Rückkehr zur Normalität Abbau von Rückstau bei Operationen wird Monate dauern

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/FOHRINGER

In kaum einem Bereich hat die Corona-Krise den Alltag so extrem verändert, wie in den Krankenanstalten. Das gilt nicht nur für Personal und Patienten, sondern auch für jene, die sich mit akuten Problemen herumschlagen. Das kann so weit führen, dass sogar Menschen mit Herzinfarkt oder Schlaganfall ihre Symptome daheim auszusitzen versuchen und sich keine Hilfe holen. Die Zahl der Herzinfarkt- und Schlaganfall-Patienten war in den vergangenen Wochen um bis zu 25 Prozent rückläufig.