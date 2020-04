Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

In Kärnten finden jährlich rund 2.600 Hochzeiten statt, etwa zwei Drittel davon in den Monaten von März bis August. Rund 1.700 Hochzeiten müssen daher auf neue Termine verschoben werden.

Der Coronavirus macht auch vor dem Bund fürs Leben nicht halt. Jährlich gibt es in Österreich rund 45.000 Hochzeiten, in Kärnten rund 2.600. Gleich zwei Drittel der Ehen werden im Zeitraum zwischen März und August geschlossen. Da aktuell nur Hochzeiten im kleinsten Kreis erlaubt sind, werden etliche Termine in Kärnten und Osttirol abgesagt bzw. verschoben. "Heiratswillige haben derzeit keine andere Möglichkeit, als geduldig und flexibel zu bleiben", erklärt Bernhard Fichtenbauer, Betreiber des Hochzeitsportals www.hochzeits-location.info.