Rückkehr zur Normalität. Erleichterung gab es aber beispielsweise angesichts der Tatsache, dass etwa die Busse nach Landeck wieder verkehren.

11.52 Uhr: Sinkende Fallzahlen, aber Anschober warnt

In Österreich ist am Donnerstag die Grenze von 15.000 bestätigten Infektionen mit SARS-CoV-2 überschritten worden. Das Innenministerium wies um 9.30 Uhr 15.002 Fälle aus. Allerdings waren zu diesem Zeitpunkt knapp 11.700 Betroffene bereits wieder genesen. Die aktiven Erkrankungen hatten sich gegenüber dem Vortag bundesweit um 301 auf 2.786 reduziert. >>> Hier ausführlich



11.47 Uhr: SPÖ Burgenland kündigt Konjunkturpaket an

Die SPÖ Burgenland hat ein Konjunkturpaket des Landes aufgrund der Coronakrise angekündigt. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) arbeite derzeit mit den Sozialpartnern an einem Paket, das mehrere Millionen Euro umfassen werde, so Klubobmann Robert Hergovich bei einer Videokonferenz mit Journalisten.

11.46 Uhr: VW fährt Produktion wieder hoch



Zurück ans Band: Nach rund fünf Wochen Coronastillstand läuft bei Volkswagen die Autoproduktion langsam wieder an. Den Anfang machte am Donnerstag das Werk im sächsischen Zwickau. Dort wird seit November 2019 mit dem vollelektrischen ID.3 das - neben dem Golf 8 - wichtigste neue Modell des Konzerns gebaut.

11.45 Uhr: Deutsche Fußball Liga rechnet mit 25.000 Corona-Tests



Die Deutsche Fußball Liga (DFL) rechnet angeblich mit einem Bedarf von 25.000 Coronavirus-Tests, um die derzeit ausgesetzte Saison abschließen zu können.

11.41 Uhr: Matura-Hygienevorgaben als Role Model

Für den ab 4. Mai gestaffelt beginnenden Schulbetrieb wird es detaillierte Hygienevorgaben geben. Als eine Art Role Model auch für die restlichen Klassen dürfte dabei eine vom Bildungsministerium erstellte Checkliste für die ab Ende Mai stattfindenden schriftlichen und die im Juni am Programm stehenden (freiwilligen) mündlichen Maturaprüfungen gelten.

11.40 Uhr: China spendet 30 Millionen US-Dollar an WHO



Nach dem angekündigten Zahlungsstopp der USA will China der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit 30 Millionen US-Dollar unter die Arme greifen.

11.39 Uhr: Wiener Wiesn abgesagt

In den vergangenen Tagen ist es bereits gemunkelt worden, nun ist es auch offiziell: Wie schon das Münchner Oktoberfest findet aufgrund der Coronavirus-Pandemie auch die Wiener Wiesn heuer im Herbst nicht statt. Das teilte der Veranstalter mit. Als Alternative wurde eine "virtuelle Wiesn" in Aussicht gestellt.

11.33 Uhr: Nachtgastronomie fürchtet Pleitewelle



Die Öffnung der Gastronomie gerät langsam in Sichtweite. Restaurants und Kaffeehäuser könnten nach derzeitigen Regierungsplänen ab Mitte Mai wieder aufsperren. Nachtlokale werden jedoch voraussichtlich noch bis Herbst geschlossen bleiben müssen. PR-Experte Stefan Ratzenberger fordert daher mehr Unterstützung für die Branche.

Den Gastronomen drohe eine Pleitewelle. Rund zwei Drittel aller Diskotheken, Clubs und anderer Nachtlokale könnten die Coronakrise nicht überleben. Dabei erwirtschafte die Nachtgastronomie allein in Wien rund eine Milliarde Euro im Jahr und sei daher "ein nicht zu vergessender Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor für die Stadt", so der Vertreter zahlreicher prominenter Gastronomen.

11.30 Uhr: Save the Children bedauert Verstöße gegen Waffenruhe



Die Kinderrechtsorganisation Save the Children bedauert die Verstöße gegen die zweiwöchige Waffenruhe im Jemen und fordert angesichts der Corona-Pandemie einen sofortigen Stopp der Kampfhandlungen. Heute endet die von der Militärallianz unter Führung von Saudi-Arabien ausgerufene Waffenruhe. Seit deren Verkündung am 9. April wurden mindestens 38 Zivilisten getötet oder verletzt. Unter ihnen waren auch fünf Kinder, die bei Angriffen ihr Leben verloren und mindestens sechs weitere, die in diversen Attacken verletzt wurden. In 29 Fällen wurden zivile Wohnhäuser getroffen.

11.27 Uhr: Ausgangsbeschränkungen in Ungarn verlängert



Die am Samstag ablaufenden Ausgangsbeschränkungen in Ungarn werden bis 3. Mai verlängert. Das gab Kanzleiminister Gergely Gulyas bekannt. Die Ungarn dürfen nach wie vor ihre Wohnungen nur mit dem Ziel verlassen, zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen oder Gegenstände des täglichen Bedarfs zu kaufen.

11.25 Uhr: Lindner übt scharfe Kritik an Maßnahmen

Der deutsche FDP-Chef Christian Lindner hat scharfe Kritik am Corona-Krisenmanagement von Bund und Ländern geübt. Das Land habe bei der Bekämpfung des Virus Fortschritte erzielt, und deshalb müsse nun darüber gesprochen werden, "wie wir Gesundheit und Freiheit besser miteinander vereinbaren können", sagte Lindner im Bundestag an die Adresse von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

11.24 Uhr: China weist Vertuschungsvorwürfe zurück

Der chinesische Botschafter in Deutschland, Wu Ken, hat Vorwürfe der Vertuschung in der Corona-Pandemie durch sein Land zurückgewiesen. Den USA warf er am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin" vor, zuletzt "eine Reihe von Verschwörungstheorien" gegen China gestartet zu haben. Dabei handle es sich "um ein Ablenkungsmanöver, um eigene Verantwortung wegzuschieben".

11.23 Uhr: Neue europaweite Drohnen-Verordnung verzögert sich



Aufgrund der Corona-Krise verzögert sich die neue EU-Drohnen-Verordnung, die im kommenden Juli in Kraft hätte treten sollen. Die Europäische Kommission beabsichtigt, das neue europäische Drohnen-Regulativ mit 1. Jänner 2021 in Kraft zu setzen.

11.18 Uhr: Neue Regeln für Online-Prüfungen

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hat neue Regeln für Online-Prüfungen an den Hochschulen erlassen. In einer Verordnung wird unter anderem festgehalten, dass die Identität des Prüflings vor Beginn der Prüfung festgestellt werden, Schummeln hintangehalten und bei technischen Problemen die Prüfung abgebrochen werden muss.

Als Mindesterfordernis für Online-Prüfungen ist etwa festgehalten, dass "geeignete technische Infrastruktur auf Seiten des Prüfenden und der oder des Studierenden vorhanden sein muss". Außerdem sind "technische oder organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung der eigenständigen Erbringung der Prüfungsleistung" der Studenten vorzusehen.

11.17 Uhr: Besucherlimits, Mindestabstände und Ordnerdienste

Gotteshäuser aller Religionsgemeinschaften dürfen ab 15. Mai wieder öffnen. Das aber mit Beschränkungen, wie Kultusministerin Susanne Raab (ÖVP) und der katholische Kardinal Christoph Schönborn bekannt gaben: Pro 20 Quadratmeter wird nur ein Besucher zugelassen, zudem gelten Mindestabstände von zwei Metern. Ordnerdienste sollen den Einlass der Gläubigen kontrollieren.

11.16 Uhr: Michel für "beispiellose Investitionen"

Für die Erholung der Wirtschaft nach der Coronakrise werden nach Einschätzung von EU-Ratschef Charles Michel "beispiellose Investitionen" im Rahmen eines europäischen Marshall-Plans nötig. Die Instrumente dafür seien der EU-Haushalt und die Europäische Investitionsbank, schrieb Michel vor dem EU-Gipfel.

Hospitalisierte und Tote

Entwicklung in Österreich

11.13 Uhr: Gemeinnütziger Sektor fordert Zugang zu Hilfsgeldern

Veranstaltungen können nicht stattfinden, zudem gab es einen Einbruch bei den Spenden. "Das Ehrenamt an sich" sei in Österreich bedroht, meint Sebastian Bohrn Mena, Initiator des Tierschutzvolksbegehrens. Er fordert rasch Klarheit über den Zugang zu Hilfsgeldern der Bundesregierung.

11.08 Uhr: In Frankreich sollen am 11. Mai Einzelhändler wieder öffnen

Frankreich will bei einer Lockerung der Coronavirus-Schutzmaßnahmen Mitte Mai auch die Öffnung aller Einzelhandelsgeschäfte erlauben. "Wir wollen, dass alle Einzelhändler aus Gründen der Fairness am 11. Mai auf die gleiche Weise öffnen können", sagt Finanzminister.

11.07 Uhr: Wallner weist Neuwahl-Spekulationen entschieden zurück

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hat aufgetauchte Spekulationen über Neuwahlen auf Landes-, aber auch auf Bundesebene entschieden zurückgewiesen. "Eine Neuwahl steht nicht zur Diskussion", betonte Wallner. Mit seinen Aussagen zur Überarbeitung des Regierungsprogramms habe er vor allem eines ausdrücken wollen: "dass wir angemessen reagieren müssen".

11.06 Uhr: Österreicher gegen finanzielle Mehrbelastung



Die Österreicher wollen keine finanzielle Mehrbelastung, um anderen Ländern bei der Bewältigung der Coronakrise zu helfen. Das ergibt eine Studie der Universität Wien. Über 50 Prozent der mehr als 1.559 Befragten lehnt höhere EU-Mitgliedsbeiträge ganz oder eher ab. Bei der Frage nach nationalen versus europäischen Lösungen insgesamt ist die Bevölkerung sehr gespalten.

11.01 Uhr: Studie mit Antikörpertests in Österreich gestartet

Im Rahmen der derzeit laufenden zweiten repräsentativen Stichprobenuntersuchung (Prävalenzstudie) auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 hat das Wissenschaftsministerium nun eine "experimentelle Validierungsstudie" für Antikörpertests gestartet. 540 Personen aus Gemeinden mit hohem Anteil an positiven Corona-Tests werden dabei in den nächsten Tagen mit drei Testverfahren untersucht. >>> Hier die ausführliche Geschichte

11 Uhr: Coronafolgen bremsen Wirtschaft in Eurozone aus



Die Coronakrise trifft die Wirtschaft in der Eurozone mit voller Wucht. Der Einkaufsmanagerindex, der die Geschäfte von Industrie und Dienstleister zusammenfasst, fiel im April auf 13,5 Punkte und damit auf den tiefsten Wert seit Beginn der Datenerhebung im Juli 1998. Dies teilte das Markit-Institut am Donnerstag zu seiner monatlichen Umfrage unter rund 4.000 Unternehmen mit.

10.46 Uhr: Flüchtlinge nach Verstoß auf Lesbos angeschossen



Weil sie offenbar die Quarantänemaßnahmen wegen der Corona-Pandemie missachteten, sind auf der griechischen Insel Lesbos zwei Asylbewerber angeschossen worden. Die beiden Männer, ein Iraner und ein Afghane, hätten sich am späten Mittwochabend mit Schusswunden in der Krankenstation des Flüchtlingslagers Moria gemeldet.

10.42 Uhr: Banken fürchten neue Skandale



Seit Wochen sitzen Banker wegen der Coronapandemie im Home Office und handeln vom Küchentisch oder Wohnzimmer aus mit Wertpapieren, Devisen oder Anleihen. Die Aufsichtsbehörden haben wegen der Ausnahmesituation die Handelsregeln gelockert, denn eigentlich müssen diese milliardenschweren Geschäfte in den Räumen der Banken abgewickelt werden.

10.29 Uhr: Hofer will Verbot von Parteienspenden bis Ende 2020



FPÖ-Obmann Norbert Hofer schlägt vor, Spenden an Parteien bis zum Ende des Jahres zu verbieten. Wegen der Covid-19-Pandemie werde das Geld anderswo benötigt, teilte Hofer mit, die FPÖ werde deswegen keine Spenden mehr annehmen. Die anderen Parlamentsparteien forderte er auf, "diesen Weg der Solidarität" mitzugehen.

10.17 Uhr: Weniger als 50 Kärntner sind erkrankt



Die Anzahl der aktuell offiziell an einer Covid-19-Erkrankung leidenden Kärntner ist bis Donnerstag auf 44 gefallen. Es gab mit Stand 8 Uhr keine Neuinfektionen, 15 Personen waren in den vergangenen 24 Stunden genesen, hieß es in einer Information des Landespressediensts. Seit Beginn des Ausbruchs wurden im Bundesland bisher 402 Infizierte registriert, insgesamt wurden 8.528 Tests durchgeführt.

10.15 Uhr: Valneva will SARS-CoV-2-Vakzine entwickeln



Das Biotechunternehmen Valneva mit großem Forschungsstandort in Wien steigt ebenfalls in die Entwicklung eines SARS-CoV-2-Impfstoffes ein. Eine Kooperation dazu gibt es mit dem US-Unternehmen Dynavax bezüglich der Verwendung des Vakzine-Adjuvans CbG 1018, teilte Valneva in einer Aussendung mit. "Valnevas Wissenschafter haben die Möglichkeiten untersucht, die eigene existierende Technologie, die Kapazitäten und die Infrastruktur schnell als Hebel einzusetzen, um eine SARS-CoV-2-Kandidat-Vakzine als Antwort auf die derzeitige Pandemie zu entwickeln", teilte das Unternehmen mit.

10.12 Uhr: Alkohol und Kondome waren begehrt

Nach Hamsterkäufen zu Beginn der Coronapandemie scheinen die Verbraucher in Deutschland zunehmend zum Alltag zurückzukehren. Nach einer Sonderauswertung des Statistischen Bundesamtes lag beispielsweise der Absatz von Toilettenpapier in der Woche nach Ostern um fast zwei Drittel (minus 65 Prozent) unter dem Durchschnittswert der Monate August 2019 bis Jänner 2020. Vor den Osterfeiertagen deckten sich die Verbraucher mit Bier (plus 26 Prozent) oder Wein (plus 3 Prozent) ein. In den Wochen davor und danach war die Nachfrage nach Alkohol dagegen eher unterdurchschnittlich. Auch der Absatz von Kondomen war überdurchschnittlich (plus 6 Prozent).

10.11 Uhr: Drosten-Podcast und YouTuber Rezo nominiert



Der Podcast "Das Coronavirus-Update" mit dem Berliner Virologen Christian Drosten und das Video "Die Zerstörung der CDU" von YouTuber Rezo sind für den Grimme Online Award nominiert worden. Das teilte die Grimme-Jury mit. Insgesamt gehen in diesem Jahr 28 Internet-Angebote ins Rennen um die undotierte Auszeichnung - die meisten in der Kategorie "Information", was kein Zufall ist.

10.08 Uhr: "Wir leben nicht in der Endphase der Pandemie"

Angela Merkel hat die Bürger in der Corona-Krise auf noch lang anhaltende Beschränkungen eingestellt. "Ich verstehe, dass dieses Leben unter Corona-Bedingungen allen schon sehr, sehr lange vorkommt", sagte Merkel in ihrer ersten Regierungserklärung zur Corona-Pandemie im Bundestag. >>> Merkels wichtigste Aussagen

10.04 Uhr: 2021 nur verhaltenes Wachstum von real 3,5 Prozent

Auch nach dem historischen Wirtschaftseinbruch im heurigen Jahr wird es wohl deutlich langsamer aufwärtsgehen als erhofft. Denn in den Jahren 2022 bis 2024 verlangsamt sich das Wirtschaftswachstum laut der neuesten Wifo-Langfristprognose auf 1,5 Prozent - im wahrscheinlichsten Szenario. Nächstes Jahr wird mit einem realen Plus von 3,5 Prozent gerechnet. Dann flacht die Wachstumskurve wieder ab.

10.03 Uhr: Merkel bereit zu höheren Beiträgen



Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich bereit zu höheren Zahlungen in den EU-Haushalt gezeigt, um die Folgen der Corona-Pandemie zu bewältigen. Für einen begrenzten Zeitraum sollten "wir deutlich höhere Beiträge zum europäischen Haushalt leisten", sagte die Kanzlerin in einer Regierungserklärung im Bundestag.

10.01 Uhr: Was Tierbesitzer wissen sollten

Haustiere spielen keine Rolle in der Infektionskette von Covid-19 - sie stellen also keine Gefahr für den Menschen dar. Aber manche können sich beim Menschen anstecken. >>> Hier mehr Infos

09.57 Uhr: Vom ersten Verdachtsfall bis zum Wiedereröffnungsplan

Am 26. Februar wurde der erste Corona-Verdachtsfall an einer Schule in Österreich bekannt. Die Regierung schloss zu diesem Zeitpunkt eine prophylaktische Schließung von Schulen und Kindergärten aus, zwei Wochen später trat genau diese in Kraft. Ab 4. Mai sollen die Schulen schrittweise wieder öffnen, Details werden am Freitag bei einer Pressekonferenz präsentiert - hier die Chronologie.

09.55 Uhr: "Friends"-Stars um Aniston laden zum Set ein

Die Schauspieler versprechen dem Gewinner der Aktion - samt fünf Begleitern - einen Tag am Set im kalifornischen Burbank, wo demnächst eine Spezial-Sendung gedreht werden soll.

09.50 Uhr: Deutsche Kulturministerkonferenz macht Druck

Angesichts der verheerenden Auswirkungen der Corona-Krise in der deutschen Kulturszene fordern die Ländern mehr Einsatz vom Bund. "Es bedarf weiterer gemeinsamer Anstrengungen, um eine drohende Verarmung der Kunst- und Kulturlandschaft nach der Corona-Krise zu verhindern", heißt es in einem Schreiben der Kulturministerkonferenz.

09.48 Uhr: Italien will Legalisierung ausländischer Erntehelfer

Italien erwägt die Legalisierung illegal aufhältiger Migranten für die Arbeit bei der Obst- und Gemüseernte. Damit soll in der Coronavirus-Pandemie der Mangel an Erntehelfern gemildert werden. Für viele afrikanische Saisonarbeiter könnte dies eine Gelegenheit sein, die ersehnte Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten.

09.45 Uhr: Ferrari droht mit Ausstieg

Ferrari droht im Streit um weitere Senkungen der Ausgabengrenze nun sogar mit dem Ausstieg aus der Formel 1. Das Traditionsteam sperrt sich mit Macht gegen die vor allem von den kleineren Privatrennställen geforderte Reduzierung des Budgetlimits auf deutlich unter 138 Millionen Euro.

09.43 Uhr: Italiener planen Ferien in der Heimat

Während die italienische Regierung noch die "Phase 2" mit einer Auflockerung der Ausgangssperre prüft, denken die Italiener schon an den Sommerurlaub. Heuer wird er jedoch pandemiebedingt nur im Inland möglich sein. Zur Förderung des von der Coronavirus-Krise schwer betroffenen Fremdenverkehrs lanciert die Regierung eine Kampagne mit dem Slogan "Ich reise in Italien".

09.42 Uhr: Online-Festival mit früheren Auftritten von Stars

In der Coronakrise veranstaltet das Musiklabel Warner Music gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein Online-Festival mit Ausschnitten früherer Konzerte von Stars wie Coldplay, Ed Sheeran oder Bruno Mars. Das "Play On Fest" mit Auftritten von mehr als 65 Musikern und Bands soll vom 24. bis zum 26. April im Internet zu sehen sein, teilte die US-Plattenfirma am Mittwoch mit.

09.40 Uhr: Infineon schickt 1500 Mitarbeiter in Kurzarbeit

Der Chiphersteller Infineon in Villach leidet schwer unter dem Einbruch auf dem Halbleitermarkt und schickt ab 1. Mai rund 1500 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Betroffen ist vor allem der Bereich Automotive, der für 40 Prozent des Umsatzvolumens steht. "Wir sehen, dass hier der Sektor um mindestens die Hälfte einsackt", erklärt Thomas Reisinger, bei Infineon für den Bereich Operations verantwortlicher Vorstand, im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Auch im Bereich Industrie-Leistungselektronik gebe es spürbare Rückgänge.

09.39 Uhr: Das Coronavirus bestimmt das Leben in China

Es ist nicht nur ihr Mundschutz, der zeigt, dass die Menschen in Wuhan noch weit von der Normalität entfernt sind. Auch Fieberkontrollen gibt es noch überall. Viele Barrikaden, die Häuser und Straßen abgeriegelt hatten, sind nicht weggeräumt. In die blauen Sperrwände auf Fußwegen sind nur Öffnungen geschnitten worden, damit Kunden zu den wieder geöffneten Geschäften gelangen können. >>> Hier zur ausführlichen Story

09.37 Uhr: Immer mehr Menschen finden Maßnahmen übertrieben

Die einschneidenden Maßnahmen der österreichischen Regierung im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus haben vor etwa vier Wochen noch eine Zustimmung von 90 Prozent der Bevölkerung erhalten. Mittlerweile halten aber immer mehr Menschen die Maßnahmen für übertrieben, wie Ergebnisse einer aktuellen Market-Umfrage zeigen. >>> Hier zu den ganzen Zahlen

09.21 Uhr: Guterres warnt vor Aushöhlung von Menschenrechten

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat die Einhaltung der Menschenrechte im Kampf gegen das Coronavirus angemahnt. "Wir haben gesehen, wie das Virus selbst nicht diskriminiert, aber seine Auswirkungen - indem es tiefe Schwächen der öffentlichen Dienstleistungen und strukturelle Ungleichheiten aufdeckt, die den Zugang zu ihnen behindern", sagte Guterres in einer Videobotschaft.

09.15 Uhr: 80 Todesfälle in Niederösterreichs Spitälern

Im Universitätsklinikum St. Pölten starb eine Frau im Alter von 80 Jahren, in Lilienfeld ein 83-Jähriger. Beide mit dem Coronavirus Infizierten hatten nach Angaben von Bernhard Jany von der Landeskliniken-Holding an einer Grunderkrankung gelitten.

08.54 Uhr: Streit um Wiederaufnahme von Gottesdiensten

Als sich Italiens Bischöfe im März dazu durchrangen, das von der Regierung erlassene Verbot öffentlicher Gottesdienste mitzutragen, kam das nicht überall gut an. Viele Priester und Gläubige im Land halten die Schutzmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie nach wie vor für überzogen. Manch einer hätte sich schon damals stärkeren Protest gewünscht. "Es gibt viele Orte, an denen überhaupt keine Ansteckungsgefahr besteht. Trotzdem dürfen die Leute nicht in die Messe gehen. Das ist doch lächerlich", kritisierte etwa Franz Xaver Brandmayr, Rektor der deutschsprachigen Anima-Kirche nahe der Piazza Navona in Rom.

08.50 Uhr: Airline eines Urlaubsparadieses meldet Insolvenz an

Die nationale Airline des Touristenparadieses Mauritius gerät inmitten der Coronakrise in die Insolvenz. Wie die Air Mauritius Limited bekanntgab, haben die Beschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus eine Sanierung der Airline erschwert.

08.48 Uhr: Höhe von Wiederaufbaufonds klären

Beim anstehenden EU-Gipfel wird es Deutschlands Vize-Kanzler Olaf Scholz zufolge vor allem um die Höhe des geplanten Wiederaufbaufonds nach der Corona-Krise gehen. Am Donnerstag müssten die Staats- und Regierungschefs der EU diskutieren, welche Mittel genau nötig seien, sagte der deutsche Finanzminister.

08.34 Uhr: Edtstadler: Gipfel als "Test für Europa"

EU-Ministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) sieht den heutigen EU-Gipfel als "Test für Europa, gemeinsam über dieses Virus hinwegzukommen". Auch Österreich werde "seinen Beitrag dazu leisten".

08.27 Uhr: 600 Neugeborene in Spital seit Epidemiebeginn

Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie in Italien am 20. Februar sind im Krankenhaus von Bergamo, dem Epizentrum der Seuche in dem Land, fast 600 Babys zur Welt gekommen. 25 von ihnen hatten bei der Geburt eine auf Covid-19 positiv getestete Mutter. "In der Stadt mit einem Rekord an Todesfällen geht das Leben weiter", sagte dazu Giovanna Mangili, Leiterin der Neonatologie-Abteilung des Spitals.

08.21 Uhr: Umsatz von Renault brach ein



Die Coronakrise setzt dem französischen Autobauer Renault massiv zu. Der Umsatz schrumpfte im Auftaktquartal um fast ein Fünftel auf 10,1 Mrd. Euro.

08.20 Uhr: Konsumklima auf historischem Tiefpunkt

Geschlossene Geschäfte und Fabriken, Kurzarbeit und die Angst vor der Zukunft: Das Konsumklima in Deutschland ist auf einen historischen Tiefpunkt abgestürzt, wie das Marktforschungsinstitut GfK am Donnerstag mitteilte. Die Einkommenserwartung und die Anschaffungsneigung der Verbraucher "befinden sich im freien Fall", wie GfK-Experte Rolf Bürkl erklärte.

08.20 Uhr: Italien rechnet mit starker Erholung ab Juli



Italiens Wirtschaftsminister Roberto Gualtieri erwartet eine starke Erholung der Wirtschaft im dritten Quartal, das im Juli beginnt. Auch 2021 werde es ein "bedeutsames Wachstum" geben, sagte er. Die von der Regierung ergriffenen Maßnahmen würden die Auswirkungen der Pandemie auf die Wirtschaft begrenzen und die Erholung unterstützen.

08.19 Uhr: Keine Quarantänegebiete mehr in Tirol

Seit Mitternacht gehört die Quarantäne, die über das Tiroler Paznauntal sowie über die Gemeinden St. Anton am Arlberg und Sölden verhängt war, der Vergangenheit an.

08.03 Uhr: Papst warnt vor "sozialer Pandemie"

Papst Franziskus hat bei der Frühmesse im Gästehaus Santa Marta im Vatikan am Donnerstag vor den sozialen Folgen der Pandemie gewarnt. "In vielen Teilen der Welt spürt man die Auswirkungen dieser Pandemie. Viele Familien sind in Not, sie hungern und oft helfen Wucherer.

8 Uhr: Hotels und Parks in Afrika bieten Online-Safaris an

Afrika-Urlaub im Netz: Parks und Hotels in Kenia und Südafrika trotzen der Coronakrise und bieten Reisebegeisterten Online-Safaris an. "Wir haben uns überlegt, wie können wir Afrika zu unseren Gästen bringen, die nicht hierherkommen können?", sagte Nicole Robinson, die Marketing-Chefin von andBeyond.

07.51 Uhr: Fast ein Fünftel plant Stellenabbau

Fast ein Fünftel der deutschen Unternehmen planen dem ifo-Institut zufolge im Zuge der Krise einen Stellenabbau. 18 Prozent der Firmen wollten Mitarbeiter kündigen oder befristete Verträge nicht verlängern. 46 Prozent der Unternehmen wollten Investitionen verschieben, fast 50 Prozent würden Kurzarbeit fahren.

07.33 Uhr: UN warnen vor Missbrauch von Pandemie-Maßnahmen



Die Vereinten Nationen warnen davor, den Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie für anti-demokratische Repressalien zu missbrauchen. "Die Krise kann den Vorwand für Zwangsmaßnahmen liefern, die nichts mit der Pandemie zu tun haben", erklärte UN-Generalsekretär Antonio Guterres.

07.17 Uhr: Hochzeitssaison droht Aufschub

Im Mai nimmt die Hochzeitssaison an Fahrt auf, bevor sie sich im Oktober wieder zur Ruhe begibt. Dieses Jahr dürfte aufgrund des Coronavirus und der damit einhergehenden Beschränkungen die Saison nach hinten verlegt oder gar auf das nächste Jahr verschoben werden. Viele Brautpaare haben bereits einen späteren Termin arrangiert, andere ziehen ihren besonderen Tag in einem kleinen Rahmen durch. >>> Hier ganz ausführlich



07.16 Uhr: Korridorzüge durch Ungarn für rumänische Betreuer ab Mai



Ab Mai können rumänische 24-Stunden-Personenbetreuer per Korridorzug durch Ungarn zu ihren pflegebedürftigen Klienten nach Österreich reisen bzw. zurück in ihre Heimat. Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) verkündete am Donnerstag diese gemeinsam mit Ungarn und Rumänien ausgehandelte Lösung. Auch die Ausreisebeschränkungen für 24-Stunden-Betreuerinnen aus Rumänien wurden gelockert. Bisher war eine Einreise von Rumänien aus nach Österreich aufgrund der strengen Grenzregelungen in Ungarn nur per Flugzeug möglich.

07.14 Uhr: Faktenchecks zu aktuellen Fake News

Nach wie vor geistern in Sozialen Netzwerken zahlreiche Falschmeldungen rund um das Coronavirus herum. Die Faktenchecker von www.mimikama.at und https://correctiv.org gehen den teils viralen Fake News auf den Grund.

07.13 Uhr: Gorenje baut mehr als 2.000 Stellen ab

Rund tausend der Stellen sollen innerhalb Sloweniens gestrichen werden, die übrigen im Ausland. Grund des Stellenabbaus sei die in der Krise deutlich gesunkene Nachfrage nach Gorenje-Produkten.

07.12 Uhr: Bundesmuseen so schnell wie möglich öffnen

Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) hat sich in einem "Kultur Talk Spezial" auf Servus TV für eine schnellstmögliche Öffnung der Bundesmuseen ausgesprochen: "Das Gebot der Sparsamkeit muss zurücktreten hinter einer gesellschaftspolitischen Haltung." Museen dürfen in der Coronakrise ab Mitte Mai wieder öffnen, wobei die Bundesmuseen erst mit Anfang Juli folgen wollen.

07.12 Uhr: Großes Loch in der Sozialversicherung

Die drastisch gestiegene Arbeitslosigkeit sowie die verzugszinsenfreien Stundungen von Beitragszahlungen für Unternehmen haben den Sozialversicherungsträgern bei den Beitragseinnahmen allein im März ein Minus von 887 Millionen Euro beschert. Davon entfallen 168,61 Millionen Euro auf die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK), der Rest auf alle anderen Träger, teilte die ÖGK der APA mit. Wie genau die Aufteilung auf die anderen Träger ausfällt, ist nicht bekannt. Klar ist aber, dass dieser Verlust in nur einem halben Monat eingetreten ist, weil die Coronakrise erst Mitte März schlagend wurde. Für April liegen noch keine Zahlen vor. >>> Hier mehr

07.11 Uhr: 2. Liga droht der Abbruch

Die Klubs der Fußball-Bundesliga diskutieren am Freitag erneut das Wohl und Weh der 2. Liga. Die Frage, wie die Saison nach dem wahrscheinlichen Liga-Abbruch gewertet würde, ruft vor allem die zwei Aufstiegsaspiranten SV Ried und Austria Klagenfurt auf den Plan. Beide meldeten zuletzt Ansprüche an, die sie notfalls mittels Klage durchsetzen wollen.

07.08 Uhr: SPÖ startet Video-Gespräche

Weil die Auswirkungen der Corona-Pandemie vor allem Frauen vor Herausforderungen stellen, startet die SPÖ eine Online-Gesprächsreihe über die Rolle von Frauen in der Krise. Thematisiert werden etwa bezahlte und unbezahlte Arbeit, Pflege, Klima und Gewalt gegen Frauen. Übertragen werden die Veranstaltungen auf der Facebook-Seite der SPÖ-Frauen und des Renner-Instituts und über Zoom.

07.07 Uhr: Der nächste Hype

Nach potenziellen Covid-19-Medikamenten - noch ohne wirklich aussagekräftige Studiendaten - der nächste Hype: SARS-CoV-2-Impfstoffe. So ziemlich alle irgendwie auf dem Gebiet von Vakzinen tätige Unternehmen springen auf diesen Zug auf. Bis zu klinischen Prüfungen haben es wenige geschafft - und die oft nur bis zur Registrierung/Genehmigung ihrer frühesten Pläne für Studien der Phase I am Menschen. +++ Eines haben alle die Projekte – noch abseits der mRNA- oder DNA-Technologie und anderer experimenteller Verfahren insgesamt - gemeinsam: Nur ganz wenige befinden sich derzeit bereits in klinischer Prüfung. "Moderna (Cambridge/Massachusetts/USA) ist mit einer mRNA-Vakzine in der Phase I", sagte Virologe und Vakzine-Experte Otfried Kistner.

07.05 Uhr: Lungenmodell für schonendere künstliche Beatmung

Künstliche Beatmung kann Leben retten, auch bei Covid-19-Patienten. Die Druckbeatmung bedeutet aber auch eine extreme Belastung für das Lungengewebe. Ist das Atemorgan vorgeschädigt, kann dies tödliche Folgen haben. Die Technische Universität München hat nun ein digitales Lungenmodell entwickelt, das eine schonendere Beatmung ermöglicht und so die Überlebenschancen deutlich erhöhen könnte.

Für Patienten mit akutem Lungenversagen (Acute Respiratory Distress Syndrome, kurz ARDS) ist die künstliche Beatmung die Rettung. Doch während die Mediziner versuchen, mit Druck die Lunge offen zu halten und den Austausch von Sauerstoff und Kohlendioxid weiter zu ermöglichen, kann der Druck in Teilen der Lunge zu Überdehnungen führen - mit Folgeschäden, die bis zum Tod führen können. Gleichzeitig muss ein wiederholtes Öffnen und Schließen einzelner Lungenbereiche vermieden werden. Denn das Gewebe reagiert auf den mechanischen Reiz in beiden Fällen mit einer Entzündung.

07.04 Uhr: Kurz bei "Maischberger" zu Grenzöffnung mit Deutschland



Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich in der ARD-Talkshow von Sandra Maischberger zur "schrittweisen" Grenzöffnung für Urlauber zu Wort gemeldet. "Natürlich ist es das Ziel, dass wir die Grenzen wieder runterfahren", sagte Kurz am Mittwochabend und zeigte sich optimistisch, dass das Reisen zwischen Österreich und Deutschland wieder möglich wird. "

07.04 Uhr: Dramatische Lage verschärft sich

Die Wucht der Coronakrise hat in den USA bereits zu einer verheerenden Lage am Arbeitsmarkt geführt. Seit Mitte März haben rund 22 Millionen Menschen erstmals Arbeitslosenhilfe beantragt - so viele wie nie zuvor in solch kurzer Zeit. Am Donnerstag veröffentlicht das US-Arbeitsministerium die Zahl neuer Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis 18. April.

07.03 Uhr: Impfstoff soll anfangs Gemeingut sein

Die internationale Impfallianz Gavi fordert frühe internationale Vereinbarungen über die künftige Verteilung einer Immunisierung gegen das Coronavirus. So sollte es Regeln für die Reihenfolge von Impfungen geben, aber auch für eine faire internationale Verteilung, sagte der Gavi-Geschäftsführer und Epidemiologe Seth Berkley.

07.02 Uhr: Trump unterzeichnete Dekret für Einwanderungs-Stopp

Die Einwanderung in die USA wird wegen der Corona-Krise für mindestens zwei Monate großteils ausgesetzt. Präsident Donald Trump unterzeichnete am Mittwoch nach eigenen Angaben das entsprechende Dekret. Er bekräftigte, dass mit der Maßnahme die "amerikanischen Arbeiter" vor ausländischer Konkurrenz um Arbeitsplätze geschützt werden sollten. Der Einwanderungsstopp solle sicherstellen, dass arbeitslose US-Bürger "die ersten in der Schlange für Jobs sind", wenn sich die US-Wirtschaft wieder belebe.

07.02 Uhr: Weltärztepräsident kritisiert Regelungen

Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery hat die ab kommender Woche in ganz Deutschland im Kampf gegen das Coronavirus geltende Maskenpflicht scharf kritisiert. Er trage zwar selber "aus Höflichkeit und Solidarität" eine Maske, halte aber eine gesetzliche Pflicht für "falsch".

07.01 Uhr: New Yorker Katzen positiv getestet

Die Katzen aus Gebieten des Bundesstaates New York haben leichte Atemwegserkrankungen und sollen sich vollständig erholen. Es wird angenommen, dass sie sich bei Menschen in ihren Haushalten oder in der Nachbarschaft infiziert haben.

07.00 Uhr: Koalition will Kurzarbeitergeld erhöhen

Im Kampf gegen die wirtschaftlichen Corona-Folgen hat sich die Koalition in Deutschland auf eine Erhöhung des Kurzarbeitergeldes geeinigt. Die Leistung soll schrittweise aufgestockt werden, je länger der Bezug dauert.

06.59 Uhr: US-Behörde für Grippe-Impfung

Um gegen Ende des Jahres einen parallelen Ausbruch der saisonalen Grippe und des neuartigen Coronavirus zu vermeiden, sollten die Menschen in den USA eine Grippe-Impfung bekommen. Das forderte der Leiter der US-Gesundheitsbehörde CDC, Robert Redfield.

06.58 Uhr: Luftfahrtbehörde erwartet Einbruch um zwei Drittel

Der internationale Passagierverkehr könnte bis September 2020 um bis zu 1,2 Milliarden Reisende abnehmen, erklärt die Luftfahrtbehörde der Vereinten Nationen (ICAO) unter Berufung auf Prognosen. Das würde einem Rückgang von zwei Drittel in den ersten drei Quartalen entsprechen.

Das Wichtigste vom Mittwoch:

Niedrigste Zuwachsrate bei Neuinfektionen

In Österreich ist die prozentuelle tägliche Zunahme der Coronavirus-Neuerkrankungen am Mittwoch laut Gesundheitsministerium auf einen bisherigen Tiefstwert von 0,34 Prozent gesunken. Der Zehn-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,72 Prozent. Zum Vergleich: Der Wert liegt in Großbritannien bei fünf, in Deutschland bei 1,7 Prozent. Laut Ministerium standen 52 Neuinfektionen 357 Neu-Genesenen gegenüber. Die Zahl der aktiv Erkrankten liegt mit 3.087 Betroffenen mittlerweile beim Wert des 22. März. 510 Menschen sind laut Innenministerium mit oder an den Folgen von Covid-19 gestorben. Nochmals Erleichterungen für Härtefallfonds geplant

Zahl der Todesopfer in Italien überschritt 25.000-Marke

Während die italienische Regierung Vorschriften für die "Phase 2" mit einer Auflockerung der strengen Ausgangssperre nach dem 3. Mai prüft, sinkt in Italien die Zahl der neuen Covid-19-Todesopfer. 437 Todesfälle wurden am Mittwoch innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, am Dienstag waren es noch 534 gewesen. Die Gesamtzahl der Verstorbenen überschritt die 25.000-Marke und kletterte auf 25.085.

Härtefallfonds - Nochmals Erleichterungen geplant

Seit Anfang der Woche läuft die Antragsfrist für Zuschüsse aus der zweiten Tranche des Corona-Härtefallfonds für Kleinstunternehmer. Mit dem Geld - bis zu 6.000 Euro auf drei Monate - sollen Einkommensverluste abgefangen werden. Der Kreis der Anspruchsberechtigten könnte nun nochmals erweitert, das System weniger kompliziert werden. Verhandlungen sind angelaufen.

In der Wirtschaftskammer wurde am Mittwoch auf APA-Anfrage bestätigt, dass eines der Themen eine flexiblere Handhabung beim so genannten Betrachtungszeitraum sein kann.

Damit wäre Einpersonenunternehmen geholfen, die beispielsweise im März und April noch Einkommen hatten, aber wüssten, dass wegen der Coronakrise in den Monaten darauf die Einkünfte ausbleiben. Wer nämlich zum Krisenbeginn März/April noch Einkünfte hatte, gilt jetzt nicht als förderberechtigt.

