+++ 106 Todesopfer in der Steiermark +++ Erstes Bundesland mit mehr als 100 Corona-Toten +++ Weiterhin die meisten steirischen Todesfälle im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld +++ Bundesheer beruft weniger Milizsoldaten ein als zunächst geplant +++ Die Graz Linien fahren ab heute mit einem neuen Normalfahrplan

Corona in der Steiermark

Öffentliche Verkehrsmittel dürfen nur mit Maske benützt werden © (c) APA/HANS PUNZ

Wir halten Sie heute wieder den ganzen Tag lang über das Geschehen rund um die Corona-Epidemie in der Steiermark auf dem Laufenden.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle in der Steiermark liegt bei 1653, 809 Personen gelten als genesen .

in der Steiermark liegt bei 1653, 809 Personen gelten als . Im Bundesland sind mittlerweile 106 Todesopfer (Stand: Sonntag, 18 Uhr) zu beklagen.

(Stand: Sonntag, 18 Uhr) zu beklagen. Es gelten weiterhin Ausgangsbeschränkungen für alle . Seit Dienstag dürfen viele Geschäfte wieder öffnen - aber es gilt Maskenpflicht in Öffis und bei jedem Einkauf!



. Seit Dienstag dürfen aber es gilt 2851 Anzeigen in der Steiermark, davon 799 in der Osterwoche

in der Steiermark, davon 799 in der Osterwoche Gesundheitstelefon 1450 nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie bitte an Tel. 0800 555 621 .

nur für jene, die Symptome haben! Allgemeine Fragen richten Sie bitte an . Die Hotline der steirischen Krisenintervention ist unter 0800 500154 (9 bis 21 Uhr) erreichbar.

ist unter erreichbar. Hotline für Eltern und Erziehungsberechtigte: 0676 8666 4668



und Erziehungsberechtigte: Hotline Sozialabteilung des Landes: 0800 20 10 10

des Landes: Pflege-Hotline des Landes : 0800 500 176 (8 bis 18 Uhr)

des Landes (8 bis 18 Uhr) Kostenlose ZEBRA-Sorgenhotline mit Dolmetsch 0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr).

0800 799 702 (Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr). Der Verein Traumahilfe Österreich bietet unter 01 413 00 44 telefonische Beratung für Menschen in Quarantäne oder Selbstisolation.

bietet unter 01 413 00 44 telefonische Beratung für Menschen in Quarantäne oder Selbstisolation. Die Caritas musste ihre Haussammlung für Steirer in Not stoppen. Wir wollen helfen: Spenden Sie unter dem Kennwort "Coronahilfe" an Steirer helfen Steirern.

Hier geht es zum Corona-Ticker international und Österreich vom heutigen Montag. Die Entwicklungen in der Steiermark vom Samstag gibt es hier nachzulesen. Die aktuellen Entwicklungen in Österreich und dem Rest der Welt finden Sie unter diesem Link.

Die wichtigsten Ereignisse des Tages im Live-Ticker

06.55 Uhr. Spätestens Ende der Woche sollten 428 Steirer ihre Einberufungsbefehle zum Einsatzpräsenzdienst erhalten haben. Im Zuge der ersten Teilmobilmachung der Miliz werden sie am 4. Mai in die Uniform schlüpfen und sich an ihrem jeweiligen „Mobilmachungssammelort“ treffen. Für die meisten werden das die Kasernen St. Michael und Straß sein, wo sich zwei Jägerkompanien mit insgesamt 367 Soldaten formieren.

>> Mehr dazu: Bundesheer beruft weniger Milizsoldaten ein als zunächst geplant

06.30 Uhr. Mindestpensionistin bekam Vorschreibung für Grabgebühr für die nächsten zehn Jahre. Sie sah dieses Schreiben in dieser Ausnahmesituation wie eine Vorahnung dieser Institution, sie würde womöglich diese Zeit nicht überleben. Ihre Tochter mahnt mehr Fingerspitzengefühl ein.

05.45 Uhr. Noch immer gibt es die meisten Todesfälle im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, gefolgt von Graz-Umgebung und Graz. Hier die egionale Verteilung der bisherigen Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 auf alle steirischen Bezirke:

Bezirk Hartberg-Fürstenfeld: 27 Todesfälle

Bezirk Graz-Umgebung: 26 Todesfälle

Landeshauptstadt Graz: 25 Todesfälle

Bezirk Weiz: acht Todesfälle

Bezirk Leibnitz: fünf Todesfälle

Bezirk Voitsberg: vier Todesfälle

Bezirk Bruck-Mürzzuschlag: drei Todesfälle

Bezirk Leoben: drei Todesfälle

Bezirk Deutschlandsberg: zwei Todesfälle

Bezirk Liezen: ein Todesfall

Bezirk Murtal: ein Todesfall

Bezirk Südoststeiermark: ein Todesfall

05.30 Uhr. Fünf weitere Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert waren, sind gestern verstorben. Mit Stand Sonntag (19.4.2020), 18 Uhr, sind somit in der Steiermark insgesamt 106 Personen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben. Bei den Todesfällen handelt es sich um einen Mann (Jahrgang 1930) und zwei Frauen (Jahrgänge 1941 und 1949) aus Graz, eine Frau (Jahrgang 1934) aus dem Bezirk Südoststeiermark sowie einen Mann (Jahrgang 1949) aus dem Bezirk Deutschlandsberg.

04.50 Uhr. Die Graz Linien fahren ab heute mit einem neuen Normalfahrplan. Der durchschnittliche Takt beträgt von Montag bis Samstag nun zehn Minuten. Die Linie 7 kommt nun alle sieben bis acht Minuten, alle anderen Linien alle zehn bis 15 Minuten. Ausnahme ist der Sonntag: Da verkehren alle Busse und Straßenbahnen alle 15 Minuten.