+++ 3.609 Neuinfektionen, 242 weitere Tote in Deutschland +++ Schwarzenegger wird Berater in Kalifornien +++ Wuhaner Forschungslabor im Zentrum der Kontroverse +++ Mindestens 7.000 Tote in US-Seniorenheimen +++ Alle aktuellen Entwicklungen im Live-Ticker!

Der gestrige Tag zum Nachlesen

Samstag 18. April

Lkw-Fahrer stahl im Burgenland 22.000 Schutzmasken aus Lager Die burgenländische Polizei hat am Freitag den Diebstahl von 22.000 Mund-Nasen-Schutzmasken aus dem Lager eines Lebensmittelversorgers im Bezirk Eisenstadt-Umgebung aufgeklärt. Ein 45-jähriger Lkw-Lenker, der zuvor Waren in das Lager geliefert hatte, soll die Masken in Kühlboxen verstaut und mit seinem Lkw abtransportiert haben, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Er wurde ausgeforscht.

10.56 Uhr: Zwei weitere Todesfälle in Wien

In der Bundeshauptstadt Wien sind aktuell (Stand 8 Uhr) 2.197 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Somit stieg die Zahl der Fälle innerhalb von 24 Stunden um 22. 88 Todesfälle wurden in Wien inzwischen im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung registriert. Zuletzt sind eine 84 Jahre alte Frau und ein 63-jähriger Mann im Krankenhaus verstorben. 1.552 Personen sind bereits wieder gesundet.

10.40 Uhr: Die Regierung stochert im Nebel

Wo ist der Masterplan? Wo ist die Exit-Strategie? Wann erfahren wir, wann Schulen und Gastronomie wieder hochgefahren wird? Die Regierung lässt uns im Ungewissen - aus einer tiefen Angst heraus.

10.35 Uhr: Ermittlungen in Altersheimen

In Tirol waren laut einem Bericht am Samstag im Ö1-Morgenjournal zwei Heime betroffen, in der Steiermark eines. Im Altersheim in Zams (Bezirk Landeck) bestehe der Verdacht, dass nicht rechtzeitig auf Warnhinweise reagiert wurde, sagte Innsbrucks Staatsanwaltssprecher Hansjörg Mayr.

10.30 Uhr: Vierter Corona-Todesfall in Osttirol

Ein 76-jähriger Südtiroler, der seit 24. März auf der Intensivstation im Bezirkskrankenhaus Lienz behandelt wurde, wieder genesen in seine Heimat zurückkehren, wie das Krankenhaus mitteilte.

10.29 Uhr: Moskau verlängerte Ausgangssperren

In der russischen Hauptstadt Moskau hat Bürgermeister Sergej Sobjanin die von der Polizei streng überwachten Ausgangssperren bis zum 1. Mai verlängert. Im russischen Machtzentrum waren wegen der Coronavirus-Pandemie ursprünglich bis Sonntag Ausgehverbote angesetzt. Sobjanin sagte am Samstag, dass auch die Schließung des Großteils der Betriebe bis zum 1. Mai verlängert werde. Wer in der Millionenstadt etwa zur Arbeit oder zum Arzt muss, ist unter Androhung von Strafen verpflichtet, einen Passierschein bei der Stadt zu beantragen und mit sich zu führen.

10.28 Uhr: Erster Todesfall in Syrien

Im Nordosten Syriens ist der erste Todesfall durch Covid-19 bestätigt worden. Demnach erklärte die regionale kurdische Selbstverwaltung, dass ein 53-jähriger Mann bereits am 2. April in einem Krankenhaus in Qamishli starb.

10.27 Uhr: Wissenschafter rechnen mit weniger Toten

Das Coronavirus breitet sich weltweit weiter aus. Die Wissenschafter in Amerika rechnen mittlerweile mit rund 60.000 Toten bis Anfang August, vor einigen Tagen waren sie noch von fast 69.000 ausgegangen.

10.17 Uhr: Walmart will weitere 50.000 neue Mitarbeiter einstellen

Der US-Supermarktkonzern Walmart will weitere 50.000 Mitarbeiter einstellen, um die gestiegene Nachfrage nach Lebensmitteln und Hygieneprodukten während der Coronavirus-Pandemie bewältigen zu können. Das frühere Ziel, 150.000 neue Stellen zu besetzen, habe man bereits sechs Wochen vor dem Zeitplan erreicht, teilte Walmart mit.

10.16 Uhr: Deutschland fordert Ende der Seerettungseinsätze

Nachdem am Freitag rund 145 Migranten das deutsche Rettungsschiff "Alan Kurdi" verließen und wegen der Corona-Pandemie an Bord des italienisches Fährschiffes "Rubattino" in Quarantäne gekommen sind, fordert die deutsche Regierung die deutschen Hilfsorganisationen auf, Rettungsaktionen einzustellen und Schiffe gegebenenfalls zurückzurufen, da es an Ausschiffungshäfen im zentralen Mittelmeer fehle.

10.14 Uhr: Jazzfestival Saalfelden abgesagt

Mit dem Aus für Großveranstaltungen bis Ende August ist auch das Jazzfestival Saalfelden im Salzburger Pinzgau abgesagt worden. Um Besuchern und Künstlern möglichst große Sicherheit zu bieten, habe man sich dazu entschieden, das Festival auch nicht auf einen anderen Termin zu verschieben.

10.09 Uhr: Michel rechnet nicht mehr mit Einführung von Bonds

EU-Ratspräsident Charles Michel glaubt nach eigenen Angaben nicht mehr an die Einführung sogenannter Corona-Bonds. "Es gibt im Rat nun einmal verschiedene Befindlichkeiten", sagte Michel. Ein solcher Beschluss erfordere aber Einstimmigkeit.

10.08 Uhr: Gerichte halten Schließung für vertretbar

Oberverwaltungsgerichte in Berlin und in Greifswald halten die behördlichen Anordnungen in Deutschland zur Schließung von Warenhäusern für vertretbar. Beide Gerichte wiesen in am Freitagabend veröffentlichten Entscheidungen jeweils Eilanträge dagegen zurück. Insbesondere der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof des österreichischen Investors Rene Benko geht durch Eilanträge in unterschiedlichen deutschen Bundesländern gegen die Schließung seiner Filialen vor.

10.07 Uhr: WHO besorgt über starken Anstieg der Fälle

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) blickt mit großer Sorge auf die schnelle Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Afrika. In der vergangenen Woche habe sich die Zahl der Infizierten auf dem Kontinent um 51 Prozent erhöht, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

10.03 Uhr: Staat stützt ÖBB und Westbahn

Die Regierung greift den staatlichen ÖBB und dem privaten Konkurrenten Westbahn finanziell unter die Arme. Um den Bahnverkehr zwischen Wien und Salzburg aufrecht zu erhalten, werden ab Montag die Zugverbindungen bei ÖBB und Westbahn bestellt, teilte das Klimaschutzministerium von Leonore Gewessler (Grüne) mit. Das heißt, die beiden Unternehmen werden für die Fahrten beauftragt und erhalten dafür Geld.

09.55 Uhr: US-Pastor rief zu Missachtung der Auflagen auf



US-Baptistenpastor Tony Spell hat seine Gemeinde aufgerufen, Auflagen zur Ausbreitung des Coronavirus zu missachten und den Gottesdienst zu besuchen. Sein Anwalt wohnte zwei Gottesdiensten bei und schüttelte dort Spell und anderen die Hände. Nun liegt er an Covid-19 erkrankt im Spital. Sein Zustand habe sich in den vergangenen Tagen verschlechtert.

09.48 Uhr: 15 neue Fälle in Niederösterreich



Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten in Niederösterreich hat sich in den vergangenen 24 Stunden um 15 auf 2.461 erhöht. Der Sanitätsstab vermeldete 1.560 Genesene, was einem Anstieg von 62 Personen im Vergleich zu Freitagfrüh entsprach. 80 Menschen starben bisher im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen.

09.46 Uhr: Österreicher sind wieder deutlich mehr unterwegs



Der Bewegungsradius der Österreicher wird wieder größer. Das zeigen Auswertungen des Complexity Science Hub Vienna (CSH) und der Technischen Universität (TU) Wien. Nachdem sich durch die Einführung der Covid-19-Ausgangsbeschränkungen der Radius von rund 14 Kilometern pro Tag auf nur acht reduziert hatte, verzeichnete man am Donnerstag (16. April) einen Durchschnittswert von rund zwölf Kilometern

09.45 Uhr: Wuhaner Forschungslabor im Zentrum der Kontroverse

Vertuschungsvorwürfe auf der einen, Unschuldsbeteuerungen auf der anderen Seite: Zwischen den USA und China hat sich ein Schlagabtausch um die Herkunft des neuartigen Coronavirus entwickelt. >>> Hier ausführlich

09.37 Uhr: Neuer Spital-Finanzierungsplan

Der deutsche Ärztepräsident Klaus Reinhardt hat für die Zeit nach der Coronakrise ein neues Finanzierungsmodell für Krankenhäuser in Deutschland gefordert. "Kliniken sind Einrichtungen der Daseinsfürsorge und keine Industriebetriebe. Krankenhäuser müssen dem Patienten dienen, nicht dem Profit. Das muss sich ins kollektive Gedächtnis einbrennen." Standorte können nach Angaben des Allgemeinmediziners zusammengelegt werden. "Aber die Kapazitäten müssen bleiben. Wie wichtig das ist, sehen wir in Krisenzeiten wie diesen."

Der 59-Jährige sprach sich zudem für die eingeschränkte Öffnung von Restaurants aus.

09.24 Uhr: Ötztaler Radmarathon abgesagt

Der Termin für das Folgejahr stand aber bereits fest: Die 40. Ausgabe des Radmarathons soll am 29. August 2021 stattfinden.

09.14 Uhr: 25 Prozent Gehaltsverzicht bei NBA-Profis

Die NBA und die Spielergewerkschaft NBPA haben sich auf einen Lohnverzicht von 25 Prozent geeinigt für den Fall, dass die Meisterschaft im nordamerikanischen Basketball wegen des Coronavirus annulliert wird. Der Lohnverzicht gilt laut der Vereinbarung ab 15. Mai. Der Betrag, den die einzelnen Spieler verlieren, hängt von der Zahl der annullierten Partien ab.

09.13 Uhr: Minderjährige in Athen nach Hannover abgeflogen

Dutzende minderjährige Flüchtlinge von griechischen Inseln fliegen nach Hannover, von wo sie für eine 14-tägige Corona-Quarantäne in den Landkreis Osnabrück gebracht werden. Die 49 unbegleiteten Minderjährigen mit einem Durchschnittsalter von 13 Jahren stammen mehrheitlich aus Afghanistan und Syrien. "Wir geben verfolgten Menschen die Möglichkeit für einen Neustart", erklärte der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis.

08.52 Uhr: Religiöse Eiferer festgenommen

Die griechische Polizei hat 13 Personen festgenommen, die trotz Versammlungsverbots in eine Kirche in Piräus einzudringen versuchten, in der ein Gottesdienst zum orthodoxen Karfreitag stattfand. Die Bereitschaftspolizei sei eingesetzt worden, weil unter den Menschen auch gewaltbereite Rechte waren, die Steine auf die Beamten schleuderten.

08.47 Uhr: Schramböck kündigte Sondertopf für Lehrlinge an

"Mein Ziel ist ganz klar, hier einen Sondertopf einzurichten, dass kein Lehrling einen Schaden nimmt, nur deshalb weil seine Lehrabschlussprüfung verschoben worden ist", sagte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP).

08.40 Uhr: 660 der 5.000 Besatzungsmitglieder infiziert

Zwei Drittel der positiv auf das Coronavirus getesteten Seeleute auf dem US-Flugzeugträger "USS Theodore Roosevelt" zeigen keine Symptome. Daraus ließen sich Erkenntnisse über das Auftreten von Symptomen innerhalb einer bestimmten Bevölkerungsgruppe ableiten, sagte der hochrangige Militärvertreter John Hyten. Die 5.000 Besatzungsmitglieder seien jünger und gesünder als die durchschnittliche Bevölkerung. Bisher wurden den Angaben zufolge 94 Prozent der Besatzung auf das Coronavirus getestet. 660 Seeleute haben sich mit dem Virus infiziert, bei 3.920 fiel der Test negativ aus. Ein Besatzungsmitglied starb an der Lungenkrankheit Covid-19.

08.30 Uhr: US-Regierung unterstützt Farmer mit 19 Mrd. Dollar

16 Milliarden Dollar sollten direkt an die Produzenten gehen. Obst, Gemüse, Milchprodukte und Fleisch im Wert von drei Milliarden Dollar sollten aufgekauft werden, um dann an Kirchen, Hilfsorganisationen und Tafeln verteilt zu werden, um bedürftigen Bürgern zu helfen. Die direkten Zahlungen sollten "so schnell wie möglich" verfügbar sein, da die Verluste der Farmer beispiellos seien, sagte Landwirtschaftsminister Sonny Perdue.

08.10 Uhr: Hilfsorganisationen enttäuscht von Regierung



Hilfsorganisationen kritisieren, dass die Bundesregierung die angekündigte Verdoppelung der privaten Spenden der "Nachbar in Not"-Aktion für Syrien allein UNO-Organisationen zukommen lässt. Die Partnerorganisationen hätten sich zumindest einen Teil der Gelder erwartet, sagte der Vorstandsvorsitzende der "Nachbar in Not"-Stiftung, Michael Opriesnig vom Roten Kreuz.

08.09 Uhr: Kommission begrüßt Aufnahme von Flüchtlingskindern

Sie zeige, "dass die europäische Solidarität auch in diesen schwierigen Zeiten des Coronavirus funktioniert", sagte EU-Flüchtlingskommissarin Ylva Johansson. >>> Hier mehr

08.04 Uhr: 3.609 Neuinfektionen, 242 weitere Tote in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Samstag mit 137.439 angegeben - ein Plus von 3.609 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 141.397 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte bisher 4.110 Todesfälle in Deutschland (ein Plus von 242 gegenüber Freitag), die JHU 4.352 Tote. Die Zahl der Genesenen betrug laut RKI etwa 85.400, das sind rund 3.600 mehr.

08.04 Uhr: Mindestens 7.000 Tote in US-Seniorenheimen



In den USA sind einem Medienbericht zufolge mindestens 7.000 Menschen in Seniorenheimen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Damit stehen rund ein Fünftel aller Todesfälle infolge der Corona-Pandemie in den USA in Verbindung mit einer solchen Einrichtung, wie hervorgeht. Bis zum Freitagabend waren nach Angaben der Johns Hopkins Universität landesweit in den USA mehr als 36.000 mit dem Virus infizierte Menschen gestorben. Insgesamt wurden in den USA bereits über 700.000 Infektionen gemeldet.

08.03 Uhr: SPÖ drängt auf Parlamentskontrolle

Um die Hilfen in Milliardenhöhe für die Wirtschaft einer parlamentarischen Kontrolle zu unterziehen. Die Konstruktion der Covid-19 Finanzierungsagentur COFAG, die Milliarden Steuergeld an die Unternehmen auszahlt, ist den Sozialdemokraten viel zu intransparent.

07.42 Uhr: Hongkong bewältigt Pandemie

Hongkong ist auch ohne einen kompletten Lockdown bisher glimpflich durch die Coronavirus-Pandemie gekommen. Eine am Samstag veröffentlichte Studie legt nahe, dass Tests und Kontaktverfolgungen sowie Änderungen des Bevölkerungsverhaltens - Maßnahmen, die weitaus weniger störende soziale und wirtschaftliche Auswirkungen haben als eine vollständige Ausgangssperre - Covid-19 sinnvoll steuern können.

07.35 Uhr: Erhöhte Gefahr im Tauchsport bei genesenen Patienten



Dass Covid-19 als schwere Erkrankung ernst zu nehmen ist, ist mittlerweile unbestritten. Wie sich die Spätfolgen allerdings auswirken, wird sich erst Schritt für Schritt zeigen. Besondere Gefahr droht auch genesenen Patienten im Tauchsport. Die massiven Veränderungen an der Lunge können die Unfallgefahr deutlich erhöhen, sagte der Oberarzt der Universitätsklinik Innsbruck, Frank Hartig.

07.34 Uhr: Prominente Mitglieder der Demokratiebewegung festgenommen

Die Hongkonger Polizei hat rund ein Dutzend prominente Mitglieder der Demokratiebewegung festgenommen. Unter ihnen sind der Gründer der Hongkonger Zeitung "Apple Daily", Jimmy Lai, der prominente Anwalt Martin Lee, sowie die Politiker und früheren Abgeordneten Albert Ho, Lee Cheuk Yan und Yeung Sum.

07.33 Uhr: ÖBB-Erträge kommen unter die Räder

Die Coronakrise trifft vor allem den Güterverkehr massiv. Im Personenverkehr wird jetzt mit den Verkehrsverbünden über die Kostenverteilung verhandelt.

07.21 Uhr: Pandemie als Warnung, Lebensstil zu ändern

Papst Franziskus hat angesichts der Corona-Pandemie erneut zu Solidarität gemahnt. Die Umsetzung der Schutzmaßnahmen hänge von der Verantwortung jedes einzelnen ab. Jede Handlung habe Konsequenzen für andere, schrieb Franziskus.

07.21 Uhr: Schwarzenegger wird Corona-Berater in Kalifornien

Der frühere Gouverneur von Kalifornien, Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (72), soll während der Corona-Krise dem amtierenden Gouverneur Gavin Newsom als Berater zur Seite stehen. Der Demokrat Newsom stellte am Freitag eine Arbeitsgruppe von Politikern und Geschäftsleuten vor, die an Plänen für die wirtschaftliche Öffnung und einen Neustart nach der Corona-Zwangspause mitarbeiten sollen.

07.20 Uhr: Fiskalrat-Büro rechnet mit 26 Milliarden Budget-Minus

Laut Berechnungen des Fiskalrat-Büros wird sich die Coronakrise im laufenden Staatshaushalt mit einem Minus von 25,6 Milliarden Euro niederschlagen. Das wären 6,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Der budgetäre Gesamteffekt der von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen beträgt in diesem Szenario 16,1 Mrd. Euro, heißt es in einem Freitagnachmittag veröffentlichten Papier.

07.19 Uhr: Daimler wirft nach Stillstand die Werke wieder an

Nach vier Wochen Stillstand in großen Teilen der Produktion fährt der deutsche Autobauer Daimler seine Werke von diesem Montag an wieder hoch. Ein Schwerpunkt liegt auf der Antriebs- und Getriebetechnik, einem Bereich, auf den nicht nur die übrigen Werke in Deutschland, sondern auch die im Ausland und insbesondere in China angewiesen sind.

07.18 Uhr: Forderung nach automatischem Aufsteigen aus Deutschklassen

Schüler aus Deutschförderklassen bzw. Deutschförderkursen sollen nach dem laufenden Schuljahr auf jeden Fall in die nächste Schulstufe aufsteigen und in die Regelklasse übernommen werden. Das fordert eine Initiative aus Sprachwissenschaftern bzw. Bildungsaktivisten und Arbeiterkammer in einer Aussendung. Dort sollen sie dann schulautonom organisiert zusätzliche Deutschförderung erhalten.

07.17 Uhr: Warnung vor Schnellschüssen bei Corona-Apps

Das am Freitag von der Österreichischen Staatsdruckerei präsentierte Konzept für eine App, welche die Identität mit einem Immunitätsnachweis gegen das Coronavirus verknüpfen könnte, stößt auf Kritik. A-Trust-Geschäftsführer Michael Butz sieht dafür die Zeit noch nicht reif. Technisch wäre es natürlich möglich, nur müsste zunächst eine gesellschaftspolitische Debatte geführt werden.

07.16 Uhr: 5.000 Euro für Oktoberfest-Tische

Obwohl in München das Oktoberfest auf der Kippe steht, werden im Internet für Tausende Euro Platzreservierungen in den Bierzelten angeboten. Sie werden nicht von den Wirten verkauft, sondern von Zwischenhändlern. Tische für zehn Personen werden teils für 5.000 Euro und zur Reservierung angeboten - obwohl es diese Plätze vielleicht nie geben wird.

07.15 Uhr: Weniger Asylanträge in Mexiko

Wegen der Coronavirus-Pandemie ist die Zahl der Asylanträge in Mexiko deutlich zurückgegangen. "Nur 548 Menschen haben in den ersten zwei Wochen im April einen Asylantrag gestellt, und wir schätzen, dass es für den ganzen Monat etwa 1.000 sein werden", sagte der Koordinator der mexikanischen Flüchtlingskommission COMAR, Andres Ramirez Silva.

07.14 Uhr: "Wurden lange im Unklaren gelassen"

Guayaquil in Ecuador rückte zuletzt in den Fokus der internationalen Medien. Polizei und Militär hätten hunderte Leichen aus Häusern in der besonders von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Stadt geholt, war etwa zu lesen. Die Bevölkerung des südamerikanischen Landes sei aber lange über das Ausmaß der Katastrophe im Unklaren gelassen worden, klagt der in Ecuador lebende Steirer Erich Preiss. >>> Hier zur ausführlichen Story

07.13 Uhr: FPÖ Wien will Gastgärten sofort öffnen

Der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp verlangt die sofortige Öffnung der Gastgärten in der Bundeshauptstadt. "Die Experten sind sich einig: Eine Ansteckung mit dem Corona-Virus ist im Freien extrem unwahrscheinlich", sagte er. Den Vorschlag, die Hälfte der Tische freizuhalten, um Sicherheitsabstände zu schaffen, hält er für "völlig absurd".

07.09 Uhr: Wirtschaftsweise für Deutschland zuversichtlich



Die neue deutsche Wirtschaftsweise Monika Schnitzer ist zuversichtlich, dass Deutschland gut aus der Coronakrise kommen wird. "Ich erwarte, dass die Wirtschaft mit der langsamen Lockerung der Maßnahmen auch rasch wieder ins Laufen kommt", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Der Anreiz, wieder aktiv zu werden bei den Unternehmen und auch der Nachholbedarf der Konsumenten seien groß.

07.08 Uhr: Mann drohte wegen Maskenmangels mit Blutbad

Weil seiner Meinung nach zu wenige Leute beim Einkaufen eine Maske tragen, hat ein Mann in den USA mit einem Blutbad im Supermarkt gedroht. Der 62-Jährige wurde laut Polizei im US-Staat Florida festgenommen, nachdem er auf Facebook damit gedroht hatte, er werde im örtlichen Supermarkt "sämtliche Magazine leerschießen, die ich habe", weil viele Kunden dort keine Masken gegen das Coronavirus trügen.

07.02 Uhr: Trump rechnet mit 60.000 bis 65.000 Toten

Die US-Regierung rechnet jetzt nach Angaben von Präsident Donald Trump mit 60.000 bis 65.000 Toten infolge der Coronavirus-Pandemie in den USA. Die Zahl liege weit unter früheren Vorhersagen von mindestens 100.000 Toten in den Vereinigten Staaten, sagte Trump am Freitagabend (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Jeder einzelne Tote sei einer zu viel, betonte der Präsident. "Ich denke, dass wir hoffentlich erheblich unter den 100.000 bleiben werden." Er fügte hinzu: "Im Moment bewegen wir uns wahrscheinlich auf etwa 60.000, vielleicht 65.000 zu."

7.00 Uhr: US-Justiz verbot "Wundermittel" mit Chlorbleiche

Die US-Justiz hat den Verkauf eines als angebliches Wundermittel gegen das Coronavirus angepriesenen Mittels auf Chlorbasis verboten. Ein Bundesgericht in Florida erließ am Freitag in einem Eilverfahren ein vorläufiges Verkaufsverbot für die von einer Gruppe namens "Genesis-Kirche" vertriebene "Wunder-Minerallösung" (MMS), die laut Website angeblich "95 Prozent aller Krankheiten" heilen kann.