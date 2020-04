Facebook

Landeshauptmann Peter Kaiser, Landesrat Martin Gruber und Günther Wurzer, der Leiter des Expertengremiums des Landes für Corona-Maßnahmen, nahmen zur aktuellen Situation Stellung und gaben einen Ausblick. Kaiser und Gruber gaben bekannt, dass die Landesregierung einen Post-Corona-Maßnahmenplan erarbeitet. "Wir müssen eine Balance finden zwischen Vorsichtsmaßnahmen und Lockerungen, sodass nichts einer Wiederaufnahme von Projekten entgegensteht", sagte Kaiser.

"Wir sind noch in einer heiklen Krisenbewältigungsphase und müssen für einen Neustart gerüstet sein", sagte Gruber. Einerseits müssen Investitionen getätigt und Impulse gesetzt werden, um die Konjunktur anzukurbeln, andererseits müssten auch auf gesetzlicher Ebene Akzente gesetzt werden. "Konkret bedeutet das, dass wir uns alle Ausgaben und Förderungen, die nicht systemrelevant und konjunkturbelebend sind, anschauen", sagte Gruber. Derzeit würden alle Referatsbereiche durchleuchtet. So soll es etwa eine Vereinfachung im Bauwesen und einen Abbau bürokratischer Hürden in der Landwirtschaft geben. In puncto Budget würde es Prioritäten geben. Gruber führte Beispiele aus seinen Referaten auf. Bei Jagd und Fischerei werden die Fördergelder eingefroren. Beim Straßenbau gebe es eine teilweise Budgetaufstockung. "Mehr Investitionen sind auch im Wohnbau, im Tourismus und im Breitbandausbau notwendig", sagte Gruber. Was die Aufhebung des Baustopps im Sommer in Tourismusgemeinden betrifft, so seien die Verhandlungen noch nicht zu Ende.

iPads für Pflegeheime

Kaiser sagte, dass es auch auf dem Arbeitsmarktsektor Begleitmaßnahmen eingeleitet werden müssen. Der Landeshauptmann verwies auf die derzeit rund 40.000 Arbeitslosen und auf jene Beschäftigten, die in Kurzarbeit sind. Wurzer kündigte an, dass Pflegeheime kostenlose iPads zur Verfügung gestellt, damit die Bewohner mit ihren Angehörigen in Kontakt sein können. Pro Heim werde es eine gewisse Anzahl an Endgeräten geben.

Kritik von der Opposition

Kritik übt Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer. „Das sind Dinge, für die es nicht erst die Corona-Krise gebraucht hätte, um hier tätig zu werden", sagte Köfer und verwies auf den geplanten Abbau von Bürokratie und Vereinfachung der Verwaltung. Köfer bekräftigte weiters seine Forderung, für den notwendigen Masterplan Experten aus Lebensbereichen wie Wirtschaft, Soziales, Gesundheit, Kultur, Sport, etc. und alle politischen Parteien einzubeziehen: „Diese Experten sollen eine eigene Denkfabrik der besten Kärntner Köpfe bilden und der Landespolitik Handlungswege aus der Corona-Krise aufzeigen und klare, strukturierte Empfehlungen abgeben.“

