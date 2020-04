Corona und die Liebe Viele Brautpaare trauen sich derzeit nicht

Facebook

Held und Holler leben in Dubai. Ihre Traumhochzeit in Kärnten mussten sie leider verschieben © Privat

Es hätte eine Traumhochzeit im Frühsommer in Maria Wörth werden sollen. Mit 90 geladenen Gästen. Das Hochzeitsdatum: der 20. Juni 2020. Doch dann kam alles anders. Aufgrund der Corona-Pandemie sind voraussichtlich bis Ende Juni nur Hochzeiten im kleinsten Kreis erlaubt. Was also tun? Auf Anraten ihrer Hochzeitsplanerin haben Vanessa Held aus Pörtschach und Alexander Holler aus Graz, beide leben in Dubai, ihre große Hochzeit in Kärnten auf September verschoben.