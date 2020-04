Facebook

© EXPA/ laPresse

Wir halten Sie heute wieder den ganzen Tag lang über das Geschehen rund um die Corona-Epidemie in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark liegt bei 1653, 809 Personen gelten als genesen .

in der Steiermark liegt bei 1653, 809 Personen gelten als . Im Bundesland sind mittlerweile 109 Todesopfer (Stand: Montag, 18 Uhr) zu beklagen.

(Stand: Montag, 18 Uhr) zu beklagen. Es gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen für alle . Seit Dienstag dürfen viele Geschäfte wieder öffnen - aber es gilt Maskenpflicht in Öffis und bei jedem Einkauf!



. Seit Dienstag dürfen aber es gilt 2851 Anzeigen in der Steiermark, davon 799 in der Osterwoche

in der Steiermark, davon 799 in der Osterwoche Gesundheitstelefon 1450 nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie bitte an Tel. 0800 555 621 .

nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie bitte an . Die Hotline der steirischen Krisenintervention ist unter 0800 500154 (9 bis 21 Uhr) erreichbar.

ist unter erreichbar. Hotline für Eltern und Erziehungsberechtigte: 0676 8666 4668



und Erziehungsberechtigte: Hotline Sozialabteilung des Landes: 0800 20 10 10

des Landes: Pflege-Hotline des Landes : 0800 500 176 (8 bis 18 Uhr)

des Landes (8 bis 18 Uhr) Kostenlose ZEBRA-Sorgenhotline mit Dolmetsch 0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr).

0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr). Der Verein Traumahilfe Österreich bietet unter 01 413 00 44 telefonische Beratung für Menschen in Quarantäne oder Selbstisolation.

bietet unter 01 413 00 44 telefonische Beratung für Menschen in Quarantäne oder Selbstisolation. Die Caritas musste ihre Haussammlung für Steirer in Not stoppen. Wir wollen helfen: Spenden Sie unter dem Kennwort "Coronahilfe" an Steirer helfen Steirern.

Hier geht es zum Corona-Ticker international und Österreich vom heutigen Montag. Die Entwicklungen in der Steiermark vom Samstag gibt es hier nachzulesen. Die aktuellen Entwicklungen in Österreich und dem Rest der Welt finden Sie unter diesem Link.

Die wichtigsten Ereignisse des Tages im Live-Ticker

20 Uhr. Seit ein paar Tagen dürfen die ersten Geschäfte ja wieder aufsperren. Das Redaktionsteam von Graz hat eine Liste zusammengesammelt, die laufend aktualisiert wird: von Juwelieren bis Buchhandlungen. Passend dazu dieser Schnappschuss von Foto Fischer:

Foto © Foto Fischer

19.30 Uhr. Aus Leoben kam heute schon gute Nachrichten (siehe unten) - jetzt darf sich Murau freuen. Der Bezirk kann sich coronafrei melden: Redakteur Josef Fröhlich auf der Suche nach eine Erklärung dafür.



18.55 Uhr. Drei neue Todesfälle vermeldet die Landessanitätsdirektion Steiermark am Montag in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Es handelt sich um eine Frau (Jahrgang 1930) und einen Mann (Jahrgang 1952) aus Graz, sowie einen Mann (Jahrgang 1931) aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld.

Somit sind in der Steiermark bisher 109 Personen, die an dem Virus erkrankt waren, verstorben (Stand 18 Uhr). Das älteste Todesopfer bisher war Jahrgang 1919, der jüngste Verstorbene war Jahrgang 1959.

Unterdessen ruft die Grazer Grünen-Chefin Judith Schwentner ihre Regierungskollegen dazu auf, zu spenden. Damit sollen sie es Kurz, Kogler und Co. gleichtun. Im Zeichen des Zusammenhalts gaben diese heute bekannt, dass sie jeweils ein Monatsgehalt spenden wollen.

18.45 Uhr. Gute Nachrichten kommen heute aus Leoben. Seit über zwei Wochen wurden keine Neuerkrankungen im Bezirk gemeldet. Mehr dazu von Isabella Jeitler hier.



18.30 Uhr. Wie wärs mit einer Stadtbesichtigung am Feierabend? Ja, auch das ist inzwischen online möglich. Die Graz Guides machen es vor, wie Robert Preis berichtet.



18 Uhr. Die ÖH der Uni Graz stockt ihren Sozialtopf auf 200.000 Euro auf. "Wir haben sogar einen Teil unserer Rücklagen aufgelöst. Falls notwendig, wird der Topf nochmals aufgestockt", sagt der stellvertretende Vorsitzende Jan Stering. Die Hochschülerschaft sieht sich in der Verantwortung, die Studierenden in der jetzigen Lage finanziell zu unterstützen, so der Vorsitzende der ÖH Uni Graz, Armin Amiryousofi. Zum Antragsformular und näheren Infos geht's hier.

17.40 Uhr. Großer Ärger über Einberufungsbefehl: Der Chef einer Lkw-Werkstätte in der Oststeiermark hätte zurzeit genug Arbeit. Er muss nun aber auf einen wichtigen Mitarbeiter verzichten. Dieser wurde zum Milizdienst einberufen und fällt für drei Monate aus. Hannes Gaisch-Faustmann über den Fall und was das Verteidigungsministerium dazu sagt.

17.15 Uhr. Das Rote Kreuz ruft dazu auf, auch während der Coronavirus-Zeit Blut zu spenden. "Das Blut der Spender wird auf alle möglichen Erkrankungen getestet. Vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus braucht man sich nicht zu sorgen", heißt es. Hier geht es zum Bericht.

16.50 Uhr. Nimmt man jene mit Betreuungspflichten aus, haben viele Menschen momentan mehr Zeit. Die Uni Graz bietet daher jetzt mit der Weiterbildungsinstitution "Uni for Life" drei Kurse gratis an. Sie sollen Fähigkeiten schärfen, die man in Krisensituationen braucht. Nun wurde die Anmeldefrist wegen der großen Nachfrage verlängert. Auch die Montanuniversität Leoben wird ab Herbst einen speziellen Krisenmangement-Lehrgang anbieten - unter Einbindung der Coronakrise, wie Johanna Birnbaum zu berichten weiß.

16.20 Uhr. Zur Erinnerung: Die Frauenhäuser Steiermark sind auch jetzt während der Krise erreichbar.

15.30 Uhr. Ansturm auf Mc Donalds! Viele konnten es anscheinend kaum mehr erwarten. Heute haben einige Filialen der Fast Food-Kette ihren Drive-In wieder aufgemacht. In Gleisdorf filmte ein Autofahrer die lange Warteschlange, auch in Graz kam es kurzzeitig zu einem Verkehrschaos.

14.40 Uhr. Gänsehautfeeling gefällig? Simone Rendl hat mit einem Voitsberger gesprochen, der derzeit mit Balkonkonzerten begeistert. Alles, was Harald Krahser dazu braucht, ist sein Saxofon und die Freude am Musizieren. "Wenn es einem selber gut geht, kann man auch einmal etwas zurückgeben", so der Weststeirer. Hier geht's zur musikalischen Kostprobe.



13.30 Uhr. Die Schüler des Borg Jennersdorf sammeln Spenden für einen Brunnen in der äthiopischen Stadt Gondar. Den ersten Teil möchten sie nun "übergeben", dafür legen Schüler und Lehrer derzeit 7500 Kilometer zurück - ganz virtuell.

12.40 Uhr. Bis Montag früh wurden beim AMS Steiermark 9687 Anträge auf Corona-Kurzarbeit genehmigt. Damit ist die Zahl der heimischen Betriebe in Kurzarbeit gegenüber der Vorwoche um 80 Prozent angestiegen. Rund 1500 Anträge werden derzeit noch bearbeitet, täglich kommen aber etwa 250 neue dazu. Die Meldungen kommen aus nahezu allen Branchen: Schwerpunkte sind in der Steiermark mit großem Abstand der Produktionsbereich und der Bausektor, es folgen der Handel und die Gastronomie. Für mehr als 130.000 Personen haben die Betriebe Kurzarbeit angemeldet.

11.55 Uhr. Aufgrund einer Immunerkrankung konnte Michael keine Antikörper bilden, eine Plasmatherapie zeigt Wirkung. Die Familie ist erleichtert, seine Mutter bezeichnet Michael als Kämpfer.

11.30 Uhr. männerinfo - Männerberatung bei Gewalt in Familien wurde ins Leben gerufen, weil Experten in der aktuellen Krise mit einem Anstieg von Gewalt in der Familie rechnen. Die Mehrzahl der Männer wird auch in der aktuellen Krisensituation keine Gewalt ausüben. Doch wird die überwiegende Zahl der Gewalttaten von Männern begangen. Ihre Gewalt richtet sich gegen ihre Partnerinnen, Kinder oder andere Familienangehörige. Alle Männer, die fürchten, gewalttätig zu werden oder bereits geworden sind, erhalten unter der Rufnummer 0720-70 44 00 österreichweit rasch und kompetent Unterstützung.

11.15 Uhr. Um den Kollaps der 24-Stunden-Betreuung zu verhindern, verspricht die Wirtschaftskammer „ab Mai für unsere rumänischen Betreuerinnen eine Lösung zu haben, entweder per Zug oder Flugzeug“, so Obmann Andreas Herz. In der Steiermark allein wären 6435 Frauen aus Rumänien tätig. Die Kosten für Corona-Tests der Frauen würde das Land übernehmen. Und die WK steckt 500.000 Euro in einen Reisekostenhilfsfonds. Zur Geschichte!

10.50 Uhr. In drei oststeirischen und südburgenländischen Filialen bietet das Fast-Food-Unternehmen McDonalds ab Montag, 20. April, eine kontaktlose Abholung beim Drive-In-Schalter an. Die angebotene Produktpalette ist reduziert. In Hartberg und Gleisdorf wird auch zugestellt.

10.30 Uhr. Heute Montag, dem 20. April 2020, ist es wieder möglich, in den beliebten VinziShops einzukaufen. Mit erhöhten Sicherheitsauflagen und unter speziellen Bedingungen kann man endlich wieder Gutes besonders günstig erwerben. „Wir haben während der Zeit, in denen die VinziShops geschlossen waren, viele Anfragen erhalten, wann wir wieder öffnen. Wir sind froh, dass wir ab heute wieder für alle da sein können“, so Nora Tödtling-Musenbichler, Koordinatorin der VinziWerke.

Öffnungszeiten:

Graz: MO-FR 10:00-14:00 Uhr

Leibnitz: (ab 25.4.) zu regulären Zeiten

Judenburg: MO,MI,FR 10:00-17:00 Uhr + DI, DO 9:00-12.00 Uhr

In Graz sind aktuell keine Kleiderabgaben möglich.

09.45 Uhr. Rudolf Aichbauer, früherer Bürgermeister von Lieboch, hilft kleinen Handelsbetrieben dabei, online Fuss zu fassen.

09.30 Uhr. Am 23. April tagt der Grazer Gemeinderat ab Mittag in der Grazer Messe. Die Politiker und Medienvertreter müssen einen Mundschutz tragen, Zuhörer vor Ort sind nicht erlaubt. Die Sitzung wird aber online übertragen.

Post by Rotes Kreuz Murau

08.15 Uhr. Comic-Zeichner Gerald Lagler ruft zum farbenfrohen Kampf gegen das Virus auf.

Links zum Thema Bunte Idee gegen den Corona-Frust

07.30 Uhr. Was tut sich ab heute in Graz? Immer mehr Geschäfte sperren immer länger auf. Die Graz Linien verkehren wieder öfters. Im Recyclingcenter in der Sturzgasse kann eingeschränkt Müll abgegeben, auch Grünschnitt wird gesammelt. Ein Überblick von Thomas Wieser.

07.05 Uhr. Einen Monat lang kämpfte ein Steirer gegen Covid-19: Nun hat ihn das Blutplasma eines bereits Genesenen gerettet. Laut seinen Ärzten ist er der erste Patient in Österreich, der auf diese Weise geheilt wurde.

06.55 Uhr. Spätestens Ende der Woche sollten 428 Steirer ihre Einberufungsbefehle zum Einsatzpräsenzdienst erhalten haben. Im Zuge der ersten Teilmobilmachung der Miliz werden sie am 4. Mai in die Uniform schlüpfen und sich an ihrem jeweiligen „Mobilmachungssammelort“ treffen. Für die meisten werden das die Kasernen St. Michael und Straß sein, wo sich zwei Jägerkompanien mit insgesamt 367 Soldaten formieren.

>> Mehr dazu: Bundesheer beruft weniger Milizsoldaten ein als zunächst geplant

06.30 Uhr. Mindestpensionistin bekam Vorschreibung für Grabgebühr für die nächsten zehn Jahre. Sie sah dieses Schreiben in dieser Ausnahmesituation wie eine Vorahnung dieser Institution, sie würde womöglich diese Zeit nicht überleben. Ihre Tochter mahnt mehr Fingerspitzengefühl ein.

05.45 Uhr. Noch immer gibt es die meisten Todesfälle im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, gefolgt von Graz-Umgebung und Graz. Hier die egionale Verteilung der bisherigen Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 auf alle steirischen Bezirke:

Bezirk Hartberg-Fürstenfeld: 27 Todesfälle

Bezirk Graz-Umgebung: 26 Todesfälle

Landeshauptstadt Graz: 25 Todesfälle

Bezirk Weiz: acht Todesfälle

Bezirk Leibnitz: fünf Todesfälle

Bezirk Voitsberg: vier Todesfälle

Bezirk Bruck-Mürzzuschlag: drei Todesfälle

Bezirk Leoben: drei Todesfälle

Bezirk Deutschlandsberg: zwei Todesfälle

Bezirk Liezen: ein Todesfall

Bezirk Murtal: ein Todesfall

Bezirk Südoststeiermark: ein Todesfall

05.30 Uhr. Fünf weitere Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert waren, sind gestern verstorben. Mit Stand Sonntag (19.4.2020), 18 Uhr, sind somit in der Steiermark insgesamt 106 Personen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben. Bei den Todesfällen handelt es sich um einen Mann (Jahrgang 1930) und zwei Frauen (Jahrgänge 1941 und 1949) aus Graz, eine Frau (Jahrgang 1934) aus dem Bezirk Südoststeiermark sowie einen Mann (Jahrgang 1949) aus dem Bezirk Deutschlandsberg.

04.50 Uhr. Die Graz Linien fahren ab heute mit einem neuen Normalfahrplan. Der durchschnittliche Takt beträgt von Montag bis Samstag nun zehn Minuten. Die Linie 7 kommt nun alle sieben bis acht Minuten, alle anderen Linien alle zehn bis 15 Minuten. Ausnahme ist der Sonntag: Da verkehren alle Busse und Straßenbahnen alle 15 Minuten.