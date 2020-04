Facebook

Landeshauptmann Peter Kaiser, Landesrat Martin Gruber und Günther Wurzer, der Leiter des Expertengremiums des Landes für Corona-Maßnahmen, nahmen am Samstag zur aktuellen Situation in Sachen Corona Stellung. Kaiser und Gruber gaben bekannt, dass die Landesregierung einen Post-Corona-Maßnahmenpaket erarbeitet. "Wir müssen eine Balance finden zwischen Vorsichtsmaßnahmen und Lockerungen, sodass nichts einer Wiederaufnahme von Projekten entgegensteht", sagte Kaiser. Das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben dürfe nicht zum Erliegen kommen. Der entsprechende Beschluss soll am Dienstag in der Regierungssitzung fallen.