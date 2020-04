Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Für Schüler in Maturaklassen war der Weg zur Reifeprüfung lange Zeit ungewiss. Jetzt wurden Maturanten, Eltern und Lehrer mit einer Vorgabe aus dem Bildungsministerium überrumpelt. Wie am Dienstag verkündet wurde, sind die Schüler bis spätestens Freitag zu benoten. Per Mail sollen alle Betroffenen über ihre Noten informiert werden und erhalten auf diesem Weg eine Art Zwischenzeugnis.