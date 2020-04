Facebook

Bisher gab es in Österreich 14.761 positive Testergebnisse (Quelle Gesundheitsministerium). Mit Stand Montag (17 Uhr) sind österreichweit 470 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben. 10.631 sind wieder genesen.



Stand nach Bundesländern: Burgenland (95), Kärnten (77), Niederösterreich (822), Oberösterreich (278), Salzburg (262), Steiermark (731), Tirol (788), Vorarlberg (131), Wien (510). (Stand: Montag, 17 Uhr).

Erstmals seit Anfang März kein positiver Fall in Tirol

Finanzministerium startet eigene Corona-Hotline

Infografiken : Das Coronavirus in Österreich und der ganzen Welt.

: Das Coronavirus in Österreich und der ganzen Welt. Psychotherapie Helpline 0720 12 00 12 bietet täglich von 8 bis 22 Uhr kostenfreie Hilfe.

Der Sonntag zum Nachlesen

Dienstag, 21.04.2020

Infiziertes Kind steckte keine einzige Kontaktperson an Der Fall eines neunjährigen französischen Kindes, das trotz einer längere Zeit unentdeckt gebliebenen Coronavirus-Infektion niemanden ansteckte, beschäftigt die Wissenschaft: Einer kürzlich in der US-Fachzeitschrift "Clinical Infectious Diseases" veröffentlichten Studie zufolge fielen Coronavirus-Tests bei allen 172 Kontaktpersonen des Kindes negativ aus. Den Forschern zufolge könnte der Fall darauf hindeuten, dass Kinder bei der Verbreitung von Sars-Cov-2 keine wichtige Rolle spielen.

>> Mehr zur erstaunlichen Studie

Das Wichtigste von gestern:

19.53 Uhr: Coronakrise treibt tausende Firmen in Großbritannien in die Pleite

In Großbritannien ist die Zahl der Unternehmenspleiten wegen der Coronakrise stark angestiegen. Zwischen Anfang März und Mitte April seien 21.200 Firmen mehr pleite gegangen als im Vorjahreszeitraum, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Studie des britischen Zentrums für Unternehmensforschung ERC. Dies entspreche einer Zunahme um 70 Prozent.

19.45 Uhr: Ölpreis in New York stürzt auf Rekordtief von unter fünf Dollar

>> Mehr dazu

19.10 Uhr: Eigentümer von Beate-Uhse-Website profitiert von Coronakrise

Der Eigentümer der Internetseite von Beate Uhse verkauft wegen der Corona-Pandemie deutlich mehr Produkte. "Infolge der Corona-Krise stieg der Verkauf in Deutschland um durchschnittlich 94 Prozent, wobei täglich bis zu 800 Bestellungen mehr eingehen als an einem regulären Werktag", teilte die niederländische EDC Retail mit Blick auf die Ergebnisse für das erste Quartal 2020 in Veendam mit.

Das Unternehmen hatte im vergangenen Jahr nach der zweiten Insolvenz des Erotikkonzerns Beate Uhse dessen Online-Geschäft übernommen. "Am bisher umsatzstärksten Tag des Jahres 2020 konnte sogar ein Wachstum von 162 Prozent verzeichnet werden", hieß es am Montag weiter.

18.55 Uhr: Bolsonaro: Beschränkungen noch diese Woche aufheben

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat eine Aufhebung der Corona-Beschränkungen noch diese Woche gefordert. "Diese restriktiven Maßnahmen sind in einigen Staaten übertrieben, sie haben ihr Ziel nicht erreicht", sagte Bolsonaro am Montag vor Anhängern vor seinem Amtssitz in Brasília.

18.23 Uhr: Münchner Oktoberfest wird abgesagt

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, ist das Aus für das Münchner Oktoberfest offenbar besiegelt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter wollen die Absage morgen offiziell verkünden. Die Staatskanzlei kündigte eine Pressekonferenz für 9 Uhr am Dienstagmorgen an.

18.15 Uhr: Auch Musterschüler Singapur meldet jetzt sprunghaften Anstieg

Der Stadtstaat gilt hierzulande vielen als Vorbild bei der Eindämmung des Virus. Doch wie schwierig es ist, das auf Dauer zu schaffen, zeigt sich jetzt auch dort.

>> Redakteurin Nina Koren analysiert die Lage in Singapur

17.51 Uhr: Gastronomie: Wiedereröffnung ab Mitte Mai im Fokus

Nach der verordneten Schließungen der Gastronomiebetriebe aufgrund der Coronakrise Mitte März will die Branche Mitte Mai wieder öffnen. "Unser Ziel ist es, ein ausgewogenes Gesamtpaket zu erreichen, damit die Betriebe die Möglichkeit haben, ihr Geschäft wieder auszurichten und damit in absehbarer Zeit zufriedenstellende Einnahmen erzielen können", so WKÖ-Gastronomie-Obmann Mario Pulker am Montag.

>> Essen gehen bald mit Maske? Mehr zur Debatte