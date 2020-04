Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mojgan Hosseini musiziert auf ihrem Dach © (c) AP (Ebrahim Noroozi)

Im Iran ähnelt so manches Dach derzeit einem Konzertsaal. Hunderte Musiker finden derzeit keine Übungs- oder Veranstaltungsräume, da sie aufgrund der Coronavirus-Krise geschlossen sind. Deshalb wechseln sie von den Lokalen und Sälen des Landes auf die eigenen Dächer.