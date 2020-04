Kleine Zeitung +

Kärntner Nachbarregion Massiver Anstieg von Coronafällen in Altersheimen in Friaul

Friaul-Julisch Venetien in Nöten. In Triest wurde ein Altersheim geräumt, nachdem die rund 40 Patienten positiv auf Covid-19 getestet wurden. Regionalbehörden denken an Quarantäneschiff im Hafen Triest.