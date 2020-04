Facebook

Wasser zum Händewaschen am Grenzübergang in Burundi © APA/AFP/ONESPHORE NIBIGIRA

Wenn sogar entwickelte Länder Europas an die Grenzen der Belastbarkeit ihres Gesundheitssystems gelangen, kann man sich ausmalen, was auf die Staaten Afrikas zukommen könnte: Inzwischen hat sich das Coronavirus in fast allen 54 afrikanischen Staaten ausgebreitet. Die Infektions- und Sterbezahlen sind derzeit noch im moderaten Bereich, doch zeigen die Kurven in einigen Ländern bereits einen ähnlichen Anstieg wie anfangs auch auf anderen Kontinenten. „Es ist wie die Ruhe vor dem Sturm“, erzählt Andreas Knapp, Generalsekretär der internationalen Programme der Caritas.