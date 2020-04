Facebook

© EXPA/ Eibner-Pressefoto

Wir halten Sie heute wieder den ganzen Tag lang über das Geschehen rund um die Corona-Epidemie in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark liegt bei 1664, 816 Personen gelten als genesen (Stand: Montag, 21 Uhr).

in der Steiermark liegt bei 1664, 816 Personen gelten als (Stand: Montag, 21 Uhr). Im Bundesland sind mittlerweile 109 Todesopfer (Stand: Montag, 18 Uhr) zu beklagen.

Es gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen für alle . Seit 14. April dürfen viele Geschäfte wieder öffnen - aber es gilt Maskenpflicht in Öffis und bei jedem Einkauf!



2851 Anzeigen in der Steiermark, davon 799 in der Osterwoche

in der Steiermark, davon 799 in der Osterwoche Gesundheitstelefon 1450 nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie bitte an Tel. 0800 555 621 .

nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie bitte an . Die Hotline der steirischen Krisenintervention ist unter 0800 500154 (9 bis 21 Uhr) erreichbar.

ist unter erreichbar. Hotline für Eltern und Erziehungsberechtigte: 0676 8666 4668



und Erziehungsberechtigte: Hotline Sozialabteilung des Landes: 0800 20 10 10

des Landes: Pflege-Hotline des Landes : 0800 500 176 (8 bis 18 Uhr)

des Landes (8 bis 18 Uhr) Kostenlose ZEBRA-Sorgenhotline mit Dolmetsch 0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr).

0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr). Der Verein Traumahilfe Österreich bietet unter 01 413 00 44 telefonische Beratung für Menschen in Quarantäne oder Selbstisolation.

bietet unter 01 413 00 44 telefonische Beratung für Menschen in Quarantäne oder Selbstisolation. Die Caritas musste ihre Haussammlung für Steirer in Not stoppen. Wir wollen helfen: Spenden Sie unter dem Kennwort "Coronahilfe" an Steirer helfen Steirern.

Die wichtigsten Ereignisse des Tages im Live-Ticker

15.25 Uhr. Darf's ein bisschen Kultur sein? Nachdem steirische Mussen ja Ende Mai gestaffelt wieder öffnen wollen, dürfen Besucherinnen und Besucher bereits jetzt ins Köflacher Kunsthaus, um sich diese Ausstellung anzusehen.



15.05 Uhr. Schulen und Kindergärten sollen ja im Mai schrittweise wieder öffnen, wie heute bekannt wurde. Der steirische Neos-Obmann Niko Swatek fordert, dass man hierbei die Regionen unterschiedlich betrachtet. In Murau etwa, wo es keine Neuinfektion gibt, spricht Swatek sich für eine frühere Öffnung aus.



14.45 Uhr. Wie Bundeskanlzer Sebastian Kurz (ÖVP) heute Dienstag in einer Pressekonferenz verkündet hat, werden ab Mai die Ausgangsbeschränkungen gelockert:

Mit 1. Mai sollen sämtliche Geschäfte - auch jene mit einer Fläche von mehr als 400 Quadratmetern - öffnen dürfen.

Auch mit 1. Mai dürfen Masseurinnen und Masseure, Fußpflegerinnen und Fußpfleger sowie Friseure wieder ihre Dienstleistungen anbieten, wobei - wie in Lokalen und Geschäften - MNS-Masken getragen werden müssen und der Ein-Meter-Sicherheitsabstand zu beachten ist.

Der Schulbetrieb wird ab 4. Mai stufenweise wieder hochgefahren.

Ab 4. Mai starten im Schulbereich die Vorbereitungen für die Matura und Lehrabschlussprüfungen, mit 15. Mai soll der Schulbetrieb für andere Schulstufen etappenweise hochgefahren werden.

Ebenfalls ab 15. Mai sollen Gottesdienste wieder möglich sein.

Sperrstunde für die Gaststätten und Lokale, die ab 15. Mai wieder aufsperren dürfen, ist vorerst 23.00 Uhr.

Wie der Schulalltag zu Hause in der Zwischenzeit aussieht, das zeigen uns diese bei der Kleinen Zeitung eingetroffenen Schnappschüsse.

Foto © KK

14.15 Uhr. Wer schon den Lagerkoller spürt und kreative Ideen für die Freizeitgestaltung sucht, der kann sich von Profigolfer Matthias Schwab etwas abschauen.



13.50 Uhr. Lockerungen im Pflegebereich erreichen auch die Steiermark. Die SeneCura-Gruppe mit 17 Einrichtungen von Schladming über Graz bis Wildon hat angekündigt, nun „Möglichkeiten für persönliche Treffen mit Familien und Freunden zu ermöglichen“. Hinter Glas und natürlich den Hygienebestimmungen folgend.

13.35 Uhr. Das Land Steiermark verdankt Taiwan frische 150.000 OP-Masken. Sie sollen in Schulen, Heimen und Kindergärten Verwendung finden.

13.20 Uhr. In den Geschäften in Österreich herrscht Maskenpflicht - auch bei Tankstellen. Wer keine mit hat, darf nicht hinein, zumindest laut Gesetz. In der Praxis gestaltet sich das oftmals schwierig. "Wenn jemand getankt hat und bezahlen möchte, muss ich die Person hineinlassen", so Harald Pfleger, Obmann der steirischen Tankstellen und Betreiber der Roth-Tankstelle in Graz-Liebenau.

13.00 Uhr. Ein Brucker Ehepaar kommt von der Ferieninsel Fuerteventura nicht weg. Es herrscht Ausgehverbot und es gibt keine Flüge.

12.30 Uhr. Kommentar von Josef Fröhlich:

11.45 Uhr. Es dürfte eine österreichweite Premiere sein, in jedem Fall aber ein einzigartiges Unterfangen in Graz - und so etwas wie ein kleiner Lichtblick mitten in der Coronakrise: In wenigen Tagen wird der erste Automat aufgestellt, aus dem sich Passanten eine selbst genähte Schutzmaske aus Re-Use-Materialien holen können.

11.20 Uhr. Erfreuliche Nachricht: Erstmals seit der 3. Märzwoche liegt die Gesamtzahl der stationären COVID-19-Patienten in den steirischen Landeskrankenhäusern wieder unter 100! Genau 95 mit dem Coronavirus infizierte Steirerinnen und Steirer müssen heute noch stationär betreut werden, 14 davon auf Intensivstationen.

11.05 Uhr. Die im August in der Region Hartberg geplante, 48. Weltradsportwoche wurde nun endgültig abgesagt. Sowohl die Anreise der Teilnehmer als auch die risikolose Durchführung könne laut Verband nicht gewährleistet werden.

10.50 Uhr. Strikte Regeln gelten bei der Abgabe von Abfällen in den Altstoffsammelzentren. Die Abfertigung erfolgt blockweise, es gilt Handschuh- und Maskenpflicht. Die Abfallwirtschaftsverbände appellieren, nur das Notwendigste zu entsorgen.

10.30 Uhr. Nach zwei Sondersitzungen, aber keiner regulären geht der Betrieb im Landtag wieder los. "Die nächste Ausschusssitzung wird am 28. April stattfinden, ebenso die Landtagssitzung am 5. Mai". teilten SPÖ und ÖVP mit. In der Sitzung würden "wieder Tagesordnungspunkte behandelt, die nicht ausschließlich die Pandemie betreffen".

09.45 Uhr. Paukenschlag in der Grazer Gastroszene: Dass die Coronakrise und die damit verbundenen Sperren gerade die Restaurants und Cafés hart trifft, ist bekannt - nun steht leider auch ein "prominenter" Insolvenzfall bevor: Wie der Alpenländische Kreditorenverband am Dienstagmorgen meldet, habe der Betreiber des Grazer Innenstadtrestaurants "Eckstein" ein Insolvenzverfahren (Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung) beantragt. Dennoch ist der Weiterführung und Wiedereröffnung des Betriebs geplant. Zur Geschichte!

09.30 Uhr. Gemeinderatssitzungen online - nach dem Vorbild Hart bei Graz werden auch andere Kommunen in Graz Umgebung demnächst ins Netz gehen. Vor allem weil da und dort die Rechnungsabschlüsse noch anstehen.

09.00 Uhr. Sowohl das Ausseer Narzissenfest als auch das Volksfest für die Tulpe in Edelsbach bei Feldbach fallen dem heurigen Veranstaltungsverbot zum Opfer. Schade, wären sie doch gerade in diesem Jahr in bester Blüte.

08.45 Uhr. 700 Blasmusiker aus der ganzen Steiermark wären am Sonntag nach Bruck gekommen. Neben der Generalversammlung wurden auch alle Auftritte bis September abgesagt.

08.25 Uhr. Die Situation ist prekär: Experten gehen davon aus, dass es in Pflegeheimen wesentlich mehr Infizierte gibt als angenommen. Man befürchtet eine zweite Erkrankungswelle aus den Pflegeheimen – mit dramatischen Folgen. Viele ältere Menschen leiden oft unter Vorerkrankungen und sind besonders gefährdet – hohe Todeszahlen wären die Folge.

08.00 Uhr. In Spielberg überlegt man, wie man trotz Corona-Maßnahmen Fans auf das Ringgelände bringen könnte.

07.30 Uhr. Die Neos Steiermark fordern, dass Schulen und Kindergärten in manchen Regionen, in denen es möglich ist, früher aufmachen, als in anderen. Niko Swatek sagt dazu: "Wir müssen endlich regional differenzieren und mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten Schulen und Kindergärten in der Steiermark wieder öffnen. Mit breiten Testungen und konsequentem Monitoring kann es uns so möglich sein, die notwendige Flexibilität zu schaffen und zumindest regional möglichst schnell wieder zum Normalzustand zurückzukehren."

07.00 Uhr. "Ich kann mein Glück noch nicht in Worte fassen. Ich bin überwältigt vom Einsatz jedes Einzelnen, der meinen Weg in den vergangenen Wochen begleitet hat, unglaublich dankbar für den Mut und das Engagement der Ärztinnen und Ärzte und dafür, dass sich so schnell ein Plasmaspender gefunden hat.“

Mit diesen emotionalen Worten meldete sich Michael bei der Kleinen Zeitung: Er ist der erste Patient in Österreich, der durch das Blutplasma eines bereits Genesenen von Covid-19 geheilt werden konnte.

5.30 Uhr. Drei neue Todesfälle wurden am Montag (Stand 18 Uhr) in Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet, zwei in Graz, einer in Hartberg-Fürstenfeld. Noch immer gibt es damit die meisten Todesfälle im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, gefolgt von Graz und Graz-Umgebung. Hier die regionale Verteilung der bisherigen Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 auf alle steirischen Bezirke:

Bezirk Hartberg-Fürstenfeld: 28 Todesfälle

Landeshauptstadt Graz: 27 Todesfälle

Bezirk Graz-Umgebung: 26 Todesfälle

Bezirk Weiz: acht Todesfälle

Bezirk Leibnitz: fünf Todesfälle

Bezirk Voitsberg: vier Todesfälle

Bezirk Bruck-Mürzzuschlag: drei Todesfälle

Bezirk Leoben: drei Todesfälle

Bezirk Deutschlandsberg: zwei Todesfälle

Bezirk Liezen: ein Todesfall

Bezirk Murtal: ein Todesfall

Bezirk Südoststeiermark: ein Todesfall

5.15 Uhr. Seit einer Woche sind die ersten Geschäfte wieder geöffnet. Das Redaktionsteam von Graz hat eine Liste zusammengesammelt, die laufend aktualisiert wird: von Juwelieren bis Buchhandlungen.

5.05 Uhr. Murau hat allen Grund einmal freudig durchzuatmen: Der Bezirk kann sich coronafrei melden: Redakteur Josef Fröhlich auf der Suche nach einer Erklärung dafür.